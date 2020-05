Lai Guan Lin (cựu thành viên Wanna One) lại nộp đơn kiện đòi cắt hợp đồng với Cube Entertainment. Trong thông báo chính thức trên Weibo, em út Wanna One cho biết vụ kiện này không liên quan đến vụ thua kiện năm 2019 (do bị Tòa án Hàn Quốc bác bỏ). Lai Guan Lin thổ lộ mối quan hệ với Cube đã xấu tới mức không thể hòa giải, nhưng anh vẫn liên lạc với họ và tìm cách giải quyết tranh chấp trong hòa bình. Việc kéo dài đã gây ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất, công việc lẫn cuộc sống của nam thần tượng.