Trong tập mới nhất của "Thanh Xuân Có Bạn 2", Lisa đã kết hợp cùng dàn học trò trên sân khấu "I’m Not Yours". Dù Lisa và các thí sinh không thể gặp nhau, biểu diễn trực tiếp nhưng đôi bên vẫn cố gắng tập luyện thật ăn ý. Đáng chú ý, Lisa tiết lộ cô học thuộc vũ đạo ca khúc "I’m Not Yours" trong vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ.