Ông Song Young Gak - bố của Song Joong Ki thừa nhận việc con ly hôn với Song Hye Kyo là một phần do lỗi của mình và con trai.

Hôm 5/11, Koreaboo đã đăng tải bài báo tiết lộ về việc ông Song Young Gak - bố của Song Joong Ki chia sẻ về vụ "ly hôn thế kỷ" của con trai mình và Song Hye Kyo hơn một năm trước. Theo đó, ông tiết lộ rằng việc này một phần là do lỗi của chính con trai mình.

Cụ thể 8 ngày trước khi khi biết tin con trai ly hôn, ông Song Young Gak đã gửi tin nhắn cho một người bạn của mình. Trong tin nhắn, ông xin lỗi về vụ ly hôn, đồng thời đổ lỗi cho bản thân và nam diễn viên.

"Tôi xin lỗi vì thông tin không hay này xảy ra. Có thể mọi chuyện là do thiếu sót của tôi và Joong Ki. Chúng tôi hứa sẽ kết thúc mọi thứ tốt đẹp. Xin hãy dành cho chúng tôi nhiều lời động viên, an ủi và dõi theo chúng tôi. Chúc mọi người co một ngày mạnh khỏe và hạnh phúc", ông viết.

Theo nguồn tin, bố Song Joong Ki đã đi uống rượu với bạn bè trước khi tin ly hôn của con trai được công bố, và họ nói rằng ông ấy không tâm sự gì cả, chỉ uống nhiều hơn bình thường và có hành động lạ.

Bố Song Joong Ki thừa nhận con trai là người có lỗi trong vụ ly hôn với Song Hye Kyo.

Trước đó, ông Song Yong Gak luôn dành cho con dâu Song Hye Kyo sự ủng hộ nhiệt tình. Cư dân mạng Hàn Quốc từng lan truyền đoạn tin nhắn bố tài tử 34 tuổi kêu gọi ủng hộ bộ phim Encounter của cô.

"Tôi là bố của Song Joong Ki. Bộ phim của cô con dâu xinh đẹp Song Hye Kyo gia đình nhà chúng tôi cùng với Park Bo Gum đóng chính trên đài tvN sẽ lên sóng vào ngày 28, nghe nói được khen ngợi là bộ phim truyền hình rất hay. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của con bé sau "Hậu duệ Mặt Trời" và kết hôn, Song Hye Kyo đã rất chuyên tâm, đổ rất nhiều tâm huyết vào đó.

Là bố chồng, tôi hy vọng bộ phim của con dâu sẽ đại thành công, con dâu tôi sẽ trở thành nữ diễn viên được cả thế giới yêu mến. Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cám ơn", bố Song Joong Ki viết trong tin nhắn kêu gọi ủng hộ Song Hye Kyo.

Đoạn tin nhắn của bố nam diễn viên gửi cho người quen hồi cuối 2018. Công chúng Hàn Quốc tỏ ra khá tiếc nuối khi cảm nhận tình của cảm bố Song Joong Ki dành cho con dâu.

Vụ ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo sau 2 năm chung sống làm dậy sóng truyền thông châu Á.

Tháng 6/2019, Song Joong Ki tuyên bố ly hôn với Song Hye Kyo sau 2 năm chung sống làm dậy sóng truyền thông châu Á. Dù đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức "đường ai nấy đi". Thế nhưng, những dư âm của vụ ly hôn vẫn trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, một người bạn thân của Song Hye Kyo đã bất ngờ tiết lộ với truyền thông Hàn Quốc rằng, nữ diễn viên xinh đẹp từng lên kế hoạch mang thai khi cả hai kết hôn. Cũng có thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki tan vỡ một phần vì do nữ diễn viên nổi tiếng không thể hoà hợp với gia đình chồng. Hiện tại, công ty quản lý của Song Hye Kyo chưa lên tiếng trước những thông tin liên quan tới cô và cuộc hôn nhân với Song Joong Ki.

Sau ly hôn, Song Hye Kyo chưa nhận bất kỳ dự án phim nào để dành thời gian tận hưởng cuộc sống, trong khi đó Song Joong Ki cũng đã quay trở lại với những dự án phim của mình, tuy nhiên vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng.

T.K