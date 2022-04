Hình phạt dành cho Will Smith sẽ được quyết định sau phiên họp bất thường ngày 18/4 tới của Viện hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ.

Clip Will Smith đấm Chris Rock:

Tại lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra sáng 28/2 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Mỹ, Will Smith đã gây xôn xao lao lên sân khấu hành hung MC của chương trình sau khi Chris Rock có lời đùa vô duyên nhưng mang tính xúc phạm nặng nề tới vợ Will Smith. Dù sau đó nam diễn viên đã xin lỗi Viện hàn lâm, khán giả cũng như cả Chris Rock nhưng không vì thế mà Will Smith sẽ "thoát tội" sau hành động bạo lực khó chấp nhận này.

Theo WSJ, Will Smith sẽ phải đổi mặt với hành động trừng phạt của Viện hàn lâm, đơn vị tổ chức lễ trao Oscar sắp tới. Viện hàn lâm mới đây cho hay nam diễn viên đã được thông báo về việc các thành viên của Viện sẽ bỏ phiếu về sự việc này. Viện hàn lâm có thể tiến hành ngay lệnh trừng phạt Will Smith sau phiên họp ngày 18/4 tới. Hình thức trừng phạt có thể là đình chỉ tư cách thành viên, trục xuất anh khỏi Viện hàn lâm.

Trước hàng loạt chỉ trích rằng đã phản ứng quá chậm trước hành động của Will Smith, Viện hàn lâm cho hay họ đã yêu cầu nam diễn viên rời Nhà hát Dolby sau sự kiện nhưng Will Smith đã từ chối. "Mọi thứ diễn ra theo cách mà chúng tôi không thể lường trước được. Khi chúng tôi đề nghị ông Smith rời khỏi lễ trao giải và bị khước từ, chúng tôi nhận ra rằng mình có thể xử lý tình huống này theo cách khác".

Will Smith khóc khi nhận tượng vàng Oscar sau khi đánh MC.

Hiện tại dù Will Smith đã lên tiếng xin lỗi về hành động của mình nhưng Chris Rock vẫn im lặng. Danh hài hưởng lợi sau vụ việc vì lượng vé bán ra của tour diễn sắp tới tăng vọt. Hiện chưa có tiền lệ về việc sẽ tước giải thưởng của chủ nhân tượng vàng Oscar vì hành động bạo lực không liên quan đến diễn xuất.

An Na