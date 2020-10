Leanza Cornett - Hoa hậu Mỹ 1993 vừa qua đời vào ngày 28/10 vì bị chấn thương ở đầu. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn tới tai nạn của cô vẫn chưa được gia đình công bố.

Hôm 29/10, People đưa tin Hoa hậu Leanza Cornett qua đời ở tuổi 49 khiến nhiều người bất ngờ. Thông tin này được tổ chức Hoa hậu Mỹ thông báo trên trang web riêng: "Leanza có một tâm hồn đẹp đẽ với nụ cười toả nắng. Chúng tôi biết cô ấy từng để lại những ấn tượng rất lớn với nhiều người, trong đó có cả các bạn. Chúng tôi vô cùng đau xót khi mất đi một thành viên trong gia đình hoa hậu Mỹ của mình và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô ấy. Chúng tôi mong các bạn tôn trọng gia đình cô trong giai đoạn này. Hãy yêu thương người xung quanh khi còn có thể".

Vẻ rạng rỡ của hoa hậu Leanza Cornett ngày mới đăng quang.

Trang News 4 Jax cho biết Cornett qua đời sau khi nhập viện vì một chân thương ở đầu. Trang fanpage của hoa hậu Leanza Cornett cũng tiết lộ thêm cô đã nhập viện điều trị từ ngày 12/10 vì vết thương ở đầu. Chưa rõ Leanza Cornett gặp tai nạn hay bị tấn công nhưng tình trạng rất nặng. Cô đã phải nhập viện điều trị ở khoa hồi sức tích cực và rất tiếc đã không thể qua khỏi.

Hoa hậu Mỹ Leanza Cornett ở tuổi 49.

Leanza Cornett sinh năm 1971 và đăng quang hoa hậu Mỹ vào năm 1993. Leanza Cornett bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai nàng tiên cá Ariel trong vở kịch The Little Mermaid công diễn năm 1991. Thời điểm đó, cô gây ấn tượng nhanh chóng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ.

Sau khi đăng quang hoa hậu, Leanza Cornett lấn sân sang lĩnh vực truyền hình khi góp mặt trong các phim như Saved by the Bell: The New Class, Grown Ups, The Tick, CSI: Crime Scene Survey và Weeds. Dù đăng quang đã gần 30 năm nhưng Leanza Cornett vẫn sở hữu nhan sắc rạng rỡ. Cô vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ tích cực trong những dự án của các cuộc thi hoa hậu Mỹ.

T.K