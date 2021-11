Nhà thơ nữ 24 tuổi Destiny Wagner, vượt 50 thí sinh, đăng quang Miss Earth 2021. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Vân Anh - trượt Top 20.

Trước chung kết Miss Earth 2021, Destiny Wagner được nhiều trang mạng và chuyên gia đánh giá là gương mặt sáng giá cho danh hiệu cao nhất. Không ngoài dự đoán, cô gái 24 tuổi đã tiến vào Top 4 đầy thuyết phục bằng sự tự tin, bản lĩnh cùng khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.

Destiny Wagner được chỉ định là đại diện Belize tại cuộc thi sau khi người chiến thắng ban đầu là Aarti Sooknandan từ bỏ danh hiệu.

Destiny Wagner.

Destiny Wagner sinh năm 1997, là nhà thơ và doanh nhân. Ngoài là Hoa hậu Trái Đất Belize 2021, cô còn có danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Belize 2019. So you need advice là tên cuốn sách đầu tiên của Wagner xuất bản năm 2018. Sau khi ra mắt tập thơ đầu, Wagner có thêm nhiều động lực để dùng sức ảnh hưởng giúp đỡ các đối tượng yếu thế như trẻ em và phụ nữ.

Cảm xúc của Destiny Wagner khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2021.

Destiny Wagner đã đi nhiều nơi và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Người đẹp từng tổ chức đêm thơ online trên Instagram, phát hành tập thơ Belizean Blues trong thời gian giãn cách xã hội. Tiền thu từ tác phẩm cô đóng góp cho tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ phát triển bền vững và giúp đỡ trẻ em.

Vân Anh.

Không chỉ chiến thắng, mà Destiny Wagner còn chứng mình năng lực của mình thuyết phục khi vượt qua cả ứng viên nặng ký Thái Lan và Mỹ đã được dự báo nằm trong cuộc đua lên ngôi vị cao nhất.

Trong đêm chung kết, Marisa Butler (Mỹ) đạt danh hiệu Miss Earth Air (Á hậu 1). Romina Denecken van der Veen (Chile) đạt danh hiệu Miss Earth Water (Á hậu 2). Baitong Jareerat Petsom (Thái Lan) đạt Miss Earth Fire (Á hậu 3).

Năm nay, Miss Earth tiếp tục diễn ra theo hình thức trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Vân Anh - trượt Top 20. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam trượt Top ở Miss Earth sau thành công của Nguyễn Phương Khánh năm 2018.

Đ.N