- Đã 8 tháng kể từ khi Phương Nga dẫn chương trình trong 'Cà phê sáng', bạn của hiện tại khác Phương Nga 8 tháng trước khi mới dẫn như thế nào?

Phương Nga của hiện tại đã tự tin hơn trước khi đứng trước ống kính. Tôi đã biết đọc hiểu để dẫn chứ không còn là đọc thuộc lòng như trước. Tôi cũng biết ứng biến, thay đổi lời dẫn sao cho phù hợp ở một số trường hợp cụ thể. Nhưng phải công nhận rằng càng dẫn nhiều thì mới càng có những tình huống mà mình không lường trước được. Mỗi ngày đi dẫn lại được thêm một bài học và tôi vẫn cố gắng để tiến bộ mỗi ngày.

- Phương Nga đã học hỏi được những gì từ những anh chị kỳ cựu đi trước?

Được dẫn cùng các anh chị kỳ cựu đi trước là vinh dự và cơ hội rất lớn cho tôi. Bây giờ để kể ra tất cả những điều tôi học được thì quả thực rất dài. Tôi học được cách xử lý tình huống cũng như dẫn nối sao cho mượt mà. Bình thường tôi hay dẫn với tiền bối các anh sẽ chỉ và góp ý luôn trong trường quay. Nhưng về nhà, tôi vẫn phải xem lại chương trình các số khác để xem cách dẫn của các chị, bởi cách dẫn của MC nữ mềm mại và nhẹ nhàng hơn.

- Có lần mắc lỗi khi dẫn nào khiến bạn không thể quên?

Có một lần mắc lỗi mà tôi chắc sẽ không bao giờ quên. Đó là hôm tôi dẫn về một sự kiện của giới trẻ mà lại nói nhầm 'lịch sử của sự kiện này' sang 'sự kiện lịch sử này'. Thay đổi ý nghĩa quá khác nhau nên tôi đã bị khựng lại khoảng mấy giây sau đó mới bắt nhịp lại được. Đây là một điều mà tôi cũng cần phải học hỏi thêm, bởi vì tôi thấy các anh chị nếu có nhỡ bị vấp có thể điều chỉnh ngay tông giọng để người nghe chỉ cảm thấy rằng mình đang suy nghĩ chứ không phải là bị vấp hay bị nhịu.

- Dẫn chương trình là một áp lực, người đẹp đi dẫn còn áp lực hơn nữa, bạn có gặp áp lực gì lớn khi lên sóng?

Bởi tôi là MC tay ngang nên khi lên sóng mọi người rất dễ có suy nghĩ rằng mình lên sóng chỉ bởi vì danh hiệu và không có tí khả năng nào. Đó chính là áp lực lớn nhất của tôi, áp lực luôn phải làm tốt, luôn phải tiến lên để mọi người có cái nhìn khác về bản thân mình.

- Có khán giả nhận xét Phương Nga dẫn chưa tốt, hay mắc lỗi, bạn tiếp nhận điều đó như thế nào?

Lỗi lớn nhất của tôi trong khi dẫn là hay bị vấp, bởi vì bình thường tôi nói chuyện với tốc độ khá nhanh nên khi dẫn một thông tin gì không phải lĩnh vực của mình thì không xử lý kịp dẫn đến vấp. Những điều khán giả nhận xét là hoàn toàn đúng và tôi tiếp cận nó một cách tích cực. Nếu khán giả xem mà thấy không hài lòng hay không hợp lý ở điểm nào đó là bản thân phải nghiêm túc xem xét và chỉnh sửa.

- Nhiều người đẹp coi dẫn truyền hình như một cuộc “cưỡi ngựa xem hoa”, còn bạn?

Tôi không thấy cuộc cưỡi ngựa xem hoa nào mà lại “khoai” như dẫn chương trình truyền hình. Có thể nhiều người nghĩ dẫn chương trình là dễ nhưng để dẫn hay, dẫn tốt và phong độ ổn định thì lại cần rất nhiều yếu tố. Tôi đã xác định rằng sẽ theo con đường này lâu dài nên dành rất nhiều tâm huyết và nỗ lực vào nó.

- Bình An đã bên cạnh hỗ trợ, động viên bạn như thế nào ở vai trò mới này?

Bình thường thì những người thân thiết khi thấy mình làm chưa tốt sẽ an ủi rằng rồi mình sẽ tốt hơn, hay kệ đi mọi thứ sẽ qua. Nhưng tôi rất vui và cám ơn khi An luôn đồng hành và thẳng thắn góp ý để tôi có thể làm tốt hơn. Những lời góp ý có thể làm mình lúc ấy cảm thấy không vui nhưng sau khi nghe, hiểu và đúc rút ra bài học thì tôi lại cảm giác tốt hơn rất nhiều.

- Đã gần 4 năm yêu nhưng lúc nào người hâm mộ cũng thấy Phương Nga và Bình An ngọt ngào như ngày mới yêu, bí quyết là gì vậy?

Tôi nghĩ khó khăn khi bọn tôi yêu nhau cũng chính lại là điều giúp cả hai mỗi lần gặp nhau lại tíu tít cười đùa. Bởi vì công việc mỗi đứa đều bận, lịch trình cũng không khớp nhau. Tôi với An, người này làm việc từ sáng tới chiều người kia lại bận buổi tối. Xong có khi phải đi tỉnh, đi phim nên mấy ngày mới được gặp nhau một lần. Những khoảng nghỉ nho nhỏ giữa những lần gặp nhau sẽ khiến cảm giác nhớ hơn và khi đó gặp nhau sẽ có giá trị hơn nhiều.

- Điều ở Bình An mà đến giờ Phương Nga thấy vẫn giữ nguyên, không bị thay đổi so với từ ngày mới yêu?

Đó là tính cách của An. An thì vẫn luôn hiền, vẫn luôn Bình An như đúng cái tên. Còn tôi thì hồi đầu mới yêu thì thuỳ mị nết na hơn, hiền dịu nhẹ nhàng bây giờ quen rồi nên tính xấu tính đẹp bộc lộ ra hết, không giữ kẽ gì nữa.

- Cả hai có kế hoạch “về chung một nhà” trong tương lai gần?

Hiện nay chúng tôi chưa có kế hoạch gì. Nếu trong tương lai thời điểm phù hợp, tôi và An quyết định tiến tới hôn nhân chắc chắn sẽ thông báo với mọi người.

Bình An và Phương Nga trong phim '11 tháng 5 ngày'

