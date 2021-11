Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đốn tim người hâm mộ bởi loạt ảnh đời thường tình cảm bên những chú mèo cưng.

Á hậu Phương Nga vừa thực hiện bộ ảnh đời thường, ghi lại những khoảnh khắc giản dị nhưng ngọt ngào bên bạn trai Bình An nhân dịp sinh nhật tuổi 24.

Bình An và Phương Nga có điểm tương đồng khi đều dành tình yêu lớn cho động vật. Phương Nga chia sẻ: “Thấy bé mèo nào tôi cũng muốn nựng, thậm chí mèo hoang tôi cũng không sợ. Trên người, trên mặt tôi có kha khá vết mèo cào nhưng không vì thế mà tôi bớt yêu các bé bởi chỉ cần dành thời gian chăm sóc, yêu thương thì mình sẽ tạo được sợi dây tình cảm với các bé mèo thôi. Sau này có điều kiện, tôi muốn lập một trại cứu hộ động vật để cưu mang những chú mèo hay chó bị bỏ rơi”. Cô cũng tiết lộ, trước đây bạn trai Bình An rất sợ mèo nhưng sau gần 4 năm gắn bó bên nhau, anh dần dần bị những chú mèo của cô ‘cảm hoá’.

Ở tuổi 24, Phương Nga ngày càng quyến rũ sau hơn ba năm đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt top 10 Miss Grand International 2018. Sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại giỏi, người đẹp tích cực hoạt động nghệ thuật và dần chuyển hướng làm MC chuyên nghiệp. Khi được hỏi về điều ước cho tuổi mới, Á hậu chỉ mong bản thân và những người cô yêu thương có sức khoẻ tốt để đương đầu với những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Phương Nga hiện đảm nhận vai trò dẫn chương trình của Cafe sáng và một số bản tin của VTV. Á hậu cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vai trò khách mời trong hai tập cuối của phim 11 tháng 5 ngày, diễn cặp với bạn trai Bình An.

Không chỉ được công chúng yêu mến bởi hình ảnh ‘không scandal’, Phương Nga còn có tình yêu đẹp với diễn viên Bình An giữa showbiz ồn ào và nhiều cám dỗ. Gần 4 năm sóng bước bên nhau, cặp đôi đều cảm nhận rõ sự trưởng thành về tình cảm để có thể nghĩ đến tương lai xa hơn.

“Chúng tôi không còn chí choé, căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thuở mới yêu. Cả hai hiểu rõ tính cách của nhau, ảnh hưởng tốt cho nhau và giúp nửa kia hoàn thiện bản thân. Tôi là người nhanh, đoảng, còn Bình An lại trầm tư, kỹ lưỡng. Mỗi lần xảy ra vấn đề tranh cãi, tôi chỉ nhìn thấy kết quả trước mắt trong khi An chậm rãi, suy nghĩ theo hướng lâu dài. Nhờ An mà tôi học cách nhìn rộng hơn, toàn diện hơn trước mỗi vấn đề về cuộc sống”, Phương Nga tâm sự.

Phương Nga và Bình An trong trích đoạn phim '11 tháng 5 ngày'

