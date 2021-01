Tập 9 của Ký ức vui vẻ mang nhiều khung bậc cảm xúc với các câu chuyện vui, buồn mà các nghệ sĩ khách mời mang đến.

MC Lại Văn Sâm, Khánh Vân chia sẻ kỷ niệm về chiếc máy may:

browser not support iframe.

Trong tập 9 của Ký ức vui vẻ, sân khấu tái hiện lại khung cảnh một tiệm may thời xưa với chiếc máy may cũ gợi nhiều kỷ niệm của các nghệ sĩ. MC Thành Trung cho biết, chiếc máy may là một vật giá trị mà những gia đình sở hữu nó đều giàu có, xa xỉ. Tiếp lời Thành Trung, MC Lại Văn Sâm tiết lộ từng làm thợ may để mưu sinh trong thời gian du học khiến mọi người bất ngờ.

MC Lại Văn chia sẻ kỷ niệm với chiếc máy may.

“Các bạn biết không, thời tôi sống bên Nga, cố gắng dành dụm để mua một chiếc máy khâu. Không phải vì xài sang mà khi ấy chúng tôi kiếm sống bằng nghề may. Tôi may những chiếc quần bò để kiếm thu nhập nên chiếc máy may là cả một gia tài của tôi thời ấy. Nhìn thấy lại hình ảnh này tôi rất muốn khóc bởi những kỷ niệm bỗng ùa về khiến tôi không kiềm được cảm xúc”, MC Lại Văn Sâm tiết lộ.

Đối với Khánh Vân, chiếc máy may này vô tình đã đánh thức một phần ký ức khiến cô trào nước mắt. Để có được chiếc áo dài đầu tiên trong cuộc đời, khi còn là một cô học sinh lớp 9, Khánh Vân đã chứng kiến cha mẹ chịu thương chịu khó, cố gắng để mỗi năm con gái đều có áo mới tới trường. Tới khi trưởng thành, Khánh Vân luôn ghi nhớ tất cả những điều đó, dù gia đình không khá giả nhưng cô đã có một tuổi thơ hạnh phúc trong tình thương của gia đình.

“Giống như mọi người nói, tôi may mắn được lớn lên trong tình thương của cha mẹ. Đó là lý do tại sao khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, nhận được câu hỏi ứng xử, tôi có chỉ biết trả lời thời điểm đó tôi không có gì ngoài sự yêu thương muốn được chia sẻ. Tôi mong rằng những thế hệ sau sẽ luôn được lớn lên trong yêu thương và biết ơn”, Khánh Vân xúc động.

Khánh Vân nghẹn ngào vì tuổi thơ được sống trong tình thương.

Cris Phan cũng không kiềm được cảm xúc khi nhớ lại hình ảnh mẹ cặm cụi bên chiếc máy may. Trong ký ức của anh đó là đêm khuya trước ngày đi thi, nhìn thấy mẹ thức chong đèn may đồ, điều này khiến Cris Phan luôn khắc ghi: “Có những thứ đơn giản như vậy nhưng mới thấy được giá trị của con người chứ không phải là quần áo, đồng hồ mắc tiền. Khi mình cởi bỏ hàng hiệu ra, giá trị con người mình đâu tính bằng những thứ đó đâu”, Cris Phan xúc động.

Bất ngờ trở thành gương mặt bí mật trong phần thử thách, NSND Hồng Vân xúc động trước tình cảm của các đồng nghiệp dành cho mình. MC Lại Văn Sâm dành cái ôm thân mật: “Hồng Vân là một nghệ sĩ tôi rất yêu quý, kính trọng và tin tưởng mỗi khi làm việc chung. Trong suốt 3 mùa làm chương trình Ký ức vui vẻ, Hồng Vân đã luôn thay tôi chia sẻ nhiều điều bổ ích đến các thế hệ sau. Cảm ơn Hồng Vân vì đã cống hiến cho nghệ thuật cũng như luôn hỗ trợ tôi trên sân khấu”.

Hình ảnh các nghệ sĩ dành tình cảm cho NSND Hồng Vân.



Huỳnh Quyên