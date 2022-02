Tập 2 The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ để lại nhiều ấn tượng với khán giả bởi những thử thách thú vị và vòng loại trừ gay cấn.

Tối 25/2, tập 2 The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ lên sóng dưới sự dẫn dắt của bộ 3 HLV Hà Anh, Xuân Lan, Hương Giang cùng 18 thí sinh.

Đội Xuân Lan gây tranh cãi vì khoe cơ thể

Với thử thách catwalk và tạo dáng trên bập bênh, thí sinh Hải Anh, Lương Gia Huy, Quang Sơn sẵn sàng thể hiện cá tính song cũng không ít người luống cuống như Quang Thuận hay Văn Dũng.

Sau phần nhận xét và tranh luận giữa các giám khảo, Hải Anh đến từ đội Xuân Lan được công bố là người chiến thắng. Anh có quyền lựa chọn thứ tự trình diễn và trang phục trong thử thách chính tiếp theo.

Thử thách chính trong tập 2 là catwalk trên khoang tàu điện với 2 bộ sưu tập Thu Đông; không chỉ đòi hỏi khả năng trình diễn mà cả sự linh hoạt, ứng biến của các thí sinh khi bị khách mời làm khó bất ngờ.

Mở màn cho đội Hà Anh, chàng trai người Ý – Elia trở thành tâm điểm với nét diễn cuốn hút. Tuy nhiên, liên tiếp các chàng trai sau đó khiến Xuân Lan thốt lên: “Xôi thịt, xôi thịt, vô hồn…”. HLV Hương Giang cũng cho rằng các thí sinh một màu, nhàm chán.

Phần thi của đội Xuân Lan, những chướng ngại do các khách mời đặt ra khiến Hà Anh cảm thấy tội nghiệp cho thí sinh. Hương Giang cho rằng sự hào hứng của khán giả với đội Xuân Lan là do các bạn chịu khó cởi đồ. Xuân Lan thẳng thắn: “Đây là The next gentleman mà, các bạn có quyền”.

Trong bộ sưu tập thứ 2, đội Hương Giang tiếp tục mang đến câu chuyện về các chàng trai thanh lịch, tất bật với cuộc sống nhưng vẫn chỉn chu.

Kết thúc 2 phần trình diễn, đa phần khách mời đều bình chọn cho đội HLV Hương Giang nhưng số điểm của ban giám khảo đã làm thay đổi thế cục. Đội HLV Hà Anh giành chiến thắng khi chỉ hơn đội Hương Giang 0,5 điểm.

Hương Giang khóc, thất vọng tràn khi mất thí sinh

Chiến thắng thử thách chính, Hà Anh bảo toàn 6 thí sinh, mỗi đội HLV Xuân Lan và Hương Giang phải đưa 2 thí sinh vào vòng loại trừ căng thẳng. Hương Giang chọn Văn Dũng, Hoàng Anh còn Xuân Lan chọn Mai Hồng Khánh và Hải Anh để thuyết phục Hà Anh cùng Host - dược sĩ Tiến cho 2 cơ hội ở lại.

HLV Hà Anh quyết định loại thí sinh Văn Dũng của đội Hương Giang. Về phần dược sĩ Tiến, anh khẳng định các HLV chơi chiến thuật, gây áp lực cho giám khảo. Host của chương trình quyết định loại tiếp thành viên đội Hương Giang là Hoàng Anh.

Màn loại của Hà Anh và Dược sĩ Tiến đem tới 2 luồng cảm xúc khác biệt tại phòng chờ. Cái bắt tay giảng hòa của bộ đôi Xuân Lan – Hà Anh sau nhiều nghi vấn hiềm khích khiến Hương Giang bất ngờ và tự nhận mình “đã bị đá văng ra chuồng gà”.

Sau khi Xuân Lan chia sẻ đây là cái kết bất ngờ, Hương Giang phản pháo khi cho rằng trước đó, đàn chị nói hoàn toàn trái ngược. Vị HLV trẻ tuổi nhất tâm sự, chương trình không công bằng khi đưa ra nhiều tiêu chí nhưng lại loại 2 thành viên phù hợp với cuộc thi. “Đội tôi chỉ thua chị Hà Anh 0,5 điểm. Nếu tiêu chí của chương trình không cần ngoại hình mà vẫn thể hiện cá tính, thì có vấn đề gì với Hoàng Anh và Văn Dũng?”, Hương Giang bức xúc hỏi.

Hương Giang bật khóc khi mất đi 2 thành viên trong đội.

Khi dược sĩ Tiến nhận xét chiến thuật của Hương Giang sai lầm, nữ HLV không giữ được bình tĩnh nên thất vọng và bật khóc, cho rằng vị host sợ bị khán giả ném đá nên loại người thiếu sáng suốt. “Đã đến lúc cuộc chơi này không còn là của chị Xuân Lan và chị Hà Anh nữa rồi. Hương Giang sẽ tham chiến một cách nghiêm túc để bảo vệ thí sinh cũng như tính công bằng, tiêu chí của The next gentleman”, Hương Giang khẳng định.

