Giá trị xuất khẩu những tháng đầu năm 2021 đạt gần 10 triệu USD của Nhà máy Cọc bê tông AMACCAO góp phần giải bài toán bê tông ở Đài Loan, đồng thời mở hướng đi mới cho ngành sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Việt Nam.

Nắm bắt cơ hội từ thị trường “vàng”

Ngay từ những năm 1960, phần lớn các công trình xây dựng mới tại khu vực đô thị của Đài Loan đều được tạo nên từ vật liệu bê tông cốt thép. Đó là chưa kể tới hàng trăm nghìn trụ bê tông ly tâm chắn sóng dọc bờ biển và những bờ kè bê tông chống xói lở dọc các bờ sông.

Ở một bán đảo như Đài Loan, khí hậu ẩm ướt với phần lớn dân cư sống gần biển, bê tông trở thành vật liệu xây dựng lý tưởng, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà cao tầng tốt hơn so với gỗ hay nhà khung thép. Từ đó, nhu cầu về loại vật liệu này trở thành thiết yếu đối với sự phát triển ở Đài Loan, biến nơi đây trở thành thị trường vàng cho ngành xuất khẩu bê tông nói chung và cọc bê tông nói riêng.

Từ lâu, các công ty sản xuất bê tông của Việt Nam đã nhắm đến các thị trường quan trọng trong khu vực châu Á. Nhưng đây đều là các quốc gia và vùng lãnh thổ có ngành sản xuất công nghiệp hàng đầu châu Á, do đó, tiêu chuẩn kỹ thuật mà các Nhà nhập khẩu này đặt ra ở mức rất cao, làm khó các doanh nghiệp muốn tiếp cận.

Bên cạnh đó, xu hướng chung của các nước đều đang theo đuổi chính sách vật liệu xây dựng xanh, giảm bớt hiệu ứng khí nhà kính, trong đó quá trình sản xuất bê tông thường phải đáp ứng yêu cầu sử dụng ít năng lượng nhất trong khi lại tăng tối đa vật liệu có thể tái chế, vật liệu có khả năng bù đắp lượng phát thải. Điều này không chỉ cản trở các nhà sản xuất trong nước, mà còn tạo ra rào cản với các doanh nghiệp nước ngoài muốn xuất khẩu bê tông.

Tuy nhiên, thế khó này đã được một doanh nghiệp chuyên về sản xuất kết cấu bê tông của một Tập đoàn Việt phá vỡ vào tháng 1/2021. Lô cọc bê tông xuất khẩu trị giá hơn 2 triệu USD của AMACCAO PILE, một thành viên của AMACCAO GROUP, sang Đài Loan đã trở thành sự kiện “mở hàng” quan trọng, là minh chứng cho thấy doanh nghiệp Việt có thể đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để rộng đường xuất khẩu loại vật liệu này sang thị trường tiềm năng nhưng khó tính khác trên thế giới.

Theo ông Phạm Văn Nghị - Phó Chủ tịch Tập đoàn AMACCAO, việc các đối tác nước ngoài đã tin tưởng lựa chọn AMACCAO là đối tác cung cấp cọc bê tông thêm một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của công ty trong ngành sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Việt Nam xét cả về chất lượng, giá cả và năng lực cạnh tranh. Các hợp đồng xuất khẩu trong thời gian vừa qua đã thể hiện quyết tâm, là bước khởi đầu trong chiến lược chinh phục thị trường thế giới của Tập đoàn AMACCAO.

Trên thực tế, không phải chỉ đến đầu năm 2021 sản phẩm bê tông đúc sẵn của AMACCAO mới đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, mà trước đó, thương hiệu này đã quen mặt với nhiều ông lớn quốc tế ngay trong thị trường nội địa. Cọc, cống, cấu kiện bê tông của AMACCAO đã sớm “xuất khẩu tại chỗ” khi là đơn vị cung cấp, lắp đặt cấu kiện bê tông lắp ghép cho các dự án trọng điểm của Hyundai, Samsung, Lotte… tại Việt Nam. Đặc biệt, vào tháng 8/2020, AMACCAO được liên danh Hyundai - Ghella lựa chọn làm đối tác để sản xuất, cung cấp tấm bê tông vỏ hầm Segment đúc sẵn cho dự án tàu điện ngầm Metro Hà Nội. Các tấm vỏ hầm sản xuất ra phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cực kỳ khắt khe với độ chính xác rất cao, dung sai kích thước cho phép chỉ ± 0,5mm, đảm bảo tuổi thọ công trình kéo dài hàng trăm năm. Công tác sản xuất, nghiệm thu tấm vỏ hầm đều được áp dụng theo tiêu chuẩn châu Âu và thế giới.

Việc “xuất khẩu tại chỗ” của AMACCAO không chỉ làm tăng thêm sức mạnh, tiềm lực thay thế vật liệu nhập ngoại của công ty Việt trên thị trường, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo môi trường xanh.

Theo nghiên cứu mới nhất của IPCC đăng trên tạp chí kiến trúc Dezeen ngày 24/8, khoảng một nửa lượng khí thải carbon từ sản xuất xi măng sẽ được tái hấp thụ tới 50% bởi chính bê tông khi vật liệu này được đưa vào sử dụng trong các toà nhà và cơ sở hạ tầng. Với con số hấp thụ khoảng 20 triệu tấn carbon mỗi năm, bê tông nói chung và cọc bê tông nói riêng trở thành vật liệu đáp ứng nhu cầu về phát triển hạ tầng nhanh, bền, rẻ, đồng thời mang lại lợi ích quan trọng cho môi trường sống.

Bên cạnh các khách hàng quốc tế, AMACCAO còn là đơn vị cung cấp và thi công cọc, cống, cấu kiện bê tông cho các tập đoàn kinh tế, bất động sản hàng đầu Việt Nam, góp phần tạo nên những công trình trọng điểm, mang tính biểu tượng như: Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Khu đô thị Phương Đông, Tháp Vietinbank Tower, Cụm công trình Vinhomes Ocean Park, Vin Smart City… và cả các dự án phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng do ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và an sinh xã hội như: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, Kè bao biển Hạ Long, Kè chống sạt lở biển Quảng Bình, Điện gió Gia Lai, Cảng nước sâu Nghi Sơn…

Khẳng định vị thế nhờ sự khác biệt

Chia sẻ về bí quyết thành công trong các hợp đồng xuất khẩu cũng như cách thức để giữ vững vị thế hàng đầu tại thị trường nội địa, đại diện AMACCAO cho rằng kết quả này được tích tụ, hình thành nên bởi 6 yếu tố then chốt.

Công nghệ hiện đại

Ngay từ ngày đầu thành lập, Tập đoàn AMACCAO đã dành ra diện tích tới 20ha để xây dựng nhà xưởng cho AMACCAO PILE (Cọc), AMACCAO PIPE (Cống) và AMACCAO PC (Cấu kiện). Các Nhà máy đều được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp với máy móc, thiết bị hiện đại, tất cả được nhập khẩu đồng bộ từ các nước Châu Âu, Hàn Quốc…

Đội ngũ chuyên gia nước ngoài và đội ngũ kỹ thuật lành nghề

Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư điều hành ở AMACCAO PILE, AMACCAO PIPE và AMACCAO PC đều có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Lực lượng lao động với gần 1000 người được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng, có tay nghề kỹ thuật cao, nhiều năm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, luôn đam mê và nỗ lực không ngừng, cùng với nhóm chuyên gia hơn 10 người đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao công nghệ đồng thời trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất và công tác kiểm soát chất lượng hàng ngày tại Nhà máy.

Hệ thống quản trị chất lượng quốc tế

Luôn coi trọng và đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, AMACCAO đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015. Theo đó, 100% nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất đều được kiểm tra chặt chẽ bằng thiết bị tiên tiến, phòng Lab đạt tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

Các công đoạn sản xuất cũng được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ vệ sinh ván khuôn, chuẩn bị lồng thép, công tác bê tông, căng lực, hấp sấy, tháo dỡ và hoàn thiện sản phẩm, lưu kho bãi, vận chuyển…

Nghiên cứu và đổi mới

Không chỉ áp dụng kỹ thuật dựa trên chuyển giao công nghệ tiêu chuẩn quốc tế, CBNV của AMACCAO PILE, AMACCAO PIPE và AMACCAO PC còn luôn tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới vào sản xuất.

Theo đó, ngoài việc sử dụng vật liệu đá có cường độ tốt nhất Việt Nam, AMACCAO còn sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên, tận dụng các vật liệu là nguồn thải của các nhà máy nhiệt điện như xỉ lò cao, tro bay... để sản xuất bê tông nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh đồng thời giảm ô nhiễm môi trường. Đây cũng là lý do cọc bê tông của AMACCAO đáp ứng được yêu cầu về vật liệu xanh, thân thiện môi trường mà các đối tác nước ngoài đặt ra.

Chất lượng hạng A - Dịch vụ hạng A

Ngoài quy trình sản xuất đồng bộ từ nguyên liệu tới kỹ thuật, các sản phẩm cống, cọc, cấu kiện bê tông của AMACCAO còn được kiểm soát đầu ra nghiêm ngặt, đảm bảo đạt hoặc vượt yêu cầu về thẩm mỹ cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng. “Chúng tôi tự hào là đơn vị luôn hướng tới tiêu chuẩn Vàng trong sản xuất và thi công. Cọc, cống, cấu kiện bê tông của AMACCAO luôn có chất lượng hạng A, dịch vụ hạng A”, Lãnh đạo AMACCAO khẳng định.

Định hướng xuất khẩu

Thành công từ các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian vừa qua tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của AMACCAO nhưng Lãnh đạo doanh nghiệp này đánh giá đó chỉ là bước khởi đầu. Các khách hàng từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã chủ động liên hệ, làm việc với AMACCAO để đặt mua sản phẩm, thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh sản phẩm cọc, AMACCAO đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm bê tông đúc sẵn đòi hỏi yêu cầu cao về công nghệ và khắt khe về chất lượng như vỏ hầm tàu điện ngầm, cấu kiện GRC, cọc cừ ván… đến nhiều quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Banglades...

“Tập đoàn AMACCAO mong muốn tiếp tục đón nhận thêm những đơn hàng lớn khác sau những đơn hàng xuất khẩu vừa qua, tiến tới xuất khẩu 50-60% sản lượng của Nhà máy ra nước ngoài mỗi năm”, Phó Chủ tịch Tập đoàn AMACCAO chia sẻ.

Trải qua hành trình hơn 25 năm xây dựng và phát triển, AMACCAO được biết đến là một Tập đoàn Công nghiệp - Tập đoàn Xây dựng - Tập đoàn Đầu tư có tốc độ phát triển nhanh và bền vững hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, AMACCAO có 5 Cụm công nghiệp, 16 Nhà máy và 22 Công ty thành viên. Trong đó Sản xuất, thi công Vật liệu Bê tông công nghệ cao như Cọc, Cống, Cấu kiện đúc sẵn vẫn luôn là mảng chiến lược và bền vững của Tập đoàn.

