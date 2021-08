Ngày càng có nhiều thông tin gây bất ngờ về "siêu doanh nghiệp" có vốn điều lệ lên đến 128.000 tỷ đồng.

Và mới đây nhất, thông đến Tổng giám đốc Bùi Văn Việt của doanh nghiệp có vốn điều lệ ngang ngửa tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam được tiết lộ khiến không ít người sốc. Cụ thể, ông Bùi Văn Việt và gia đình đang ở trong thôn Yên Trường, huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Theo thông tin từ Dân trí, đại diện Công an xã Trường Yên cho biết: "Ông này là người bình thường, có phải đại gia, doanh nhân gì đâu. Nếu có chính quyền biết ngay, ông này hiện chỉ ở nhà, xe ô tô không có. Hiện chúng tôi mới chỉ biết thông tin qua báo chí, việc xác minh ông Bùi Văn Việt phải được sự yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu từ cán bộ địa phương, ông Việt là người kinh doanh tạp hóa bình thường, thông tin ông này góp vốn hàng chục đến hàng chục nghìn tỷ đồng cho một doanh nghiệp tại Hà Nội là chuyện hết sức bất ngờ".

Cũng theo đại diện công an địa phương, qua nguồn tin xác minh, ông Việt cho biết có đứng tên đăng ký lập doanh nghiệp như trên, tuy nhiên nguồn vốn không lớn đến mức như vậy. Hiện công an xã Trường Yên đã thông tin lên huyện, cơ quan công an đã nắm rõ và đang chờ xác minh cụ thể.

Thông tin về "siêu doanh nghiệp).

Trước đó, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập ngày 9/11/2018. 5 cá nhân sáng lập là ông Bùi Văn Việt (nắm 18% vốn điều lệ), bà Phạm Thị Thành (nắm 36% vốn điều lệ), ông Đào Xuân Hậu (nắm 18% vốn điều lệ), ông Đỗ Công Đảng (nắm 18% vốn điều lệ) và ông Trần Đức Thủy (nắm 10% vốn điều lệ).

Sau nhiều lần điều chỉnh, công ty có vốn điều lệ lên đến 128.000 tỷ đồng. Trong đó, Việt kiều Mỹ là ông David Aristole Phan với 51.160 tỷ đồng (2,2 tỷ USD), chiếm 40% tổng vốn điều lệ (thời điểm tháng 6/2019).

Tại địa chỉ số 143 Trích Sài có gắn biển dịch vụ "rửa ô tô, xe máy ngày đêm" ở cổng, không có bất cứ thông tin biển hiệu gì về Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu. Bên trong là một căn nhà cấp 4 khóa kín cửa, không có người ở. Người dân sống xung quanh đó cho biết, không có công ty nào hoạt động tại số 143 Trích Sài. Điểm rửa xe này đã có từ lâu, và căn nhà cấp 4 cũng không có người ở.

Trụ sở của "siêu doanh nghiệp" là nơi rửa xe.

Thêm vào đó, thông tim mới nhất ngày 21/8 từ Cục Thuế TP Hà Nội, Cổng ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn cầu đăng ký tăng vốn điều lệ lên gần 128.000 tỷ đồng, nhưng từ khi thành lập đến nay, chưa phát sinh doanh thu, không sử dụng hóa đơn.

Doanh nghiệp này mới chỉ nộp thuế môn bài, chưa thông báo đến cơ quan thuế về việc phát sinh hóa đơn, doanh nghiệp này chưa có tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng.

Tên tuổi của ông David Aristotle Phan gắn liền với Sophy Investment. Sophy Investment cho biết là một mảng kinh doanh của Swiss Mutual Fund (1948). Swiss Mutal Fund (1948) thực tế là một tổ chức lừa đảo trên nền tảng internet hoạt động trên toàn thế giới. Công ty có địa chỉ tại 143 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thì địa chỉ 143 Trích Sài không có Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu như đăng ký kinh doanh nêu trên.

(Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)