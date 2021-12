Nhóm Star Diamond thực hiện nhiều chiêu trò, tung hô, lôi kéo hàng nghìn người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com.

Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 9 sàn giao dịch ngoại hối theo mô hình đa cấp lừa đảo.

Với chiêu trò khoe dàn xe tiền tỷ, tổ chức những buổi tiệc hạng sang và những lời tung hô, chúc tụng..., nhóm Star Diamond đã nhanh chóng lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào sàn TcbTrade.com, được giới thiệu đến từ Singapore để mua bán đồng tiền ảo TCFX.

"Em đầu tư 500 USD, gia đình em là 7.000 USD và những người ở dưới em khoảng 30.000 USD", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com cho biết.

Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.

Gói thấp nhất là 500 USD với thời hạn 1 năm rút gốc, người chơi sẽ được hưởng lãi kép, hưởng lãi suất trên 15%/tháng, tương đương khoảng 180%/năm. Lãi thứ hai là từ việc mua bán đồng tiền ảo TCFX, đồng tiền này được cam kết sẽ có tăng trưởng hàng nghìn %, nên mua vào là chắc thắng.

"Thời điểm ban đầu là 0,25 USD/đồng, sau 1 tháng nó tăng lên 20 USD/đồng. Tôi cũng đầu tư vào khoảng hơn 3 tỷ đồng", người tham gia sàn tiền ảo TcbTrade.com chia sẻ.

Ngoài hứa hẹn lãi lớn, Star Diamond còn xây dựng các Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.

Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com.

"Các leader, các đầu nhánh sẽ nhận được 6% tiền hoa hồng trực tiếp khi bán hàng và 6% nếu phát triển đội nhóm. Tổng cộng hoa hồng là 12%", Ninh Đắc Huân, đối tượng thành lập sàn tiền ảo TcbTrade.com, cho hay.

"Các sàn trước chỉ dừng ở dạng sàn BO, đó là đánh bạc qua mạng. Thế nhưng riêng đối với sàn này, chúng chuyển đổi sang hình thức khác là kinh doanh đồng tiền ảo, sử dụng công nghệ này thì sẽ chắc thắng được 100%. Chiêu trò như vậy đã đánh vào lòng tham của người tham gia", Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhận định.

Theo Công an thị xã Duy Tiên, từ tháng 5/2020 đến nay, nhóm Star Diamond đã lôi kéo được trên 5.000 người tham gia, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để mua bán đồng tiền ảo TCFX. Tuy nhiên, nhiều người tham gia, không những nhận được lãi như cam kết mà tiền gốc cũng không rút được.

Qua đấu tranh, đối tượng Ninh Đắc Huân cũng thừa nhận đồng TCFX do chính các đối tượng lập ra, không có giá trị, chỉ mang mục đích lừa đảo.

