Giá vàng hôm nay 9/6 trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại sau khi lao dốc vào cuối tuần trước. Cú sốc việc làm của nước Mỹ gây áp lực không nhỏ tới vàng nhưng vàng vẫn còn ở mức khá cao và triển vọng còn tươi sáng.

Đêm 8/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay lên trên ngưỡng 1.696 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 năm 2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.698 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 32,2% (413 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,6 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới có xu hướng tăng mạnh trở lại sau khi lao dốc vào cuối tuần trước. Cú sốc việc làm của nước Mỹ gây áp lực không nhỏ tới vàng nhưng vàng vẫn còn ở mức khá cao và triển vọng về dài hạn tươi sáng.

Vàng tăng trở lại trước hết chủ yếu do sức cầu bắt đáy ở mức cao sau khi mặt hàng này tụt giảm mạnh vào cuối tuần trước.

Nhiều nhà đầu tư tin tưởng rằng triển vọng của vàng vẫn tươi sáng trong dài hạn do thế giới bất ổn, Mỹ-Trung căng thẳng về thương mại và nhiều vấn đề khác, trong khi thế giới vẫn ngập tràn trong tiền giá rẻ.

Giá vàng hôm nay: tăng trở lại.

Chứng khoán Mỹ vẫn trên đà tăng khá mạnh và là áp lực lớn đối với vàng. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là chứng khoán Mỹ có thể lên được bao xa. Hơn thế, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn không biến mất. Sau Trung Quốc, thế giới có thể chứng kiến một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và châu Âu…

Hiện tại, theo phân tích kỹ thuật, vàng đang được hỗ trợ mạnh mẽ ở mức 1.660-1.670 USD/ounce. Và đợt giảm giá cuối tuần qua được xem là cơ hội lớn để mua vào.

Theo nhiều chuyên gia, nền kinh tế các nước còn gặp rất nhiều khó khăn và khả năng các nước tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ là lớn. Điều này có nghĩa về dài hạn, vàng vẫn được hỗ trợ rất tốt.

Cuối tuần trước, vàng giảm mạnh do dòng tiền ồ ạt đổ vào chứng khoán sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố một kịch bản thị trường việc làm bất ngờ tốt hơn nhiều so với mong đợi, với 2,5 triệu việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng 5, trái ngược so với dự báo giảm 8 triệu việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 là 13,3%, giảm so với mức 14,7% trong tháng 4.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào cuộc họp chính sách 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ để có manh mối về các biện pháp kích thích tiếp theo và tỷ lệ chính sách. Nhiều khả năng Fed sẽ giữ lãi suất không đổi gần mức 0 nhưng Fed có thể sẽ tiếp tục bổ sung vào bảng cân đối và hỗ trợ nền kinh tế theo bất kỳ cách nào cần thiết.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 8/6 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 khoảng 100 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên áp cuối tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch 8/6, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 48,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 48,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,72 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh