Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo.

Tại cơ quan công an, những đối tượng cầm đầu đã hé lộ những chiêu thức, thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người tham gia bỏ tiền vào những mô hình như thế này.

Một sàn được gọi là sàn giao dịch ngoại hối F5trader.com và Tradenew.io…, sử dụng công nghệ ghép nối siêu kỹ thuật số và thuật toán ma trận ghép nối thông minh của các cặp tiền ảo. Các đối tượng quản lý sàn này quảng cáo có thể tạo ra 3% lợi nhuận chỉ trong 1 giây.

Thậm chí, các đối tượng này còn cam kết trả lãi khủng 30%/tháng, tương đương 360%/năm, cứ đầu tư là chắc thắng.

"Khoảng 3% một tối. Đến lúc mất, em mất khoảng 3.500 USD", người tham gia mô hình F5trader.com chia sẻ.

"Nộp 2.000 USD đã được 60 triệu/tháng rồi", người tham gia mô hình Tradenew.io cho biết.

Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn giao dịch này còn đưa ra chế độ hoa hồng cao, nếu người tham gia mời chào được người tham gia mới, lên đến 5 - 10% theo mô hình kim tự tháp. Vì vậy, các sàn nhanh chóng đã kêu gọi được hàng nghìn người trên địa bàn 11 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Riêng tại Thanh Hóa đã có hơn 1.000 người.

Tuy nhiên sau khi bị bắt, các đối tượng cầm đầu đã khai nhận, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ họa để điều khiển cho các chỉ số trên website thay đổi giống như sàn Forex thật.

"Bản chất phần mềm này là do một người làm cùng tôi liên hệ với bên IT tự làm, coppy giống như một sàn quốc tế. Chuyên gia đọc lệnh cho người chơi để người chơi có thể chơi cùng, do chúng tôi mời hoặc tự đặt ra", đối tượng lập ra sàn Tradenew.io nói.

Các đối tượng thiết kế website giao diện bằng tiếng Anh để làm cho người tham gia tin tưởng vào các sàn tiền ảo, Forex tự xưng.

"Người tổ chức chơi sẽ can thiệp vào các lệnh đánh, muốn cho ai thắng thì người được thắng, muốn ai thua thì người đó thua. Giai đoạn đầu hoạt động, người ta rút tiền tiền vẫn về đều, khi dừng chơi sàn sẽ đóng lại, tiền sẽ không về được nữa", đối tượng lập ra sàn F5trader.com cho hay.

Để làm cho người tham gia tin tưởng vào các sàn tiền ảo, Forex tự xưng gắn mác quốc tế này, các đối tượng đã thiết kế website giao diện bằng tiếng Anh và đăng lên các giấy chứng nhận cấp phép giả của nước ngoài. Số tiền ảo như Bitcoin, ETH, USDT trên các sàn này đều do các đối tượng tự tạo ra, chỉ có giá trị giao dịch nội bộ, không thể giao dịch ở các sàn khác.

Để phát triển hệ thống, các đối tượng cầm đầu sẽ xây dựng một nhóm cộng sự, chuyên đăng tải các hình ảnh được nhận lãi khủng, mua được nhà, được xe để thu hút người tham gia. Sau khi hệ thống phát triển đến một mức nhất định, các đối tượng cầm đầu sẽ đánh sập hệ thống và ôm tiền của những người tham gia biến mất.

Dù các tên gọi của các mô hình, dự án có dấu hiệu lừa đảo ở trên có khác nhau, nhưng các thủ đoạn, chiêu trò đều có những điểm giống nhau như: hoạt động trên môi trường không gian mạng, trả lãi cao một cách bất thường, hoạt động theo phương thức đa cấp, các dự án, mô hình đều có yếu tố nước ngoài, không rõ ai làm chủ… Do vậy, chỉ cần người tham gia tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi bỏ tiền, sẽ tránh được nguy cơ rủi ro.

(Theo VTV)