Khoảng 1 năm trở lại đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm, các cá nhân đăng status khoe số tiền kiếm được, tiền chuyển khoản nhờ vào đầu tư Forex.

Đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế bị đảo lộn, các kênh đầu tư truyền thống trở nên kém hấp dẫn. Tranh thủ cơ hội này, hàng loạt hình thức đầu tư tiền ảo, ngoại hối, dự án ma… dưới mô hình đa cấp nở rộ, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. PV đã thâm nhập, tận thấy những chiêu trò tinh vi lôi kéo người dân.

Lợi nhuận khủng tính theo ngày, lãi suất cực cao tính theo tuần là những miếng mồi béo bở để thu hút người tham gia đầu tư “tài chính 4.0”

Mồi nhử lãi suất

Dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu tư ngoại hối, thế nhưng với sự hấp dẫn về lợi nhuận, thủ tục tham gia dễ dàng, nhiều người như con thiêu thân lao vào thị trường Forex (thị trường kinh doanh tiền tệ hay còn gọi là kinh doanh ngoại hối).

Forex là sân chơi của các ngân hàng quốc tế, các quỹ bảo trợ, các tổ chức kinh doanh có số vốn rất lớn. Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, các “sàn” kinh doanh ngoại hối trái phép tràn vào Việt Nam một cách mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Chỉ với khoảng 10 USD, mọi người đều có thể mở tài khoản tham gia.

Khoảng 1 năm trở lại đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm, các cá nhân đăng status khoe số tiền kiếm được, tiền chuyển khoản nhờ vào đầu tư Forex. Ngoài khoe trên trang cá nhân, nhiều người còn gắn thẻ bạn bè vào status để lan tỏa thông tin. Với loại hình đầu tư này, lợi nhuận thu được cực nhanh, tỷ lệ lãi suất cực cao tính theo ngày và lên tới hàng trăm phần trăm nếu tính theo năm. Đây chính là “miếng mồi” để câu khách tham gia.



Để tiếp cận đối tượng hoạt động Forex, chúng tôi liên lạc với một “cò mồi” lôi kéo người tham gia có tên Nguyễn Huyền. Hằng ngày, Huyền đều đặn đăng ảnh chụp các tin nhắn thông báo số tiền chuyển vào tài khoản từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, đa số tiền này từ lợi nhuận đầu tư Forex. Cuối mỗi status, Huyền kêu gọi mọi người tham gia.



Ngày 24/5, trên trang Facebook cá nhân, Huyền gắn thẻ 12 người bạn với nội dung chúc mừng một thành viên tên Trang Nguyen vừa vào hệ thống Wefinex trong 3 ngày (từ thứ 5 đến Chủ nhật) đã kiếm được 550 USD, tương đương 13,2 triệu đồng. “Làm 3 ngày bằng cả tháng, thậm chí gấp đôi, gấp 3 lương văn phòng 8-10 tiếng/ngày, mưa nắng không đến mặt. Đi du dịch mà tiền vẫn chảy ầm ầm vào tài khoản. Cơ hội kiếm tiền thời 4.0 ngon như vậy không làm thì còn làm gì. Inbox Huyền để đăng ký làm Affiliate Maketing của Wefinex kiếm thu nhập ngon với vốn bé xíu 100 USD”, lời chào mời của Huyền trên trang cá nhân và đính kèm hình ảnh tăng tài khoản. Những ngày sau đó, Huyền liên tục gắn thẻ bạn bè trong các bài viết trên mạng xã hội để khoe về lợi nhuận từ Forex.



Trong vai nhà đầu tư, chúng tôi liên lạc với Huyền, và được người này nhiệt tình tư vấn. Theo lời Huyền, muốn làm Affiliate Marketing, trước hết phải nhượng quyền của Wefinex với giá 100 USD và trở thành đại lý của Wefinex để hưởng hoa hồng. Quyền lợi nhận được của đại lý, gồm: Hưởng 1% trên tổng số giao dịch của khách hàng F1 đăng kí, 0,5% của F2, 0,25% của F3... cho đến F7. Với hoa hồng quyền đại lý, nếu F của bạn cũng mua nhượng quyền để làm Affiliate Marketing, cũng sẽ hưởng cơ chế như trên.



“Một tài khoản đăng ký chỉ làm 1 đại lý. Việc đầu tư làm tự động hoàn toàn trên hệ thống, không cần văn phòng hay trụ sở gì”, Huyền tư vấn. Huyền cũng hướng dẫn chúng tôi mở tài khoản tại trang web: https://winsbank.io và gửi thêm tài liệu giới thiệu về Wefinex. Trong đó, nhấn mạnh giao dịch Binary Option (BO), tức là quyền chọn nhị phân. Theo đó, trong giao dịch này, nhà đầu tư chỉ có quyền chọn lên (up) hoặc quyền chọn xuống (down) và kết quả theo thời gian chọn với các khung giờ như 30 giây, 60 giây, 1 phút đến 1 giờ… tùy theo mỗi sàn giao dịch.



“Ví dụ, bạn đặt lên Up tại điểm giá BTC 7212.46 USD và chọn kết thúc trong 30 giây. Sau 30 giây, nếu giá nằm trên khoảng này thì nhà đầu tư thắng và nhận được 1 USD. Ngược lại, nếu giá nằm dưới thì nhà đầu tư thua và bị trừ 1 USD trong tài khoản”, Huyền nói.



Chiêu trò với hình ảnh chuyển tiền của Huyền chỉ là mô típ quen thuộc của những cò mồi môi giới đầu tư Forex. Để tạo sự tin tưởng, nhiều cò mồi liên tục đăng hình ảnh chụp cùng ô tô, nhẫn vàng, điện thoại xịn để câu kéo khách. Trong số các “môi giới” đầu tư Forex mà chúng tôi tiếp cận được, có cả những người đang làm việc tại một số ngân hàng ở Việt Nam.

Công ty chuyên nghiệp môi giới Forex

Không chỉ dùng trang Facebook cá nhân kêu gọi con mồi đầu tư vào Forex, nhiều môi giới còn lập công ty, văn phòng làm việc để dễ dàng tiếp cận, chào mời người tham gia. Chúng tôi liên lạc với Lê Công B., người tự xưng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư TUS - liên tục tuyển đại lý ngoại hối trên trang Facebook cá nhân. Đến ngày hẹn, B. lấy lí do đi công tác và giao cho trợ lý tên Thanh gặp trao đổi.



Một “cò mồi” đều đặn đăng ảnh chụp các tin nhắn thông báo số tiền chuyển vào tài khoản

“Công ty em làm cho sàn GG, sàn đầu tư của Hồng Kông, có văn phòng đại diện tại Việt Nam, đến nay đã được 3 năm. Sau khi nhà đầu tư xuống tiền, bên em sẽ lập tài khoản, mọi giao dịch trên sàn điện tử, không cần giấy tờ chứng minh gì cả. Sàn tài chính hiện nay mọc như nấm sau mưa, nhưng được 1 thời gian lại sập. Nhất là sàn do người Việt thành lập, do vốn không đủ dày. Ngoài ra, một số sàn quốc tế sau 1 thời gian hoạt động, thấy thị trường Việt Nam không hiệu quả cũng “rút”, nhà đầu tư mất tiền. Các sàn giao dịch hoa hồng càng cao, nguy cơ mất tiền càng lớn”, Thanh tư vấn.



Thanh cho biết, trước đây, Cty TUS nằm trong một đơn vị khác nhưng sau đó tách ra. Bản chất của công ty là môi giới, tìm kiếm nhà đầu tư “ăn” hoa hồng. Tỷ lệ hoa hồng từ 1,5-3% tùy thuộc vào khối lượng giao dịch.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh ngoại hối, việc cá nhân Việt Nam đầu tư ngoại hối tại các sàn Forex là trái với các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Để tăng độ tin cậy, Thanh chìa bảng chi hoa hồng khi đại lý tìm được nhà đầu tư rót tiền. Dù tập trung tìm kiếm nhà đầu tư, nhưng Thanh cũng nói thật là số tiền đầu tư khá ít. Chỉ thu nhập từ hoa hồng của nhà đầu tư ổn định hơn.

Khi nhà đầu tư tham gia, công ty của Thanh có “đội bắn tín hiệu”, hoạt động tập trung vào khoảng 21h hằng ngày. Bản chất giao dịch trên sàn GG chủ yếu lệnh up - down. Đội bắn tín hiệu là nhóm trên tin nhắn Facebook sẽ gợi ý cho nhà đầu tư đặt lệnh, sao cho dễ thắng. Nhà đầu tư thông thường đầu tư ban đầu với mức thấp nhất 200 USD, nhà đầu tư VIP mức đầu tư ban đầu 1.000 USD và nhà đầu tư VVIP là 5.000 USD.



“Bên em có anh Thắng, mở tài khoản chiều hôm trước với mức 1.000 USD. Sau 1 đêm anh ấy “đánh”, sáng hôm sau thắng tới 15.000 USD và vẫn có thể rút tiền bình thường. Nhưng các sàn khác sẽ khoá tài khoản vì nghi ngờ hack sàn để nắm được tín hiệu lên xuống”, Thanh nói.

Thanh giới thiệu trước đó làm ở Cty TNHH C (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) và vừa tách ra thành lập công ty riêng để thuận lợi giao dịch, tìm kiếm nhà đầu tư ngoại hối. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người sáng lập và điều hành Cty TNHH C là “trùm” có thâm niên hơn chục năm hoạt động trong các công ty đa cấp đã giải thể.



Theo tìm hiểu của PV, có cả trăm hội nhóm đầu tư Forex với quy mô mỗi nhóm hàng nghìn người tham gia và mỗi người đóng tối thiểu từ 1.000 đến 30.000 USD đang hoạt động và do các "nhóm chân rết" môi giới người chơi Forex hoạt động ở Hà Nội trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber. Nhiều trang về đầu tư ngoại hối Forex có hơn 100 nghìn thành viên, account được mở. Các trùm đa cấp đã nhanh chóng lôi kéo, dụ dỗ người tham gia xuống tiền. Nhà đầu tư không thể lường trước những “đắng cay” phía trước.



(Theo Tiền Phong)