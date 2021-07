Có thể bị xử lý hình sự, thậm chí phạt tù nếu chiếm dụng tài sản trái phép Năm 2020, anh Lê Trọng B. (sinh năm 1998, trú tại TP Hải Phòng) đã bị TAND thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) xét xử vì tội chiếm giữ trái phép tài sản. Trước đó một người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An đặt mua chiếc ghế massage với giá 30 triệu đồng trên một shop online, rồi chuyển nhầm tiền vào tài khoản của B. Nhận được tiền, biết có người chuyển nhầm, B. lập tức chuyển khoản cho chị gái 25 triệu đồng nhờ giữ hộ. Một thời gian dài liên lạc xin lại tiền mà B. không chịu trả, người phụ nữ trên trình báo Cơ quan công an. Lúc này B. mới tìm đến Công an thị xã Hoàng Mai xin đầu thú, giao nộp lại 30 triệu đồng. Ra tòa, B. nói do mình kém hiểu biết pháp luật, đề nghị được chiếu cố giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định B. biết số tiền 30 triệu đồng không phải là tài sản của mình, và biết mình có nghĩa vụ phải trả lại cho chủ sở hữu nhưng không thực hiện. Thái độ không giao nộp, không chịu trả lại tài sản mặc dù đã được yêu cầu nhiều lần là hành vi cố tình chiếm giữ trái phép tài sản của người khác. "Hành vi phạm tội của bị cáo B. là liều lĩnh, coi thường pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác đang được pháp luật hình sự bảo vệ. Do vậy cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo, để răn đe giáo dục người phạm tội nói riêng cũng như phòng ngừa tội phạm nói chung", HĐXX nhận định. Tòa xử phạt bị cáo B. 10 triệu đồng về tội chiếm giữ trái phép tài sản, với mục đích chủ yếu là nhắc nhở, giáo dục nhận thức pháp luật về hành vi này. Ít năm trước các cơ quan tố tụng tại tỉnh Bình Dương cũng đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1975, trú tại Bình Dương) 7 tháng tù giam vì tội chiếm giữ trái phép tài sản. Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương chuyển nhầm số tiền 16 triệu đồng vào tài khoản của Khánh (là người làm thuê tại công ty của bà Sương). Phát hiện bị chuyển nhầm, bà Sương yêu cầu Khánh trả lại tiền nhưng Khánh không trả mà bỏ trốn.