Doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm thu hút hơn 1,2 tỷ USD trong một thời gian ngắn đầu năm và dự tính lợi nhuận trong 2021 sẽ tăng gấp 6-7 lần so với năm trước trong bối cảnh dòng vốn ngoại vẫn đang dồn dập đổ vào.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm vừa tiết lộ kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu hợp nhất 2021 đạt 6,6 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6,7 lần so với năm trước lên 2.000 tỷ đồng.

Đây là mức lợi nhuận cao chưa từng có mà doanh nghiệp của ông trùm bất động sản công nghiệp Đặng Thành Tâm đưa ra. Trong 2 tháng đầu năm, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc của ông Tâm đã hút hơn 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 50% tỷ trọng của cả nước) vào các khu công nghiệp của mình như Quang Châu (Bắc Giang), Tràng Duệ (Hải Phòng)…

Dòng vốn ngoại tiếp tục đổ vào Việt Nam và sẽ mang đến lợi ích cho người lao động cũng như các doanh nghiệp Việt.

Theo Reuters, Foxconn sẽ đầu tư thêm 700 triệu USD vào Việt Nam trong năm 2021. Một trong những dự án trọng điểm của Foxconn là tổ hợp Công nghệ Fukang, trị giá 270 triệu USD tại tỉnh Bắc Giang do Foxconn Singapore PTE Ltd. làm chủ đầu tư. Dự kiến nhà máy này sẽ sản xuất khoảng 8 triệu chiếc máy tính mỗi năm, bao gồm cả iPad và MacBook, sau khi tập đoàn Apple Inc yêu cầu các nhà cung cấp dịch chuyển dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc.

Theo KBC, Tập đoàn Foxconn có kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất Macbook, IPad sang Việt Nam để sản xuất tại Khu công nghiệp Quang Châu.

Trong năm 2020, Việt Nam thực sự trở thành tâm điểm của thế giới trong năm 2020, thu hút FDI năm 2020 đạt 28,53 tỷ USD, bằng 75% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt 19,98 tỷ USD bằng 98% so với cùng kỳ. Trong đó, Châu Á tiếp tục là nhà đầu tư FDI lớn nhất trong năm 2020 dẫn đầu là Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

Điều này đã phản ánh làn sóng tái cơ cấu chuỗi cung ứng và Việt Nam đang hưởng lợi từ quá trình này. Đặc biệt lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp của Việt Nam đã trở thành 1 trong những lĩnh vực thu hút nhất đối với các nhà đầu tư trong năm 2020, tạo dựng niềm tin mạnh mẽ trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Gần đây, các nhà đầu tư ngoại tiếp tục đổ tiền vào KBC. Nhóm Dragon Capital đã mua thêm 1 triệu cổ phiếu KBC. Giao dịch giúp nhóm Dragon Capital tăng nắm giữ lên hơn 47 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ hơn 10%.

Tính từ đầu năm tới nay, nhóm quỹ ngoại đã gom khoảng hơn 23 triệu cổ phiếu khu công nghiệp này và trở thành cổ đông lớn. Đây cũng là khoảng thời gian cổ phiếu KBC tăng từ 16.000 đồng lên mức 38.000 đồng/cp như hiện tại.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm đang đứng trước cơ hội bứt phá sau một năm đầy khó khăn: vay nợ nhiều, có những thời điểm thua lỗ và chung cuộc ghi nhận lợi nhuận cả năm giảm mạnh.

Trong năm 2020, KBC ghi nhận nợ phải trả tăng mạnh gấp hơn 2 lần từ mức 6.052 tỷ đồng hồi cuối 2019 lên mức 12.940 tỷ đồng vào cuối 2020. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng gấp hơn 1,5 lần trong năm 2020. Số dư vay dài hạn tăng vọt thêm hơn 3 nghìn tỷ đồng chỉ trong một năm 2020.

Với lãi suất vay từ 9-11,5%/năm, đây là áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp này.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc là doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp có tiếng tại thị trường phía Bắc. Đây cũng là doanh nghiệp quan trọng nhất thuộc sở hữu của đại gia Đặng Thành Tâm bên cạnh Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn…

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index ở quanh ngưỡng 1.160 điểm.

Theo BVSC, VN-Index dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên, chỉ số có thể vẫn sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong phiên để kiểm định vùng hỗ trợ 1.150-1.155 điểm. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng và có tính quyết định đối với xu thế của thị trường ở thời điểm hiện tại. Do đó, nếu để mất vùng điểm này, xu hướng của thị trường sẽ có chuyển biến theo hướng tiêu cực trong ngắn hạn. Về tổng thể, chúng tôi vẫn thiên về kịch bản thị trường sẽ tiếp tục dao động trong kênh giá đi ngang 1.150-1.190 điểm trong giai đoạn này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/3, chỉ số VN-Index tăng 1,29 điểm lên 1.163,1 điểm; HNX-Index giảm 1,5 điểm xuống 267,19 điểm. Upcom-Index giảm 0,12 điểm xuống 80,38 điểm. Thanh khoản đạt 19,6 nghìn tỷ đồng.

