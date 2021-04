Từ lao động tự do ở Hà Nội đến nhân viên kinh doanh tại TP.HCM, số tiền rót vào sàn giao dịch tiền ảo Coolcat vài triệu, vài trăm triệu hay cả tỷ đồng. Số tiền sàn này "ôm" của người chơi rồi biến mất không dưới trăm tỷ đồng.

200 tỷ đồng có nguy cơ mất trắng

Hình nền trên tài khoản Zalo của Sang là một bức ảnh đầy vui vẻ của gia đình. Tuy nhiên, tâm trạng của chủ nhân tài khoản Zalo trên đang rất trái ngược với những gì thể hiện trên bức ảnh. Mọi chuyện bắt đầu từ khi sàn Coolcat bị sâp.

Sang mất hơn 200 triệu đồng khi tham gia đầu tư chơi Coolcat. Anh được một người quen nhờ cầm giúp 200 triệu đồng, tính nạp vào tài khoản tham gia trong khoảng 15 ngày sẽ rút lãi, ai ngờ chưa được 10 ngày thì sàn sập.

“Số mình khổ, bây giờ hai vợ chồng nuôi hai con nhỏ, phải lấy tiền tiết kiệm cuối năm làm nhà để trả lãi cho người thân”, Sang nói.

Hai lần Sang chuyển tiền cho nhân viên Coolcat với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng

Một người đàn ông cùng chỗ làm giới thiệu Sang tham gia vào sàn Coolcat. Vợ anh nóng ruột và can ngăn khi chồng mình bỏ ra đầu tư số tiền lớn, nhưng Sang bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ. Số tiền mà theo như Sang nói, hai vợ chồng phải làm trong 2-3 năm mới có được. Giờ tan như khói bay.

“Từ trước đến giờ chỉ tính ăn chắc mặc bền, chẳng bao giờ chơi sàn kiểu này. Vợ chồng không dám nói cho bố mẹ biết vì các cụ làm ruộng ở quê, nếu biết sẽ sốc lắm do mất số tiền lớn như vậy.”, Sang buồn bã kể.

Sang làm nghề tự do. Anh là một thành viên mới trong nhóm Zalo có hàng chục khách hàng bị mất tiền sau vụ sập của sàn. Các thành viên trong nhóm trao đổi, hỗ trợ thông tin liên quan đến sàn Coolcat. Họ nói Sang cần nhanh gửi đơn trình báo tới cơ quan điều tra tại TP.HCM. Chiều 27/4, Sang bắt đầu ngồi viết lá đơn tố cáo đầu tiên trong đời.

Trong khi Sang có thu nhập bấp bênh thì Nam lại có tài chính ổn định hơn. Anh là nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Sau 45 ngày tham gia chơi, đến thời điểm sàn Coolcat sập, Nam mất 637 triệu đồng. Ngày 15/4, khi mọi người xôn xao rồi vì không thấy tiền đổ về tài khoản ngân hàng như mọi khi. Nam liên hệ với đầu mối bên Coolcat thì được trấn an là do công an đang điều tra, Coolcat tạm thời đóng ứng dụng để phục vụ điều tra.

Đại diện bên sàn còn có động thái lấy niềm tin của người chơi bằng cách đưa ra thông báo, "nếu ai chưa rút tiền chỉ cần cung cấp số ID tạo tài khoản ban đầu sẽ được Coolcat hỗ trợ mỗi người 50 đô". Khoảng 2 tiếng sau khi thu thập số ID của người chơi, toàn bộ nick Zalo “ma” của nhân viên sàn Coolcat được khóa. Số tiền 50 đô chuyển vào tài khoản, như đã hứa, chỉ là lời nói xạo.

Giao diện thông báo nhận thu nhập khi giao dịch xong của một người chơi trên sàn Coolcat

Ngày 19/4, Nam cùng nhiều bị hại tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để gửi đơn tố cáo việc tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua sàn Coolcat. Chớ trêu thay, các trao đổi thông tin giữa người chơi và nhân viên sàn Coolcat qua tin nhắn Zalo. Các tài khoản Zalo “ma” của Coolcat hầu như luôn túc trực để nhắn tin với các nhóm người chơi trên sàn.

Đến thời điểm hiện tại, Nam đã đứng ra nhận hộ 500 đơn tố cáo với tổng thiệt hại ước tính của các nạn nhân đứng đơn khoảng 200 tỷ đồng.

“Có gia đình ở khu vực phía Bắc mất tới 9 tỷ đồng do cả gia đình cùng tham gia sàn. Còn một gia đình khác ở TP.HCM theo mình biết cũng mất khoảng 3 tỷ. Nhiều người vay cả xã hội đen để đầu tư tiền, có người gọi điện còn muốn tự tử vì mất tiền”, Nam nói.

Dấu hiệu vi phạm kinh doanh đa cấp

Theo tìm hiểu, người chơi tham gia sàn bằng cách dự đoán giá lên hoặc xuống của Bitcoin, vàng, ngoại tệ,... Quy định của Coolcat về lợi nhuận khi đầu tư hợp đồng bảo hiểm: - Nhà đầu tư nhận được 73% - Công ty bảo hiểm được 14% - Nhà phân tích được 10% - Công ty Coolcat được 3%.

Ví dụ: Đặt lệnh giao dịch là 1USD thắng sẽ thu về 1USD (tổng là 2USD cả gốc), lúc này lợi nhuận 1USD chia sẻ như sau: +73% cho nhà đầu tư là 0,73USD, +14% cho công ty bảo hiểm là 0,14USD, +10% cho nhà phân tích là 0,1USD, +3% cho công ty Coolcat là 0,03USD. Do đó, Coolcat sẽ lấy số tiền tích lũy 27% ở mỗi lệnh giao dịch trước đó để trả bảo hiểm cho nhà đầu tư thua từ lệnh 1 đến lệnh 7. Việc hoàn trả bảo hiểm được tự động trong ngày.

Các gói bảo hiểm được quy định trên sàn Coolcat

Để được tham gia giao dịch có bảo hiểm 100% vốn, nhà đầu tư phải bỏ ra một số tiền đầu tư để đạt được một cấp độ trong các gói bảo hiển mà Coolcal đưa ra. Cụ thể, có 6 mức đầu tư, mức thấp nhất là gói I với 1.260.000 đồng, mức cao nhất là gói VI có giá trị tới 210 triệu đồng tương ứng mức thu nhập có được từ 60.000 đồng tới 9 triệu đồng trong một ngày.

Theo Luật sư Lương Văn Chương, Công ty Luật SBLaw, Đoàn Luật sư TP.HCM, mô hình Coolcat có một số dấu hiệu của kinh doanh đa cấp trái phép, mời gọi và thưởng tiền cho những người tham gia vào sàn. Bản chất là lấy tiền của người vào sau trả cho người vào trước nên khi không còn người đóng tiền tham gia, hệ thống sẽ sụp đổ.

Điểm mới của sàn Coolcat là đưa ra bảo hiểm cho các nhà đầu tư, đây chính là điểm tạo ra niềm tin cho người tham gia và nộp tiền.

“Tuy nhiên, điều mà người chơi không tìm hiểu kỹ là việc bảo hiểm có đúng quy định pháp luật hay không? Hoặc đó chỉ là lời nói từ một phía, một chiều. Vụ việc hoàn toàn có dấu hiệu của việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự”, vị luật sư này nhận định.

Quảng Định