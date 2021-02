Cục Thuế Cần Thơ đã chủ động phối hợp với Công an TP. Cần Thơ để điều tra làm rõ những vi phạm của cá nhân ông Nguyễn Xuân Huy.

Ngày 24/2, Tổng cục Thuế cho biết: Qua công tác Kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã chủ động xác minh, kiểm tra sự việc có liên quan đến Nguyễn Xuân Huy. Qua quá trình kiểm tra, Cục Thuế đã chủ động phối hợp với Công an TP. Cần Thơ để điều tra làm rõ những vi phạm của cá nhân ông Nguyễn Xuân Huy.

Bị can Nguyễn Xuân Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ, tối 23/02/2021, cơ quan này đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Huy (sinh năm 1980), nguyên Đội phó Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Huy tại căn nhà số 157, đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Hiện Cục Thuế TP. Cần Thơ vẫn đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ điều tra làm rõ những hành vi vi phạm của ông Nguyễn Xuân Huy và sẽ thông tin khi có kết quả điều tra.

L.Bằng