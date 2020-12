Sắp hết năm 2020, các doanh nghiệp ô tô đang tăng cường ưu đãi, giảm giá nhằm cải thiện doanh số, giải quyết hàng tồn kho. Nhiều mẫu xe đang được khuyến mại, giảm giá “khủng”.

Đại hạ giá

Honda CR-V, một mẫu xe ăn khách của Honda Việt Nam, đang giảm giá từ 80-90 triệu đồng. Số tiền này là Honda Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm theo quà tặng từ các đại lý. Khi đi đăng ký, xe lại được Nhà nước hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nữa.

Mặc dù là phiên bản mới ra mắt, có nhiều công nghệ hiện đại lại được Nhà nước hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, nhưng Honda CR-V vẫn giảm giá gần 100 triệu đồng cho thấy nguồn cung vẫn lớn hơn cầu.

Với thương hiệu Nissan, mẫu SUV X-Trail đang được giảm giá từ 124-152 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Cụ thể, hai phiên bản V-series 2.0 SL Luxury và V-series 2.5 SV Luxury có giá niêm yết mới lần lượt là 913 và 993 triệu đồng; phiên bản V-series 2.0L Luxury có giá 789 triệu đồng. So với giá niêm yết cũ, giảm khoảng 124-152 triệu đồng.

Giá ô tô cuối năm vẫn đang giảm mạnh

Trong khi đó, Ford Everest 2021 dù chỉ mới xuất hiện tại đại lý, đã được hãng khuyến mại 20-75 triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ. Cụ thể, Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD và Titanium 2.0L AT 4x2 giảm giá 20 triệu đồng. Các phiên bản Ambiente 2.0L AT 4x2 và Ambiente 2.0L MT 4x2 giảm 75 triệu đồng.

Với dòng xe sang, hai mẫu xe của Mercedes-Benz là C 180 và E 180 được một số đại lý tặng 50% lệ phí trước bạ đến hết tháng 12/2020. Đây là hai mẫu sản xuất lắp ráp trong nước nên đăng ký trong tháng 12 cũng được Nhà nước hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Như vậy, mua xe vào thời điểm này, khách hàng giảm được chi phí từ 140-68 triệu đồng với mẫu C180 và 200-240 triệu đồng với mẫu E 180.

Các mẫu xe khác hầu hết giá đều giảm hoặc có khuyến mãi. Cụ thể, mẫu xe có doanh số bán lớn nhất thị trường là Toyota Vios đang được một số đại lý giảm giá từ 10-15 triệu đồng. Ford giảm 25 triệu đồng cho mẫu EcoSport mới ra. Mitsubishi Việt Nam áp dụng nhiều gói quà tặng trị giá lên đến hàng chục triệu đồng cho mẫu Outlander dù đã được giảm 50% lệ phí trước bạ, còn mẫu Pajero Sport có quà tặng trị giá từ 44-55 triệu đồng...

Với hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi được các doanh nghiệp áp dụng đã giúp giá ô tô thêm hấp dẫn khi thời điểm “mua xe chạy phí” sắp kết thúc.

Năm 2021 vẫn xả tồn kho

Mặc dù nhu cầu tăng vào những tháng cuối năm nhưng thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang chịu tăng trưởng âm. Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10 vẫn giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 12%, trong khi xe nhập khẩu giảm 26%.

Các doanh nghiệp cho hay, tháng 11, doanh số bán cao hơn so với tháng 10 và dự kiến tháng 12 cao hơn tháng 11, nhưng nhìn chung cả năm vẫn không có tăng trưởng so với 2019.

Bộ Công Thương cho biết, ước tính tại thời điểm 30/10/2020, chỉ số tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ vẫn tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn.

Các doanh nghiệp ô tô vẫn còn lượng lớn xe tồn kho do nửa đầu năm 2020 tiêu thụ chậm, chắc chắn sẽ phải chuyển sang 2021. Tuy nhiên, sang năm mới, khách hàng lại không muốn mua xe sản xuất năm 2020 do lưu kho lâu. Những mẫu xe này sẽ tiếp tục đại hạ giá. Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh khuyến mãi. Quý 1/2021, nhiều mẫu xe sẽ còn được giảm giá khuyến mãi khủng để xả hàng tồn, bởi để càng lâu càng thua lỗ.

Với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ ASEAN, các doanh nghiệp tiết lộ đang ký được hợp đồng mua xe với giá tốt nhất bởi Thái Lan và Indonesia có sản lượng ô tô lớn, trong khi nhu cầu nội địa và xuất khẩu giảm mạnh do dịch Covid-19. Giá nhập giảm, khi về Việt Nam các doanh nghiệp càng có điều kiện giảm giá bán.

Thách thức đang chờ đợi các nhà sản xuất ô tô trong nước khi phải cạnh tranh với xe nhập khẩu do hàng tồn kho còn nhiều, lại không được ưu đãi lệ phí trước bạ nữa. Nhiều mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước vừa giảm bớt ưu đãi sẽ phải tăng trở lại khi bước sang năm 2021.

Trần Thủy