Hà Nam:

Một cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng được nhóm chủ ở Hà Nam chuyển nhượng với giá gần 19 tỷ đồng, đang gây xôn xao giới chơi lan.

Ngày 12/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vụ chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng với giá 18.888.888.888 đồng. Dù đã nghe và quen với những vụ chuyển nhượng lan tiền tỷ, nhưng khi giao dịch này thành công, nhiều người vẫn không khỏi sửng sốt.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về sự kiện vụ chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng với giá 18.888.888.888 đồng.

Theo đánh giá của giới chơi lan, sở dĩ Bảo Duy 5 cánh trắng đắt là vì loại lan này vốn là lan đột biến, được xếp hạng trong top đầu những bông hoa đẹp và đắt giá nhất dòng lan đột biến hiện nay.

Hình ảnh được cho là vụ giao dịch cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng ở Hà Nam.

Sau khi vụ chuyển nhượng này được thực hiện và được công khai trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý của không chỉ giới chơi lan. Nhiều người trong giới chơi lan, nhiều nhà vườn đã đến tham dự buổi chuyển nhượng và tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến những người tham gia cuộc giao dịch.

Anh Hoàng A.T., một người trong nhóm những người chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng cho biết: "Cây lan này thực chất đã được bán trước Tết nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đến ngày 12/3/2021, người mua mới ra nhận cây. Nếu tính đến thời điểm bây giờ, giá trị cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng còn cao hơn nhiều so với giá trị giao dịch lúc đó".

Anh T. cũng cho biết thêm, người mua cây lan này ở Lâm Đồng, hình thức giao dịch hoàn toàn là bằng tiền mặt chứ không phải vật đổi vật.

Về việc truy thu thuế vụ giao dịch mua bán lan "khủng" này, chiều ngày 12/3, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Cục Thuế tỉnh Hà Nam cho biết sẽ xem xét và báo cáo với lãnh đạo Cục Thuế, sau đó có thông tin cụ thể sau.

