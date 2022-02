Theo tiết lộ của một đơn vị kinh doanh vàng, một giám đốc doanh nghiệp đã mua 43 cây vàng loại đồng vàng con hổ để tặng nhân viên trong ngày Thần tài.

Bất chấp mưa và giá lạnh, thị trường vàng ngày Thần tài sôi động từ sớm, khách hàng tấp nập đi mua. Trong sáng 10/2, ông Lê Văn Tấn (Thanh Xuân, HN) mang 263 triệu đồng đi mua vàng. Theo giá vàng hôm nay, ông Tấn mua được 4,2 lượng vàng. Trong đó, ông chọn đủ bộ vàng lộc phát tài, vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng. “Mua vàng này đem về cho vợ”, ông nói.

Bà Thập (73 tuổi, Quan Hoa - Cầu Giấy) đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn đến cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu từ sáng sớm để mua 1 chỉ vàng. "Năm nào tôi cũng mua 1 chỉ lấy may vào ngày này, sau này làm quà cho con cháu", bà nói.

Ông Phạm Văn Tuy - chuyên viên tư vấn BTMC - cho biết, giá vàng tính đến 9h sáng đã điều chỉnh tăng nhẹ 2 lần, mỗi lần điều chỉnh tăng chỉ vài chục nghìn một chỉ.

Tại các cửa hàng của Doji, khách hàng không phải xếp hàng quá lâu do công tác phân luồng, tư vấn, giao dịch được chuẩn bị kĩ lưỡng và nhanh chóng. Khác với mọi năm, Thần tài năm nay, giá vàng ở thời điểm mở cửa không có nhiều biến động.

Khách hàng mua vàng ngày Thần tài

Theo các đơn vị kinh doanh, nhiều khách hàng thân thiết gắn bó 10 năm, đều đặn có mặt mua vàng ngày Thần tài. Bà Nguyễn Luyến - Phó Giám đốc kinh doanh Bảo Tín Minh Châu - thông tin, nhiều khách chờ mua vàng từ 3-4 giờ sáng, đầu xuân năm mới, khách mua vàng trọng lượng nhỏ mong sẽ gặp may, tài lộc dồi dào.

Ngoài khách hàng được chọn lựa mua từ nhiều năm trước như nhẫn tròn trơn, vàng rồng thăng long, nhẫn kim tiền, đĩnh vàng. Năm nay đưa ra các sản phẩm mới về kim dần thịnh vượng, túi vàng... để đáp ứng mua vàng lấy may của người dân.

Theo bà Lê Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Doji, bắt đầu mở bán từ ngày 8 tháng Giêng, số lượng khách tới cửa hàng trên hệ thống đã đông, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Để chuẩn bị cho dịp vía Thần tài 2022, Doji chuẩn bị 380.000 sản phẩm các loại, đặc biệt tập trung vào dòng vàng ép vỉ linh vật của năm.

“Ngày Thần tài hàng năm, mọi người thường mua vàng cầu may. Đa số đều mua lượng vàng nhỏ, 1-2 chỉ, cũng có người mua số lượng lớn nhưng không nhiều. Năm nay, xu hướng dân mua vàng tích sản nhiều hơn. Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn mọi người muốn có tài sản tích luỹ để phòng ngừa rủi ro trong cuộc sống”, bà Hiền nói.

Bên cạnh đó, thị trường vàng ngày này cũng ghi nhận những giao dịch khủng. Đơn cử như một giám đốc doanh nghiệp đã chi hơn 2,6 tỷ đồng để mua sản phẩm đồng vàng con hổ tặng nhân viên ngày Thần tài. Tổng số lượng vàng lên tới 43 cây vàng.

Trước ngày vía Thần tài có nhiều đơn vàng khách mua giá trị lớn. Ngày 9/2, một khách mua tới 300 chỉ, tất cả đều là nhẫn tròn trơn. Vị khách này không chia sẻ cụ thể mua cho bản thân mình bao nhiêu, nhưng với lượng lớn vàng loại một chỉ này thì họ mua hộ cho cả nhân viện trong công ty.

Vàng vẫn là kênh đầu tư được nhiều người dân quan tâm

Bán online tăng mạnh

Ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều khách hàng lựa chọn mua vàng qua kênh online. Đại diện của Doji cho hay, năm 2020, đơn vị này bắt đầu đẩy mạnh bán vàng online qua app, thao tác thực hiện rất đơn giản. Lượng mua vàng online năm nay tăng hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhân viên của Bảo Tín Minh Châu tiết lộ, khách đặt online hoá đơn thường lớn hơn khách đến mua vàng trực tiếp tại cửa hàng. Ước tính, đơn hàng mua vàng online tăng 20-30% so với năm trước.

Bà Lê Thị Hiền nhận định, vàng vẫn là kênh đầu tư tích trữ an toàn, giữ tài sản. DN này dự báo, đến thời điểm giữa năm nay sẽ có những biến động về giá vàng. Mọi năm, mọi người thường mua 1-2 chỉ vào ngày vía Thần tài, năm nay khách chọn mua chọn bộ lộc phát tài, mua số lượng lớn.

Ông Khúc Anh Hùng - Giám đốc kinh doanh FJC - cho hay, dự báo giá vàng 2022 sẽ diễn biến theo xu hướng tăng dần. Vàng được đánh giá là kênh trú ẩn tốt, kênh đầu tư an toàn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Đồng thời, khách hàng sẽ có xu hướng chọn mua vàng trang sức, vừa mang giá trị thẩm mỹ cao, vừa là tài sản tích trữ lý tưởng.

Báo cáo mới đây cho thấy, nhu cầu về trang sức ở Việt Nam ghi nhận đạt 12 tấn trong năm 2021, cao hơn 11% so với con số 11 tấn trong năm 2020. Tuy nhiên, nhu cầu vàng trong quý 4 giảm còn 2 tấn, thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái do thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng vàng thế giới, phân tích: “Dù nhiều người tiêu dùng Việt Nam tỏ ra thận trọng khi mua hàng hóa giá trị cao do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch, doanh số bán hàng tăng mạnh vào tháng 11/2021 nhờ các chiến dịch khuyến mại và mùa cưới. Các cột mốc quan trọng về văn hóa, cùng với sự phục hồi niềm tin của người tiêu dùng khiến nhu cầu tiêu dùng vàng cả năm của Việt Nam tăng lên đáng kể".

Khách hàng tới mua vàng ngày Thần tài

Địa điểm bán tại Cầu Giấy

Người dân tới mua vàng lấy may

Nhu cầu mua vàng tăng mạnh

Các đơn vị kinh doanh huy động lưc lượng lớn nhân viên bán hàng

Có vị giám đốc ôm 2,6 tỷ đồng mua vàng tặng nhân viên ngày Thần tài

Nhiều người dân có nhu cầu mua vàng nhỏ lẻ vì chỉ lấy may

Các địa điểm kinh doanh vàng đều đông khách

Khách hàng không phải xếp hàng quá lâu do công tác phân luồng, tư vấn, giao dịch được chuẩn bị kĩ lưỡng và nhanh chóng.

Phố vàng tấp nập ngày Thần tài

Bảo Hân - Bảo Anh - Phạm Hải