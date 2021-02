Khi không khí Tết đã hết, người dân không còn chơi đào, quất nữa thì những cành hoa lê trắng muốt của núi rừng Tây Bắc lại thu hút nhiều người mua về chơi dịp Rằm tháng Giêng.

Theo các đầu mối, những năm gần đây, loại hoa rừng này đặc biệt hút khách, nhất là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán.

Vừa xếp những cành hoa lê tưởng như khô khốc từ trên xe xuống để giao cho khách, anh Trần Văn Ngọc - một đầu mối bán hoa lê ở Lạc Long Quân (Âu Cơ, Hà Nội) - nói: “Nhìn giống cành củi khô thế thôi nhưng cắm vào nước chỉ vài hôm nữa là chi chít nụ, hoa bung nở trắng xóa, rất đẹp mắt”.

Đây là năm thứ 4 anh Ngọc bán loại hoa rừng này. Từ trước Tết Nguyên đán, những cành hoa lê đầy lộc lá, điểm xuyến một vài bông trắng tinh khiết đã được nhiều người săn đón mua về chơi. Đến ra Giêng, từ mùng 5 Tết anh đã nhập hàng về bán. Chỉ tính riêng mấy ngày cuối tuần vừa rồi, anh bán được gần 500 cành hoa lê to nhỏ các loại.

Theo anh Ngọc, hoa lê rừng được anh nhập từ nhiều nơi như Lạng Sơn, Sa Pa, Cao Bằng,... Ở vùng núi cao, hoa lê luôn có cánh dày, to, tròn, nhiều dáng thế đẹp, cổ kính lâu năm. Cây càng già, thân xù xì, rêu mốc, nhiều nụ hoa lộc lá thì có giá càng cao.

Phần lớn những cành lê cao từ 1,5-3 mét có giá dao động từ 450.000-900.000 đồng/cành. Những cành lê cổ từ vài chục năm tuổi giá khoảng 1-3 triệu đồng/cành tùy vào hoa và dáng thế mỗi cành. Song, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá hoa năm nay giảm gần một nửa so với mọi năm, người dân cũng chủ yếu chọn những cành nhỏ tầm trung, còn những cành to thì bán chậm hơn.

“Từ mùng 6 Tết, nhiều người đã chuyển sang chơi hoa lê thay vì đào, mai, quất, nhất là gần Rằm tháng Giêng hàng bán chạy hơn”, anh nói.

Anh Nguyễn Đức Thắng - một tiểu thương bán hoa lê ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) - nói thêm, do có độ bền lâu hơn so với đào hay mai, lê có thể chơi được khoảng 2 tháng, cứ đợt hoa này nối tiếp đợt kia nên vài năm lại đây loại hoa này ngày càng được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa số khách chuyển sang mua online. Anh Thắng chọn cắt tỉa những cành có dáng thế theo yêu cầu của khách rồi ship đến tận nơi. Những cành nhỏ từ 60-100 cm được anh bán theo set (5 cành), giá 200.000-300.000 đồng/set. Loại này được nhiều người lựa chọn hơn cả.

“Mỗi ngày tôi về 2 xe, khoảng 200 cành to, còn những cành nhỏ hàng bao nhiêu cũng có. Tính ra dịp cận Rằm tháng Giêng này tôi bán sỉ và lẻ lên đến cả nghìn cành lê rừng các loại”, anh phấn khởi nói.

Trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), những cành hoa lê được bày bán la liệt, có giá dao động 100.000-3.000.000 đồng/cành, nhiều cành hoa đã bung nở trắng xóa thu hút người đi đường vào mua, chiêm ngưỡng. Theo các tiểu thương, năm nay, những cành nhỏ, vừa tầm có giá từ 100.000-300.000 đồng đắt khách hơn do người dân thắt chặt chi tiêu.

Nhìn những cành hoa lê đã bung nở hoa rực rỡ, chị Bùi Minh Trang ở Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, vài năm trở lại đây, cứ mỗi độ Tết đến, bên cạnh đào quất, nhà chị lại cắm một bình hoa lê để phòng khách cho có không khí xuân.

Màu trắng tinh khiết của hoa lê mang vẻ đẹp của núi rừng, nhẹ nhàng đơn sơ mà sang trọng. Nhiều người quan niệm cắm hoa lê trên ban thờ để thể hiện sự hiếu thảo của con cháu với tổ tiên, biểu tượng cho chữ hiếu, vì vậy loài hoa này thích hợp để thắp hương, đi lễ và mang biếu tặng, chị cho hay.

“Tôi mua 2 set cắm hai bình có giá chỉ 600.000 đồng mà chơi được đến tháng 2 Âm lịch mới tàn, hoa bền màu hơn so với đào, mai”, chị nói.

