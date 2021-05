Cùng trồng quả xoài, nhưng dịp này giá xoài Úc rớt thảm, ế chín rụng đầy vườn, còn ở Sơn La người nông dân tất bật thu hái xoài xuất sang Trung Quốc với giá cao.

Không còn thu được hàng trăm triệu đồng trên 1ha như những năm trước, dịp này người dân ở “thủ phủ” xoài Cam Lâm (Khánh Hòa) ôm nỗi buồn xoài Úc đến mùa thu hoạch, chín đỏ ngoài vườn nhưng giá rẻ bèo vẫn không có người mua.

Người trồng xoài Úc ở Cam Lâm cho biết, những năm trước, xoài Úc có giá bán từ 20.000-30.000 đồng/kg, còn hiện tại, giá xoài giảm xuống 3.000-4.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều nhà vườn chịu cảnh thua lỗ nặng bởi tiền bán xoài không đủ trả tiền công thu hái.

Thông tin từ huyện Cam Lâm cho hay, diện tích xoài Úc được trồng tại huyện vào khoảng 3.500ha. Vào mùa thu hoạch phần lớn sản lượng xoài được xuất khẩu sang Trung Quốc. Song, dịp này do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường chính của xoài Úc là Trung Quốc bị ngưng trệ nên loại quả này gặp khó trong vấn đề tiêu thụ. Thế nên, nông dân trồng xoài thua lỗ nặng.

Xoài Úc tại Khánh Hòa đang rớt giá thảm

Trước sức ép cần phải tiêu thụ hết 20.000 tấn xoài đang tồn đọng, Khánh Hòa này đang kêu gọi hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ, các khu du lịch tham gia “giải cứu xoài”, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ ở các chợ đầu mối tại các tỉnh và TP.HCM.

Tháng 4 vừa qua, nhiều nhà vườn ở An Giang, Long An cho hay, xoài đang vào vụ thu hoạch nhưng lại gặp khó trong xuất khẩu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá lao dốc.

Chị An, một hộ nông dân trồng xoài tại Châu Đốc (An Giang), than thở, nếu trước đây xoài cát Hòa Lộc được thu mua với giá 40.000 đồng/kg thì hiện nay chị chỉ bán khoảng 20.000 đồng/kg, xoài Thái còn 15.000 đồng/kg, riêng giống xoài Đài Loan bán tại vườn giá chỉ 3.000 đồng/kg.

Xoài Úc tại Hà Nội được bán với mức giá rẻ chưa từng có, chỉ 10.000-15.000 đồng/kg

Thương lái thu mua xoài tại Long An lý giải, do xoài tại các tỉnh miền Nam đang vào vụ thu hoạch rộ lại gặp dịch bệnh nên giá sụt giảm. Do đó, xoài keo giảm còn 4.000-5.000 đồng/kg, xoài Cát Chu 9.000-10.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 15.000-17.000 đồng/kg.

Trái ngược với thảm cảnh tại các “thủ phủ” xoài trong Nam, dịp này vựa xoài Sơn La, người dân đang tất bật thu hái kịp cho những đơn hàng xuất khẩu, bất chấp dịch Covid-19. Tại huyện Mường La, mới đây lô xoài 60 tấn cũng lên đường để xuất sang Trung Quốc.

Bà Phạm Thị Ảnh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đảo Ngọc, xã Mường Bú, cho biết, 3 năm qua, HTX đã hỗ trợ thành viên và người trồng xoài các xã trong huyện tiêu thụ hàng trăm tấn xoài sang thị trường Trung Quốc. Trong đợt đầu tiên này, hơn 30 tấn xoài đã được xuất khẩu. Dự kiến vụ xoài năm nay, HTX sẽ xuất khẩu 300 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc.

Tại Sơn La, xoài vẫn tiêu thụ tốt bất chấp dịch Covid-19

Theo kế hoạch, năm nay, huyện Mường La phấn đấu tiêu thụ trong nước 5.700 tấn và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Trung Quốc 1.100 tấn xoài.

Thế nên, bên cạnh việc chú trọng chăm sóc đúng kỹ thuật, các giải pháp đảm bảo sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 cũng được tiến hành.

Ngay từ đầu năm, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các HTX trong huyện gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản với các doanh nghiệp, nhà phân phối tại thị trường trong và ngoài nước.

Với việc chủ động trong sản xuất, xây dựng kế hoạch kết nối cung cầu tiêu thụ và xuất khẩu sang Trung Quốc, xoài Sơn La không những được mùa được giá mà còn tiêu thụ tốt, kể cả khi dịch bệnh ngày càng phức tạp.

T.An