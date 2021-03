Bắc Giang:

Cơ quan chức năng phát hiện hai xe ô tô chở hàng triệu tấm tế bào quang điện (thành phần chính cấu tạo nên tấm pin năng lượng mặt trời) trị giá trên 100 tỷ đồng, do nước ngoài sản xuất không có chứng từ, hóa đơn, nghi nhập lậu.

Tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT), Cục QLTT Bắc Giang vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang - xử lý vụ vận chuyển và tàng trữ hàng triệu tấm tế bào quang điện (là thành phần chính cấu tạo nên tấm pin năng lượng mặt trời) tại Bắc Giang. Đây là mặt hàng mới, giá trị cao được lực lượng QLTT phát hiện và triệt phá.



Trước đó, ngày 25/2, Đội QLTT số 3, Cục QLTT Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô BKS 98C-188.10, rơ mooc 15R-007.76 và xe ô tô 99C-036.34 vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 triệu tấm tế bào quang điện do nước ngoài sản xuất. Đối chiếu hàng hóa thực tế vận chuyển trên xe với tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) do lái xe cung cấp cho thấy hàng hóa được vận chuyển trên xe không đúng với tờ khai.

Lô hàng nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường)

Qua quá trình làm việc với lái xe và chủ hàng, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa được vận chuyển trên 2 xe ô tô là của Công ty TNHH Hà Nội Solar Technogy.



Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra trụ sở chính của công ty này tại địa chỉ tại Lô B1, B2 Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện gần 5,2 triệu tấm tế bào quang điện, gần 228 nghìn tấm silicon chưa gia cố, trên 23 tấn dung dịch nhôm, gần 4 tấn dung dịch bạc.



Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu về việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Tế bào quang điện là thành phần chính của các tấm pin năng lượng mặt trời (Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường)

Đội QLTT số 3, Cục QLTT Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 2 xe ô tô và toàn bộ số hàng hóa được vận chuyển trên phương tiện cùng với hàng hóa phát hiện tại Công ty TNHH Hà Nội Solar Technogy. Tổng trị giá lô hàng này ước tính khoảng trên 100 tỷ đồng.



Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 3, Cục QLTT Bắc Giang đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ và tang vật liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết theo quy định.

Tế bào quang điện hay còn gọi cell pin mặt trời (solar cell). Đây là thành phần chính cấu tạo nên tấm pin năng lượng mặt trời. Thiết bị này được làm bằng chất liệu silicon tinh thể. Trên bề mặt tấm tế bào quang điện được phủ các đường dẫn bằng kim loại với các nhánh nhỏ hơn tỏa ra để thu thập các electron sinh ra bởi hiệu ứng quang điện, có khả năng biến đổi quang năng thành điện năng.

Anh Tuấn