Những loại trái cây độc lạ luôn thu hút sự tò mò của nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Cam ruột đỏ hay đào hồng nhung đang rất 'hút' khách vì màu sắc khác lạ, mùi vị thơm ngon.

Cam có màu khác thường, đắt gấp 5 lần cam sành

Cam Cara ruột đỏ là loại cam xuất hiện trên thị trường nước ta từ mấy năm về trước. Người đầu tiên đưa giống cam này từ Australia về Việt Nam gieo trồng từ năm 2000 là ông Mai Viết Phương, ở Lâm Đồng. Giống cam này sau đó được nhân giống rộng rãi ở nước ta. Báo Dân Việt thông tin, cam Cara trồng ở nước ta có hương vị không kém gì hàng ngoại nhập; cho năng suất rất cao, từ 35-40 tấn/ha.

Loại cam có màu đỏ lạ mắt này đang được bán với giá từ 60.000-120.000 đồng/kg. Tuy giá khá cao nhưng loại cam này luôn đắt khách. Cam Cara có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Loại cam này có màu đỏ, giàu chất lycopene - được xem là một trong những chất chống ô-xy hóa, chống thoái hóa thể trạng và phù hợp cho những người ăn kiêng.

Cam Cara ruột đỏ (Ảnh: Dân Việt)

Loại quả lạ như kết hợp giữa đào, hồng và vú sữa

Mới đây, trên TikTok xuất hiện thêm clip ghi lại cảnh bẻ một loại quả với màu đỏ, cam lạ mắt. Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ đây là lần đầu tiên thấy quả này. Số khác nhanh chóng nhận ra đó là đào hồng nhung - một đặc sản thường mọc nhiều ở miền Tây Nam Bộ.

Đào hồng nhung là loài cây thuộc họ thị, ở nhiều nơi còn gọi là quả hồng nhung, mao thị, thị lông hay táo nhung. Sở dĩ được gọi như vậy là vì hình dáng của nó gần giống quả đào, phần vỏ còn được phủ lớp tơ mịn như nhung. Vị của loại quả này được đánh giá là ngọt thanh. Phần thịt quả trắng mềm, hạt có màu đen như hạt vú sữa. Nhiều người nhận xét loại quả này có vị ngọt lẫn chát nhẹ như hồng giòn Đà Lạt.

Kỳ lạ bò sinh 3 ở Thanh Hóa được 'hét' giá 100 triệu đồng

Sáng ngày 8/10, một clip dài gần 4 phút với nội dung "Chuyện hiếm gặp! Bò đẻ 3 con một lúc ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Gia chủ phát tài phát lộc luôn rồi" xuất hiện trên Facebook. Sau khi clip được đăng tải, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thích thú. Nhiều người còn chúc mừng gia chủ đã có lộc khi có chú bò đẻ cùng lúc 3 con bê.

Con bò sinh 3 ở Thanh Hóa (Ảnh: Dân Trí)

Sự việc hi hữu này xảy ra tại thôn Bót, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Theo ông Trịnh Văn Tới, Phó chủ tịch UBND xã Minh Sơn, trên địa bàn xã từng có trường hợp bò đẻ ra 2 con, nhưng với trường hợp bò đẻ ra 3 con thì đây là lần đầu tiên xuất hiện.

Chủ nhân của con bò đẻ 3 bê con là gia đình ông Nguyễn Văn Sơn. Ông Sơn cho biết trên Dân trí, nhiều người trả giá hơn 100 triệu nhưng ông không bán.

Nghề làm 364 ngày, chỉ được nghỉ mùng Một Tết

Trải qua hơn 200 năm, truyền đời 4 thế hệ, nghề sản xuất sợi cao lầu truyền thống tại thành phố Hội An (Quảng Nam) vẫn được gìn giữ, tiếp lửa. Cách chế biến sợi cao lầu nghe qua rất đơn giản nhưng mỗi công đoạn đều có một bí quyết riêng để có thể tạo nên những sợi cao lầu Hội An đặc trưng không lẫn vào đâu được. Cao lầu từ lâu đã trở thành món ăn làm nên hồn cốt cho ẩm thực Hội An, được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Nét đặc sắc riêng biệt của ẩm thực Hội An cũng được tạo nên nhờ đó.

"Nghề làm sợi mì cao lầu tuy vất vả quanh năm, một năm 365 ngày thì chỉ nghỉ ngày mồng Một Tết, còn lại ngày nào cũng làm, lủi thủi quanh năm. Nhưng may mắn nhờ có du lịch mà cao lầu Hội An thành nổi tiếng, công việc cũng phát triển, giúp gia đình có cuộc sống đầy đủ, hơn hết là giữ gìn được nghề", ông Tạ Ngọc Em (64 tuổi, phường Cẩm Châu, TP. Hội An) chia sẻ.

Cành quả đỏ rực, trĩu trịt có tên 'kỳ diệu'

Wonder tree là một loại cành quả độc lạ mới được bán trên thị trường Hà Nội. Loại cành này về Việt Nam được tạm gọi là cành quả ‘kỳ diệu’ bởi chỉ có cành và quả mà không có lá. Cành chỉ toàn quả màu đỏ rực, nhỏ như hạt tiêu, căng mọng chụm thành từng chùm trĩu trịt quả mềm mại ‘nghiêng mình’... mang lại cảm giác đủ đầy, ấm áp, sung súc khiến ai thấy chỉ một lần cũng mê.

Cành Wonder tree mới được bán trên thị trường

Chị Phạm Thị Thơm, chủ một tiệm hoa đang bán cành quả độc lạ này, cho biết, cành Wonder tree được tiệm nhập về từ Trung Quốc. “Chỉ những shop hoa cắm theo phong cách hiện đại mới dùng cành Wonder tree vì giá nhập trên thị trường của loại cành này khá đắt, gần 200.000 đồng/bó chỉ có 3 cành. Những tiệm nhỏ sẽ không sử dụng loại cành này bởi khi lên sản phẩm sẽ bị đội giá”, chị Thơm cho hay. Cành Wonder tree có thể cắm chơi được 2-3 tuần.

Cây đa trăm tuổi được công nhận là "Cây di tích văn hóa Việt Nam”

Theo Báo Tiền Phong, cây đa này còn được gọi là cây đa làng Trường Thọ (nay thuộc thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), có chiều cao khoảng 15m, tán rộng khoảng 20m. Cây có tuổi thọ trên 300 năm, gốc cây to cỡ tầm 10 người ôm, tán rộng vươn ra xa.

Cây đa cổ thụ này nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Hộ Độ. Năm 2015, cây đa hàng trăm tuổi được công nhận là "Cây di tích văn hóa Việt Nam”.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)