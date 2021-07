Quả hồng xiêm 'siêu to khổng lồ' được bổ ra khiến nhiều người ngỡ ngàng vì không chỉ có kích thước "khủng" mà bên trong có màu đỏ lạ mắt.

browser not support iframe.

Màn bổ quả hồng xiêm 'siêu to khổng lồ' khiến nhiều người ngỡ ngàng (Nguồn:Tiktok @miamifruit)

Gần đây, trên mạng Tiktok xuất hiện nhiều clip bổ hoa quả, từ dừa, mít, sầu riêng, dưa hấu, đến đu đủ, hồng xiêm... Những clip này luôn thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng vì thỏa mãn tính tò mò của người xem.

Mới đây, tài khoản TikTok có tên @miamifruit (chuyên làm video về các loại trái cây kỳ lạ ở khắp nơi trên thế giới) đăng tải đoạn clip bổ quả hồng xiêm có kích thước "siêu to khổng lồ".

Quả hồng xiêm 'siêu to khổng lồ' đã chín (Nguồn: Tiktok @miamifruit)

Khi bổ ra, mọi người ngỡ ngàng vì không chỉ có kích thước "khủng" mà quả hồng xiêm còn có màu đỏ lạ mắt.(Nguồn: Tiktok @miamifruit)

Trên bài đăng, đi kèm video, tài khoản TikTok này hỏi dân mạng: "What do you call this fruit? Where are you from?" (Bạn sống ở đâu? Bạn gọi loại quả này là gì?).

Thì ra, có nhiều loại trái cây vốn quen thuộc ở nước ta nhưng lại vô cùng xa lạ với bạn bè quốc tế. Trong đó, hồng xiêm cũng được xem là một loại quả lạ với nhiều người nước ngoài.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo người xem, nhận được rất nhiều lượt like và bình luận.

Nhiều người nước ngoài sau khi xem xong clip không biết đây là quả gì, bởi quả này trông như quả xoài nhưng vỏ lại màu nâu sẫm.

Còn cư dân mạng nước ta khẳng định đây là quả hồng xiêm. Tuy nhiên, nhiều người hết sức ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy quả hồng xiêm to như vậy. Đặc biệt, khi bổ ra, phần bên trong của quả hồng xiêm có màu đỏ đẹp mắt. Chiếc hạt khá to, đen láy cũng khiến mọi người thích thú.

Quan sát trong đoạn clip, có thể thấy, trên cây có rất nhiều quả hồng xiêm khác cũng có kích thước "khủng", lớn hơn nhiều lần so với quả hồng xiêm bình thường.

Sau khi xem clip, dân mạng thi nhau hỏi giống hồng xiêm này là hồng xiêm gì và mua ở đâu?

Hồng xiêm là một loại quả không quá xa lạ với người Việt Nam. Người miền Nam còn gọi loại quả này là lồng mứt, xa-pô-chê hoặc sapoche - xuất phát từ tên tiếng Pháp của nó là "sapotier". Hồng xiêm thuộc loại cây thân gỗ, sống lâu năm có nguồn gốc ở miền Nam Mexico, Trung Mỹ và vùng Caribe.

Quả hồng xiêm ruột đỏ rất to nên được gắn thêm 2 chữ "khổng lồ". (Ảnh: GiadinhNet)

Quả hồng xiêm hình cầu hoặc hình quả trứng thon dài, đường kính từ 4-8cm và chứa từ 2-10 hạt. Khi chín, phần vỏ và thịt hồng xiêm đều có màu nâu, ăn rất thơm, mềm, mát và ngọt.

Tuy nhiên, nhiều người nhận định, quả hồng xiêm 'siêu to khổng lồ' trong đoạn clip này thuộc giống hồng xiêm ruột đỏ.

Theo Viện Cây giống Trung ương, hồng xiêm ruột đỏ có nguồn gốc từ Thái Lan, được trồng đầu tiên ở một số tỉnh miền Nam nước ta. Giống hồng xiêm này khỏe mạnh và cho năng suất rất cao. Một quả hồng xiêm ruột đỏ có thể dài từ 17-20cm và rất nặng. Quả bé nhất khoảng 400g, quả lớn nhất có thể nặng tới hơn 2kg.

Khi trồng hồng xiêm ruột đỏ, thường sau 2-4 năm sẽ cho thu hoạch.

Hồng xiêm ruột đỏ khi bổ ra có màu sắc khá bắt mắt và hấp dẫn. (Ảnh: GiadinhNet)

Điểm đặc biệt của giống hồng xiêm này là có ruột đỏ đẹp mắt. Hương vị của nó cũng đặc biệt thơm ngon, mùi như hạnh nhân. Bên ngoài, hồng xiêm ruột đỏ có màu gần giống hồng xiêm ta.

Không chỉ có kích thước khổng lồ, ngoại hình đẹp và hương vị thơm ngon, hồng xiêm ruột đỏ còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Theo như quảng cáo trên một số trang mạng, giá của những trái hồng xiêm ruột đỏ có thời điểm đắt gấp 30 lần hồng xiêm thường.

Giá cây giống hồng xiêm ruột đỏ cũng rất đắt. Vào năm 2018, khi hồng xiêm ruột đỏ Thái Lan mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam, giống cây này được bán với giá từ 1-1,3 triệu đồng/cây. Hiện nay, giống cây này được rao bán với giá từ 200.000- 400.000 đồng/cây tùy kích cỡ cây lớn hay nhỏ.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)