Táo redlove màu đỏ lạ từ vỏ tới ruột đang khiến nhiều bà nội trợ Việt phát cuồng. Còn loại chanh yên rừng dài cả gang tay, rất hiếm, đang được nhiều người ráo riết lùng mua.

Táo lạ đỏ thẫm từ trong ra ngoài, giá cao vẫn hút khách

Trên thị trường hiện có hàng chục loại táo khác nhau, với đủ xuất xứ từ Mỹ, Pháp, Ba Lan cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Giá cả cũng tuỳ thuộc vào từng loại và tuỳ xuất xứ, dao động từ vài chục ngàn cho tới hàng triệu đồng mỗi 1kg.

Gần đây, các bà nội trợ Việt lại phát cuồng bởi loại táo lạ có màu đỏ sẫm từ vỏ tới ruột - khác hoàn toàn với các loại táo nhập khẩu có vỏ màu đỏ, ruột màu vàng nhạt, bán phổ biến trên thị trường. Người bán quảng cáo, loại táo này có tên redlove, được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp và Hà Lan. Giá của loại táo đỏ này từ 290.000-360.000 đồng/kg. Dù có mức giá cao ngất ngưởng, song loại táo có màu lạ, ăn thơm ngon cùng vị ngọt xen lẫn chua lại đang là mặt hàng cực kỳ hút khách.

Táo redlove màu đỏ từ vỏ tới ruột (ảnh: HTO)

Loại chanh rừng dài cả gang tay, giá đắt, khách lùng mua

Chị Hà, một đầu mối bán hàng đặc sản miền cao ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, chanh yên không còn xa lạ với nhiều người. Nhưng với chanh yên rừng, không phải ai cũng đã nhìn thấy và sử dụng chúng, bởi chanh yên rừng mọc hoang ở vùng núi cao, rất hiếm, hầu như chỉ người dân ở đó mới biết. Sản lượng chanh yên rừng cũng không có nhiều.

Quả chanh yên có kích thước khá to, khoảng từ 12-20cm. Khi chín, quả chuyển dần sang vàng. Vỏ quả sần sùi, dày, thơm thoang thoảng. Giá chanh yên rừng từ 75.000-90.000 đồng/kg, gấp khoảng 3 lần giá các loại chanh khác. Tuy giá đắt đỏ nhưng nhiều bà nội trợ vẫn ráo riết lùng mua.

Theo chị Hà, tuy chanh yên rừng kích cỡ quả nhỏ, hình thức xấu xí nhưng tác dụng dược lý của chúng lại cao hơn chanh yên rất nhiều bởi hàm lượng lượng tinh dầu cao vượt trội, gấp nhiều lần chanh yên trồng dưới xuôi, mùi thơm cũng đậm và rất bền.

Kỳ quái cây sanh cổ đầy bướu lộc có một không hai ở Ninh Bình

Cây sanh cổ được đặt tên “lão mai bồng quý tử” của nghệ nhân Trần Văn Hưng (xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn) được đánh giá "độc nhất vô nhị" ở tỉnh Ninh Bình. Báo Dân Việt thông tin, cây sanh cổ này cao 2,8m, đường kính gốc 2,1m, bộ rễ đan xen vào nhau như chiếc quạt nan ôm mặt đất... Đặc biệt, thân cây sanh cổ mọc chằng chịt u bướu lộc, rất hiếm gặp.

Cây sanh cổ đầy bướu lộc của nghệ nhân Hưng (Ảnh: Dân Việt)

Nghệ nhân Hưng cho biết: "Cây sanh cổ này trồng ngoài trời đã lâu, tôi đặt tên là "lão mai bồng quý tử", bởi trên thân mọc rất nhiều u bướu lộc, bình thường các cây sanh khác không có. Ngoài ra, cây sanh cổ tôi đang sở hữu là dáng "độc nhất vô nhị" uốn lượn tự nhiên, hiếm có, khó tìm ở huyện Kim Sơn cũng như cả tỉnh Ninh Bình".

Theo nghệ nhân Hưng, cây sanh này có tuổi thọ khoảng 70 năm, giới chơi cây cảnh định giá 300 triệu đồng nhưng ông muốn hoàn thiện hơn cho tác phẩm của mình nên chưa có ý định bán.

Người đầu tiên ở Việt Nam trồng rau má thủy canh, thu 40 triệu đồng/tháng

Anh Võ Thanh Beo (35 tuổi, ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết trên Báo Dân Việt, anh là người đầu tiên ở Việt Nam mạnh dạn đầu tư làm mô hình trồng rau má thủy canh và mang lại hiệu quả bất ngờ. Rau má thủy canh mỗi tháng mang lại cho anh thu nhập từ 30-40 triệu đồng.

Theo anh Beo, rau má thủy canh của anh trồng có độ giòn hơn rau má trồng tự nhiên trên đất vườn. "Trồng thủy canh rất tiện lợi, chỉ trồng 1 lần nhưng có rau má cắt hoài, cứ khoảng 10 ngày cắt 1 lần. Khi cắt, tôi chừa 2-3 lá non để cây có thể quang hợp, phát triển nhanh sau đó" - anh Beo nói.

Rau má thủy canh của anh Beo đang được nhiều khách hàng ở TP.HCM, Bình Dương, Long An đặt mua với giá sỉ từ 25.000-30.000 đồng/kg. Đối với khách mua để bán chợ (5-10kg) sẽ có giá từ 40.000-45.000 đồng/kg.

Vườn nho 'siêu quả' giữa lòng Hà Nội thu hút du khách trải nghiệm

Nhiều người thích thú vì không cần phải vào Ninh Thuận mà có thể tự tay cắt những chùm nho sai trĩu quả ngay tại Thủ đô. Báo Dân Trí cho hay, những ngày này, vườn nho "siêu quả" của gia đình chị Nguyễn Hồng Hạnh (26 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội) luôn tấp nập khách mua, khách vào tham quan, chụp hình, ai cũng phấn khởi, đứng ngắm vườn nho mà không thấy chán. Từ những thửa đất trồng đào, trồng rau mang lại hiệu quả canh tác thấp, gia đình chị Hạnh đã mạnh dạn cải tạo thành vườn nho trĩu quả.

Trang trại nho của gia đình chị Hạnh thu hút lượng khách lớn tới tham quan, trải nghiệm (Ảnh: Dân Trí).

Chị Hạnh cho biết, nho hạ đen có xuất xứ từ Trung Quốc. Giống nho này có độ sinh trưởng khỏe, ngọt, quả tròn, sai quả, thịt quả dày và nhanh được thu hoạch.

Báo Dân Trí thông tin, cứ 5h sáng, vợ chồng ông Võ Văn Le (64 tuổi, quê An Giang, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) lại bắt đầu với nghề chạy dây keo (bện thừng). Mỗi ngày, ông Le chạy kéo dây hơn 10km để kiếm 150.000 đồng tiền công. 21 năm qua, dù vất vả, thu nhập thấp, ông Le vẫn cố bám trụ vì "không chạy là đói ăn".

Từ những sợi dây nhỏ, rối như tơ vò, vợ chồng ông Le gỡ rối rồi chạy, bện thành những bó dây dài, to, theo mẫu. Nghe thì tưởng dễ nhưng công việc này không hề đơn giản và phải trải qua nhiều công đoạn "đổ mồ hôi, sôi nước mắt". "Chạy kéo dây là công đoạn cực nhất, đi tới đi lui ngoài nắng, mồ hôi ướt hết người nên hay nhức đầu, chóng mặt. Nắng thì cực, mưa thì không chạy được, không có tiền", ông Le tâm sự.

Cành lúa mì giá rẻ độc lạ thu hút chị em mua về cắm

Sau trào lưu cắm các loại cành quả, cành hoa độc lạ, thị trường lại rộ lên bông lúa mạch khô dành cho những người thích sự mới lạ. Bông lúa mạch đang được bán với mức giá dao động từ 50.000-90.000 đồng/bó, mỗi bó khoảng 100 bông, tùy theo độ dài bông. Cành lúa mạch dài 70-80cm, phần bông dài khoảng 10cm là loại đẹp, có loại ngắn hơn chỉ tầm 50-60cm.

Bông lúa mạch vàng ruộm đang rất hot trên thị trường

Bông lúa mạch được nhuộm màu vàng tươi, tượng trưng cho sự no đủ, sung túc... Vì đã phơi ngô, nhuộm màu cho vàng nên bông lúa mạch không có hương thơm. Song, so với các loại cành hoa khác, giá thành bông lúa mạch khô cũng rẻ, tuổi thọ bông khá dài nên nhiều người thường đặt liền 2-3 bó về cắm lọ to.

Mắc màn bảo vệ rừng cam đặc sản, kiếm tiền tỷ mỗi năm

Ngoài bưởi, cam là thứ quả nổi tiếng ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Xã Hương Đô (huyện Hương Khê) được xem là “thủ phủ” cam Khe Mây thơm ngon nức tiếng. Nhiều hộ dân trong vùng có doanh thu hàng tỷ, thậm chí chục tỷ đồng mỗi năm.

Đáng chú ý, để bảo vệ cam tránh bị côn trùng phá hoại, người dân xã Hương Đô đã tìm cách mắc màn tại mỗi gốc cam Khe Mây. Vì cam được trồng theo quy trình đảm bảo chất lượng, hạn chế thuốc, người dân mắc màn bảo vệ sẽ giúp tránh sâu bọ, ruồi, bướm đêm tấn công. Cách làm này được người dân trồng cam đúc rút từ hàng chục năm trong nghề.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)