Một chiếc Mercedes-Benz đã qua sử dụng có thể là một món hời xa xỉ đáng kinh ngạc, nhưng đáng buồn thay, nhiều chiếc trong số đó lại "không đáng đồng tiền bát gạo", thậm chí có thể đem lại rủi ro cho người mua.

Mercedes-Benz là một trong những hãng xe sang nổi tiếng. Họ xuất sắc trong việc tạo ra những chiếc xe sang trọng, hiệu suất tuyệt vời và quan trọng hơn là độ tin cậy. Một chiếc Mercedes-Benz đã qua sử dụng có thể là một món hời cho những người mua đang tìm kiếm xe sang giá rẻ có tuổi thọ vài thập kỷ, với điều kiện họ sẵn sàng trả nhiều hơn một chút để bảo dưỡng. Nhưng trong số các mẫu xe Mercedes-Benz đã qua sử dụng có những chiếc xe sẽ khiến bạn phá sản với chi phí sửa chữa ngay cả khi bạn không bao giờ bỏ lỡ một dịch vụ nào.

Mercedes-Benz CLA250 2014

Vấn đề chính của chiếc Mercedes-Benz CLA250 2014 là nhàm chán. Đối với mức giá cao, người ta sẽ mong đợi một chiếc xe có thiết kế năng động, hệ thống truyền động tuyệt vời và khả năng vận hành tốt. 2014 CLA250 không có điều đó.

Mercedes-Benz CLA250 2014

Đó chỉ là một trải nghiệm buồn tẻ và điều đó không có các vấn đề như năm lần triệu hồi động cơ bị thổi phồng quá mức, cầu chì bị chết máy, bị nổ, mui xe có khả năng bung ra trong khi lái xe. Tóm lại, CLA250 là một chiếc xe "sang trọng" cung cấp ít sự an toàn thực sự.

Mercedes-Benz ML350 2006

Các mô hình ML350 hiện đại có thể khá tốt, nhưng những mô hình trước đó có các góc cạnh thô. Mô hình năm 2006 là tồi tệ nhất.

Mercedes-Benz ML350 2006

Động cơ có thể quá nóng và nếu có sự cố, các cảm biến sẽ không ngắt được bơm nhiên liệu, điều này có thể gây ra hỏa hoạn. Trên hết, đèn động cơ có thể vẫn sáng ngay cả sau khi sửa chữa và chi phí sửa chữa cao khiến điều này trở thành một lý do khác để xem xét nên mua ML350 đời mới hơn so với một mô hình cũ trên 10 năm tuổi.

Mercedes-Benz ML320 2001

Về mặt kỹ thuật, ML320 2002 có nhiều phàn nàn hơn, nhưng xe đời năm 2001 lại có các vấn đề an toàn nghiêm trọng. Vấn đề lớn nhất là hệ thống phanh bị khóa mà không có cảnh báo cùng với các vấn đề về độ ổn định kém.

Mercedes-Benz ML320 2001

Đã có năm vụ thu hồi liên quan đến việc kẹp ống lái trợ lực bị lỏng, hệ thống điều khiển hành trình không hoạt động bình thường và chỉ đơn giản là toàn bộ hệ thống bị lỗi mà không có cảnh báo. Mercedes-Benz ML320 2001được cho là tồi tệ nhất của dòng xe này.

Mercedes-Benz E350 2006-07

Mercedes-Benz E350 2006-07 là một bước tiến của mô hình với động cơ mạnh hơn và hộp số bảy cấp. Tuy nhiên, điều đó có thể đã góp phần vào nhiều vấn đề của nó. Vấn đề quan trọng là trục cân bằng bị hỏng làm mất hiệu suất và có thể dẫn đến các vấn đề về xử lý và lái.

Mercedes-Benz E350 2006-07

Ngoài ra còn có một sự cố hỏng bơm dầu và bị giật đột ngột trên đường. Mô hình 2007 còn có tình trạng chết máy và hỏng động cơ liên tục. Mỗi mô hình đã có ba lần thu hồi, vì vậy Mercedes-Benz E350 2006-07 luôn ế ẩm trên thị trường xe ô tô cũ tại Mỹ.

Mercedes-Benz C250 2012-13

Giống như những chiếc xe khác trong danh sách này, Mercedes-Benz C250 2012-13 có những phẩm chất tốt của nó, chẳng hạn như động cơ bốn xi-lanh tăng áp 201 mã lực êm ái cho một chuyến đi thoải mái. Tuy nhiên, chính những điều đó làm cho những vấn đề của xe trở nên đáng chú ý hơn.

Mercedes-Benz C250 2012-13

Bên cạnh quãng đường đi kém, việc sửa chữa có thể tốn kém với bảy lần thu hồi, hầu hết đều liên quan đến túi khí bị lỗi. Ngoài ra còn có xu hướng rò rỉ nhiên liệu có thể không bị phát hiện bởi các cảm biến bị lỗi. Điều đó cũng xảy ra với mô hình năm 2013 vì vậy những nhược điểm này làm tổn hại đến một chiếc xe tốt khác.

Mercedes-Benz GLC 2019

au một năm 2018 mờ nhạt, GLC 2019 được cho là một cải tiến tốt đẹp. Tuy nhiên, vô lăng tẻ nhạt và giao diện công nghệ không thân thiện với người dùng là điều khiến mẫu xe này mất điểm đáng kể.

Mercedes-Benz GLC 2019

Chưa kể, các vấn đề như rò rỉ nhiên liệu, lỗi túi khí, hỏng cáp cấp điện, lốp hỏng và thậm chí cả hệ thống eCall không hoạt động cũng rất đáng nói đến trên mẫu xe này. Đã có gần chục vụ thu hồi về nó và khiến GLC trở thành một trong những mẫu xe tồi tệ nhất mà Mercedes-Benz tung ra trong những năm gần đây.

Mercedes-Benz C230 2007

C230 2007 là một mẫu xe được đánh giá tốt về hiệu suất động cơ và cảm giác lái tốt. Tuy nhiên, nó có khoang hành lý chật chội, các thiết bị điện tử sử dụng, đôi khi gặp vấn đề. Vấn đề quan trọng (dẫn đến một số lần thu hồi) là trục cân bằng động cơ bị lỏng có thể gây ra vết thủng ở khu vực nhiên liệu.

Mercedes-Benz C230 2007

Các tấm kính dễ bong ra, gây hại cho tầm nhìn và dẫn đến các vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Phụ tùng thay thế đắt đỏ.

Mercedes-Benz Sprinter 2016

Nó có thể được gọi là "the Sprinter", nhưng chiếc xe van này có xu hướng chạy chậm và đôi khi khó xử lý hơn ở một số khu vực. Nhưng điều đưa nó vào danh sách này là 17 lần thu hồi vì các lỗi lớn nhỏ khác nhau. Tay lái có thể mất điện đột ngột mà không có cảnh báo trước, dẫn đến tai nạn.

Mercedes-Benz Sprinter 2016

Mercedes-Benz C300 2015

Thành thật mà nói, nên tránh toàn bộ C-Class 2015 , nhưng C300 là mẫu xe có nhiều vấn đề nhất. Đã có 11 lần thu hồi liên quan đến hệ thống lái, có thể gây ra tiếng ồn và phản ứng dữ dội dẫn đến hỏng hóc hoàn toàn. Cũng có một vấn đề với việc mô-đun phân phối nhiên liệu trở nên lỏng lẻo đủ để châm lửa vì quá nhiệt.

Mercedes-Benz C300 2015

Sau đó là các túi khí bị lỗi và một vấn đề phần mềm có thể đưa ra vị trí sai trong trường hợp khẩn cấp. Đó là lý do tại sao nó không phải là mẫu xe an toàn cho một chuyến. Xe ồn ào, thiết bị điện tử kém và rất khó đảm bảo an toàn. Tổng hợp tất cả lại với nhau, và cả C-Class 2015 là một trong những điều cần tránh trên thị trường đã qua sử dụng.

Mercedes-Benz GLE 2020

Đừng để bị lừa bởi Mercedes-Benz tuyên bố đây là một chiếc SUV "thông minh hơn". GLE 2020 vừa nhẹ cân và xử lý kém khủng khiếp so với các đối thủ cạnh tranh. Đáng chú ý hơn là có đến 28 lần thu hồi cho mô hình Mercedes-Benz GLE.

Mercedes-Benz GLE 2020

Các lý do bao gồm các lỗi nhẹ như cần gạt nước và đèn pha không hoạt động, rò rỉ nhiên liệu có thể gây cháy, hệ thống truyền lực bị lỗi dẫn đến chết máy, kết cấu yếu, ăn mòn và thậm chí là dây đai an toàn không tốt. Thật đáng ngạc nhiên khi một mẫu xe có thể mắc phải sai lầm quá nhiều và GLE là một trong những chiếc xe tồi tệ mà Mercedes-Benz đã đưa thị trường.

Hoàng Anh (theo Hotcars)

