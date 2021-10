Trong số hàng triệu chiếc xe đã sản xuất và xuất khẩu khắp thế giới, cùng với việc tạo ra nhiều mẫu xe bán chạy nhất, Toyota cũng đã cho ra đời một số mẫu xe vô cùng dị thường, thậm chí là điên rồ.

Toyota Will Vi là chiếc xe trông kỳ lạ nhất trong danh sách này. Will Vi là kết quả của nỗ lực chung giữa Toyota và Matsushita Electric Industrial - tiền thân của Panasonic hiện nay. Đây là chiếc xe đầu tiên trong số 3 chiếc xe Will ra mắt vào năm 2000.

Đó là một chiếc xe hướng đến giới trẻ - những người 20 - 30 tuổi nhưng có thể nói nó không thực sự nắm bắt được “xu hướng của giới trẻ”. Tuy nhiên, nó vẫn được đánh giá là một ý tưởng tuyệt vời với những băng ghế ngồi thoải mái.

Toyota Mega Cruiser

Toyota Mega Cruiser được phát triển cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản. Nó được đánh giá là một con quái vật thực sự. Mẫu xe này dài 5 mét, được bán công khai vào năm 1996 và được dự định sử dụng cho quân đội.

Mega Cruiser được trang bị động cơ 4.1 lít, động cơ turbo-diesel 4 xi-lanh phun xăng trực tiếp, kết hợp với hộp số sàn 4 cấp truyền lực tới cả 4 bánh.

Toyota 2000GT

Toyota 2000GT có thể được coi là hình mẫu ngoài đời thực của chiếc Aston Martin DB5 trong bom tấn James Bond “You Only Live Twice”.

Đây là một chiếc xe thể thao độc quyền được sản xuất vào cuối những năm 1960 và được trang bị động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 2.0 hoặc 2.3 lít. Toyota 2000GT đã được bán với giá 1,2 triệu USD (khoảng 27,3 tỷ đồng) tại các cuộc đấu giá.

Toyota Sera

Sera rõ ràng là một trong những chiếc xe khác thường đến từ hãng sản xuất ô tô Nhật Bản. Đó là một chiếc hatchback cỡ nhỏ với động cơ 4 phẳng.

Mái kính và cửa hình cánh bướm, khi mở ra, bạn sẽ có được một chiếc xe kỳ lạ. Chiếc xe có màu kim loại bắt mắt khiến nó trông khá hấp dẫn.

Toyota Mirai

Mirai chắc chắn trông hơi điên rồ, nhưng điều thực sự khiến chiếc xe trở nên điên rồ là nó chạy bằng hydro, khi mà rất nhiều chiếc xe hiện nay đang hướng tới năng lượng điện.

Pin nhiên liệu hydro của nó có công suất 182 mã lực với hộp số truyền động trực tiếp. Đó là một chiếc xe ấn tượng, thoải mái và rất hiệu quả với phạm vi hoạt động 402 dặm (khoảng 647 km) trên một bình đầy nhiên liệu.

Toyota Classic

Dù không đến mức bị đánh giá là điên rồ, nhưng Toyota Classic chắc chắn được coi là lập dị. Nó được bán vào năm 1996 - trùng với lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Toyota.

Mẫu xe này rõ ràng là hướng về quá khứ với kiểu dáng giống Toyoda Model AA và dựa trên khung của một chiếc xe bán tải Toyota Hilux. Chỉ có 100 chiếc Classic này từng được sản xuất, tất cả đều được trang bị động cơ 4 xi-lanh 97 mã lực nhỏ.

Toyota Supra Mark IV

Mark IV Supra là một trong những phiên bản cuối cùng của Supra. Được cung cấp động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3.0 lít, 2JZ công suất 220 mã lực hoặc động cơ tăng áp kép 2JZ 3.0 lít công suất 320 mã lực, phiên bản tăng áp nâng cấp vô cùng đáng mơ ước.

Thêm vào đó, kiểu dáng của chiếc xe sớm trở thành kiểu dáng cổ điển mọi thời đại và Mark IV nhẹ hơn nhiều so với người tiền nhiệm của nó.

Quân Hiếu (theo Hotcars)

