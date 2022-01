Toyota Corolla Cross bản cao nhất có động cơ hybrid và gói an toàn thông minh, trong khi Hyundai Tucson có không gian nội thất rộng rãi và nhiều tiện ích.

So sánh

Đầu năm 2022, Toyota Corolla Cross được điều chỉnh giá bán cao hơn trước 10 triệu đồng. Điều này đưa mẫu xe gầm cao Nhật Bản trở thành cái tên đắt đỏ nhất nhóm SUV cỡ B và cạnh tranh với một vài cái tên thuộc phân khúc C, tiêu biểu là Hyundai Tucson 2022 vừa ra mắt.

Ở thế hệ mới, Hyundai Tucson được điều chỉnh giá bán cao hơn trước. Điều này khiến model Tucson ở tầm giá hơn 900 triệu đồng tương đương Toyota Corolla Cross 1.8HV nay là bản máy xăng cao cấp, thay cho model 1.6 Turbo hiện có giá hơn 1 tỷ đồng .

Câu hỏi đặt ra là biến thể Toyota Corolla Cross dùng động cơ hybrid có những điểm hơn kém gì khi so kè cùng Hyundai Tucson Xăng Cao cấp cho nhu cầu mua SUV 5 chỗ dành cho gia đình?

Hyundai Tucson phong cách và to lớn hơn

Ngay từ vẻ ngoài, 2 mẫu SUV của Toyota và Hyundai đã định hình cho riêng mình những nhóm khách hàng riêng biệt.

Với Corolla Cross là thiết kế năng động và có phần chững chạc, hướng đến người dùng trung niên thích kiểu xe gầm cao khỏe khoắn và mang ngoại hình “bền dáng” đặc trưng của thương hiệu Toyota.

Riêng với model 1.8HV, Toyota Corolla Cross có thêm những chi tiết trang trí màu xanh dương nhằm nhấn mạnh đây là bản cao cấp sử dụng động cơ xăng lai điện. Một điểm cộng nhỏ là xe có thanh giá nóc, trong khi đối thủ thiếu chi tiết này.

Trong khi đó, Hyundai Tucson thế hệ mới gây ấn tượng nhờ phong cách trẻ trung và mang hơi hướm thể thao. Mẫu xe Hàn Quốc gây ấn tượng bằng hàng loạt đường nét sắc sảo ở thân xe, đèn định vị tích hợp trong lưới tản nhiệt cỡ lớn hay đèn hậu LED cách điệu hình móng vuốt.

Những điểm chung 2 mẫu SUV có thể kể đến hệ thống chiếu sáng LED, cảm biến bật/tắt đèn tự động, la-zăng hợp kim 18 inch… Còn lại, Corolla Cross 1.8HV có gương chiếu hậu tự động nghiêng khi lùi, trong khi Tucson Xăng Cao cấp trang bị gương sấy điện.

Do nằm ở 2 hạng xe B và C, Corolla Cross và Tucson có sự chênh lệch đáng kể về mặt kích thước. Cụ thể, dòng SUV 5 chỗ của Hyundai có các thông số dài, rộng, cao, khoảng cách 2 trục và cả khoảng sáng gầm đều vượt trội so với đối thủ.

Bù lại, đại diện của Toyota ít nhiều sẽ có ưu thế khi cần xoay xở ở không gian hẹp hay đường phố đông đúc.

Khoang lái Toyota Corolla Cross tiện dụng, Hyundai Tucson tiện nghi và rộng rãi

Xuyên suốt thiết kế nội ngoại thất, Toyota duy trì triết lý tối giản và tập trung vào giá trị sử dụng cơ bản, trong khi Hyundai chiều lòng khách hàng thích công nghệ bằng khoang lái nhiều tiện nghi.

Ở Corolla Cross, cabin được bố trí đơn giản và trực quan, bảng tablo có đường nét gãy gọn và có điểm nhấn chính là màn hình thông tin giải trí nằm tách rời bên trên. Cụm nút cài đặt điều hòa cũng được làm đơn giản, dễ sử dụng.

Ngược lại, Tucson thế hệ mới có nội thất được chăm chút với nhiều chi tiết thiết kế bóng bẩy và cho cảm giác sang trọng. Bên cạnh màn hình cảm ứng, khu vực điều khiển trung tâm và quanh cụm cần số của mẫu SUV Hàn Quốc có nhiều nút bấm chức năng trông khá phức tạp.

Ngoài ra, Hyundai cũng mang đến không gian rộng rãi hơn Corolla Cross khi kích thước của Tucson 2022 nay được gia tăng đáng kể. Hàng ghế thứ 2 có khoảng để chân và độ ngả lưng rất thoải mái dành cho người lớn cao 1,8 m.

Trong khi đó, băng ghế sau của Corolla Cross có không gian vừa đủ để 2 người lớn sử dụng. Khoang hành lý của mẫu xe Nhật Bản cũng hạn chế hơn khi có dung tích 440 lít, kém thông số khoảng 600 lít của Tucson.

Các tính năng nổi bật trên bản Cao cấp của Hyundai Tucson có thể kể đến hàng ghế trước chỉnh điện/sưởi/làm mát, sưởi vô-lăng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, khởi động từ xa, cốp đóng/mở điện… Điểm trừ nhỏ là model này không có cửa sổ trời như Corolla Cross 1.8HV

Còn lại, model đắt tiền nhất của Corolla Cross tương đồng với đối thủ với những trang bị như điều hòa tự động 2 vùng, hốc gió phụ ở hàng ghế sau, bảng đồng hồ kỹ thuật số, kết nối Apple CarPlay/Android Auto…

Toyota Corolla Cross vận hành linh hoạt và tiết kiệm

Ưu thế đáng kể nhất của Corolla Cross trước Tucson là hệ truyền động hybrid ở phiên bản 1.8HV. Động cơ xăng 1.8L, mô-tơ điện cùng hộp số vô cấp giúp mẫu SUV Nhật Bản vận hành êm ái và linh hoạt, đi kèm với đó còn là 3 chế độ vận hành để người lái tùy chọn theo nhu cầu di chuyển, sở thích.

Ngoài ra, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp của bản hybrid cũng là điểm cộng lớn để Toyota Corolla Cross cạnh tranh với model máy xăng 2.0L của Tucson. Theo nhà sản xuất công bố, ở điều kiện hỗn hợp thông số tiêu thụ của Corolla Cross 1.8HV đạt 4,62 lít/100 km, con số tương ứng của mẫu SUV Hàn Quốc là 8,1 lít/100 km.

Trong khi đó, Hyundai Tucson bản máy xăng duy trì đặc tính vận hành thân thiện với tay lái nhẹ nhàng, hệ thống treo dễ chịu và động cơ êm ái. Đồng thời, xe cũng được nâng cấp gói trang bị SmartSense để cạnh tranh với các dòng xe tầm 1 tỷ đồng có hệ thống an toàn thông minh.

Những tính năng hỗ trợ lái tương đồng giữa Corolla Cross và Tucson gồm có kiểm soát hành trình thích ứng, phanh chủ động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, camera quan sát 360 độ…

Kết luận

Nhìn chung, với giá bán từ 930 triệu đồng và được sản xuất tại Thái Lan, Toyota Corolla Cross bản hybrid là lựa chọn phù hợp cho những ai thích xe nhập khẩu với thương hiệu Nhật Bản, có trang bị tiện nghi an toàn ở mức tốt, đi cùng chi phí sử dụng tiết kiệm.

Về phía Hyundai Tucson Xăng Cao cấp, mức giá 925 triệu đồng và chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước sẽ là con số hấp dẫn đối với người dùng cần một mẫu SUV rộng rãi, nhiều công nghệ hiện đại và có thiết kế trẻ trung, nổi bật trên đường phố.

Theo ZingNews

