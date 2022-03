Kết thúc tháng 2, toàn bộ các mẫu xe sedan giá 1 tỷ tại thị trường Việt Nam tiếp tục có doanh số tụt giảm đáng kể. Tổng doanh số toàn phân khúc chưa đến 1.000 xe.

Với sự xuất của nhiều mẫu xe nằm trong các phân khúc MPV, hạng A đang ở mức giá tốt và đem lại nhiều sự tiện dụng khiến cho ít người chú ý đến phân khúc xe sedan tầm giá 1 tỷ hiện nay.

Theo VAMA thống kê trong tháng 2/2022, toàn phân khúc bán ra chỉ 696 xe giảm sâu 5% so với tháng trước đạt 728 xe. Dưới đây là doanh số của các mẫu xe sedan giá 1 tỷ tại thị trường Việt Nam.

Toyota Camry: 409 xe

Đối thủ Vinfast Lux A2.0 liên tục rớt doanh số là cơ hội để Toyota Camry vươn lên dẫn đầu phân khúc. Dù vậy, doanh số của mẫu xe này cũng chưa thật sự bứt phá, thậm chí vẫn trên đà giảm sút.

Cụ thể, kết thúc tháng 2, chỉ có 409 chiếc xe Toyota Camry được bán ra thị trường, giảm 3,7% so với tháng trước đạt 425 xe.

Tổng doanh số 2 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 834 xe được giao đến tay khách hàng.

Tại Việt Nam, Toyota Camry 2022 hiện có tới 4 phiên bản để lựa chọn khi mua Toyota Camry, bao gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Giá bán của Toyota Camry 2022 dao động từ 1,05 - 1,441 tỷ đồng.

Vinfast Lux A2.0: 170 xe

Sau thời gian dài đứng đầu phân khúc nay là tháng thứ 2 liên tiếp Vinfast Lux A2.0 sụt giảm sâu doanh số và lùi về đứng vị trí thứ 2.

Mẫu xe này đạt 170 xe bán ra trong tháng 2, giảm 10% so với tháng trước đạt 190 xe. Để có được doanh số này, VinFast đã tung ra các chương trình giảm giá và hỗ trợ dành cho khách hàng mua xe. Vinfast Lux A2.0 dù có lợi thế hơn các đối thủ khác khi nhận được nhiều ưu đãi nhưng doanh số vẫn không thể vực lại được.

Kết thúc 2 tháng đầu năm, mẫu xe này chỉ đạt 369 xe được bán ra thị trường.

Tại Việt Nam, VinFast LUX A2.0 có 3 phiên bản với giá bán niêm yết từ 1,115 - 1,358 tỷ đồng.

Mazda 6: 110 xe

Mazda 6 là mẫu xe duy nhất tăng trưởng trong phân khúc. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, mẫu xe này vẫn chưa thể bứt phá để thay đổi thứ hạng của mình. Kết thúc tháng 2, Mazda6 đạt doanh số 110 xe, tăng 54% so với tháng trước đạt 71 xe. Doanh số hai tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 181 xe.

Tại Việt Nam, Mazda6 hiện có 5 phiên bản là New 2.0L Luxury, New 2.0L Premium, New 2.5L Signature Premium, 2.0L Luxury và 2.5L Premium. Giá bán của xe dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng.

Honda Accord: 7 xe

Chỉ có 7 chiếc Honda Accord được bán ra thị trường trong tháng 2, giảm đến 82% so với tháng trước khiến mẫu xe này vẫn số phận ế ẩm nhất phân khúc. Thậm chí còn là mẫu ế thứ tư trên toàn thị trường.

Cộng dồn 2 tháng qua cũng chỉ có 47 xe được giao đến tay khách hàng.

Honda Accord 2022 cũng vừa ra mắt phiên bản mới tại Việt Nam trong tháng 12/2021 nhưng đến nay kết quả kinh doanh của mẫu xe này vẫn chưa thể cải thiện.

Giá bán của Honda Accord tại Việt Nam là 1,319 tỷ đồng cho bản màu đen, ghi, bạc và 1,329 tỷ đồng với bản màu trắng.

Y Nhụy

