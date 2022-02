Kết thúc tháng 1/2022, Vinfast Lux A2.0 tiếp tục xuống dốc với doanh số thấp kỷ lục, Toyota Camry nhân cơ hội dẫn đầu phân khúc dù số xe bán ra có phần giảm sút so với tháng trước.

Sự xuất hiện của nhiều phân khúc xe mới và đặc biệt là sự thay đổi thị hiếu của khách hàng đã khiến sedan tầm giá 1 tỷ dần đánh mất vị thế. Kết thúc tháng 1, doanh số toàn phân khúc này giảm sâu với chỉ 728 xe được bán ra thị trường, giảm 50% so với tháng trước đạt 1.461 xe.

Vị trí xếp hạng giữ các mẫu xe không có gì thay đổi so với tháng cuối năm 2021.

Toyota Camry: 425 xe

Sau thời gian dài bị Vinfast Lux A2.0 áp đảo doanh số, đến nay, tháng thứ 2 liên tiếp Toyota Camry lấy lại được vị thế dẫn đầu của mình dù số xe bán ra cũng không tăng trưởng ấn tượng.

Toyota Camry dẫn đầu phân khúc xe sedan giá 1 tỷ.

Kết thúc tháng 1, Toyota Camry đạt chỉ 425 chiếc bán ra thị trường, giảm 31,5% so với tháng trước và giảm 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 560 xe.

Tại Việt Nam, Toyota Camry 2022 hiện có tới 4 phiên bản để lựa chọn khi mua Toyota Camry, bao gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Giá bán của Toyota Camry 2022 dao động từ 1,05 - 1,441 tỷ đồng.

Vinfast Lux A2.0: 199 xe

Tháng qua doanh số xe Lux A2.0 của nhà Vinfast thấp kỷ lục với chỉ 199 xe được bán ra, giảm 66,8% so với tháng trước.

Vinfast Lux A2.0 có doanh số thấp kỷ lục chỉ 199 xe được bán ra trong tháng 1/2022.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể do thông tin ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong của Vinfast đã khiến người tiêu dùng lo ngại về chính sách bảo hành trong tương lai nên dè dặt đặt mua xe mới.

Sự sụt giảm liên tiếp trong hai tháng liền của Lux A2.0 khiến mẫu xe này tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan 1 tỷ trên thị trường Việt.

Tại Việt Nam, VinFast LUX A2.0 có 3 phiên bản với giá bán niêm yết từ 1,115 - 1,358 tỷ đồng.

Mazda 6: 71 xe

Sau hai tháng tăng trưởng ấn tượng trong 2 tháng cuối năm 2021, bước sang tháng 1/2022, dù nhận được ưu đãi khá sâu từ chính hãng nhưng Mazda lại "ế ẩm" với chỉ 71 chiếc được bán ra thị trường. Con số này giảm 68,3% so với tháng trước.

Mazda 6: 71 xe

Tại Việt Nam, Mazda6 hiện có 5 phiên bản là New 2.0L Luxury, New 2.0L Premium, New 2.5L Signature Premium, 2.0L Luxury và 2.5L Premium. Giá bán của xe dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng.

Honda Accord: 33 xe

Honda Accord là mẫu xe duy nhất có doanh số tăng trưởng so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Dù vậy, với mức tăng từ 18 xe lên 33 xe cũng chưa đủ để mẫu xe này thoát khỏi số phận chốt sổ. Thậm chí mẫu xe này còn lọt top xe bán ế nhất thị trường đầu năm 2022.

Honda Accord: 33 xe

Honda Accord 2022 cũng vừa ra mắt Việt Nam trong tháng 12. Giá bán của Honda Accord tại Việt Nam là 1,319 tỷ đồng cho bản màu đen, ghi, bạc và 1,329 tỷ đồng với bản màu trắng.

