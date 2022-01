Sau thời gian dài bị Vinfast Lux A2.0 áp đảo doanh số thì đến nay, Toyota Camry đã giành lại vị trí dẫn đầu trong phân khúc xe sedan giá 1 tỷ trên thị trường Việt.

Phân khúc xe sedan tầm giá trên 1 tỷ đồng tháng 12/2021 ghi nhận sự đổi ngôi bất ngờ giữa hai đối thủ Vinfast Lux A2.0 và Toyota Camry. Mẫu xe VinFast Lux A2.0 sau nhiều tháng “làm mưa làm gió” phân khúc thì nay nhường lại ngôi vương cho Toyota Camry.

Các vị trí tiếp theo, là Mazda 6 và Honda Accord. Kia Optima dù đã được cập nhật phiên bản mới và đổi tên thành Kia K5 nhưng doanh số vẫn chưa được cập nhật.

Toyota Camry: 621 xe

Với doanh số 621 xe được bán ra trong tháng 12/2021, tăng mạnh 70% so với tháng trước đạt 364 xe, Toyota Camry đã bất ngờ "soán ngôi" dẫn đầu phân khúc sedan trên 1 tỷ từ đối thủ VinFast Lux A2.0 sau thời gian dài bị vượt mặt.

Tổng kết năm 2021, mẫu xe nhà Toyota đạt 4.206 xe được giao đến tay khách hàng, giảm 22% so với năm ngoái đạt 5.406 xe.

Toyota Camry phiên bản mới vừa ra mắt thị trường vào giữa tháng 12 vừa qua. Ở phiên bản 2022, Toyota Camry có tới 4 phiên bản để lựa chọn khi mua Toyota Camry, bao gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Giá bán của Toyota Camry 2022 dao động từ 1,05 - 1,441 tỷ đồng.

Với lợi thế, nguồn cung khá ổn định từ Thái Lan, giá bán không có nhiều thay đổi, sắp tới khi mẫu xe Lux A2.0 của nhà Vinfast không còn được sản xuất thì Toyota Camry thừa sức duy trì vị trí "ông hoàng phân khúc" như trước đây.

VinFast Lux A2.0: 601 xe

Kết thúc thang 12/2021, doanh số VinFast Lux A2.0 đạt 601 xe, tăng 42% so với tháng trước đạt 421 xe. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không giúp LuxA2.0 giữ vững được vị thế của mình trong bảng xếp hạng phân khúc.

Dù vậy, tổng doanh số năm của mẫu xe này đạt đến 6.330 xe được bán ra, cao hơn đáng kế so với Toyota Camry.

Thời gian tới, Lux A2.0 có thể sẽ khó đạt được mức tăng trưởng tốt vì nhiều khách hàng đang bị ảnh hưởng tâm lý sau tuyên bố dừng sản xuất xe động cơ xăng vào cuối năm 2022 của hãng VinFast.

Tại Việt Nam, VinFast LUX A2.0 có 3 phiên bản với giá bán niêm yết từ 1,115 - 1,358 tỷ đồng.

Mazda6: 224 xe

Mazda6 liên tiếp tăng trưởng trong 2 tháng cuối năm 2021. Kết thúc tháng 12, mẫu xe này bán ra tới 224 xe, tăng 113% so với tháng trước đạt 105 xe. Sự tăng trưởng tốt trở lại cũng là một điểm sáng cho mẫu xe này trong thời gian tới.

Lũy kế 12 tháng trong năm 2021, Mazda6 đạt 1.122 xe được bán ra thị trường.

Tại Việt Nam, Mazda6 hiện có 5 phiên bản là New 2.0L Luxury, New 2.0L Premium, New 2.5L Signature Premium, 2.0L Luxury và 2.5L Premium. Giá bán của xe dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng.

Honda Accord: 15 xe

Honda Accord đạt doanh số trong tháng 12/2021 là 15 xe, ít hơn 1 xe so với tháng 11/2021. Là mẫu xe duy nhất giảm doanh số trong phân khúc.

Kết thúc năm 2021, mẫu xe này chỉ đạt 120 xe được bán ra thị trường, lọt top 10 xe bán ế nhất năm qua.

Honda Accord 2022 cũng vừa ra mắt Việt Nam trong tháng 12. Giá bán của Honda Accord tại Việt Nam là 1,319 tỷ đồng cho bản màu đen, ghi, bạc và 1,329 tỷ đồng với bản màu trắng.

Mẫu sedan cỡ D cuối cùng là Kia K5 thế hệ mới (thay tên gọi Optima) quay trở lại thị trường từ tháng 12, trước đó Optima dừng bán từ tháng 4.

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, sức mua của các mẫu sedan phân khúc này giảm đáng kể, cùng đà giảm chung của toàn thị trường. Phân khúc sedan với tầm giá hơn 1 tỷ hiện được đánh giá không còn sôi động. Bởi tâm lý khách hàng trong nhiều năm gần đây dịch chuyển lên các dòng xe gầm cao- một xu hướng tiêu dùng chung trên toàn thế giới.

