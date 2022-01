Tổng kết 12 tháng qua với doanh số lèo tèo chỉ vài chục đến hơn trăm chiếc, những mẫu ô tô sau đây "lọt" top xe ế ẩm nhất năm 2021.

Trải qua một năm 2021 đầy biến động, tình hình kinh doanh của các hãng xe không mấy khả quan. Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt Nam năm 2021 vẫn gia tăng, tạo động lực giúp doanh số bán của toàn thị trường đạt hơn 410.000 xe, vượt con số 407.487 xe trong năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều mẫu xe ô tô lập đỉnh doanh số thì cũng có không ít xe rớt đáy, liên tục ế ẩm trong suốt 12 tháng của năm 2021.

Sau đây là 10 mẫu xe có doanh số bán ra thấp nhất trong năm 2021 tại Việt Nam.

Toyota Granvia: 3 xe

Với doanh số chỉ 3 chiếc trong năm 2021, đồng nghĩa với việc có nhiều tháng Toyota Granvia không có nổi một chiếc được bán ra thị trường. Một con số khá thất vọng cho mẫu xe đa dụng và nhắm đến nhu cầu chuyên chở khách khi nhu cầu sử dụng xe khách ở Việt Nam khá lớn.

Toyota Granvia dẫn đầu top 10 ô tô ế ẩm nhất thị trường Việt năm 2021

Kết quả này còn thấp hơn 7 chiếc so với năm ngoái đạt 10 xe.

Toyota Granvia thuộc phân khúc MPV cao cấp, gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 4/2020 với duy nhất 1 phiên bản với giá niêm yết 3,072 tỷ đồng. Xe có cấu hình 9 chỗ, nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Với mức giá được đề xuất 3,072 tỷ đồng, dù thấp hơn khá nhiều so với mức giá 4,2 tỉ đồng của người an hem Toyota Alphard, nhưng con số hơn 3 tỷ đồng vẫn không dễ để khách hàng quyết định đầu tư cho dịch vụ vận chuyển cao cấp. Thậm chí nếu so với các mẫu xe được cho là cùng phân khúc như KIA Sedona, Peugeot Traveller hay Ford Tourneo (chỉ từ 1 tỷ trở lên) thì Granvia vẫn đắt hơn rất nhiều.

Ford Explorer: 3 xe

Mẫu xe SUV full size của nhà Ford, Explorer đã khá quen thuộc trong top xe bán ế hàng tháng trong suốt 3 năm vừa qua.

Kết quả doanh số năm 2021 của mẫu xe này cũng không mấy khả quen khi chỉ đạt vỏn vẹn 3 xe được ban ra thị trường. Đây thực chất là doanh số của 6 tháng đầu năm 2021, riêng 6 tháng sau mẫu xe này dường như có doanh số bằng 0.

Ford Explorer đạt doanh số chỉ 3 xe trong năm 2021.

Với tình hình nhiều tháng liền không bán được chiếc nào, nhiều thông tin cũng đồn đoán, Ford Explorer đã bị khai tử khỏi thị trường Việt. Tuy nhiên, gần đây, nhiều đại lý lại cho biết, Ford Explorer bản 2022 lại tiếp tục được nhập từ Mỹ về Việt Nam và chính thức được giao đến tay khách hàng trong tháng 2 sắp tới.

Toyota Avanza: 33 xe

Với doanh số bán ra chỉ 33 xe trong năm 2021 vừa qua, thấp hơn rất nhiều so với con số 357 xe của năm 2020, mẫu MPV giá rẻ Toyota Avanza nằm vị trí thứ 3 trong top 10 xe ế nhất Việt Nam. Kết quả này không có gì là lạ vì đây cũng được xem là mẫu xe ế trường kỳ trong nhiều năm qua.

Toyota Avanza: 33 xe

Tại thị trường ô tô Việt Nam, Toyota Avanza có giá niêm yết từ 544- 612 triệu đồng, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe MPV Toyota Avanza là Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga. Tính từ tháng 7/2021 đến nay, Avanza đã có 6 tháng liên tiếp không bán được chiếc nào.

Thông tin từ các đại lý Toyota cho biết, sức hút thấp và lượng bán không như kỳ vọng, hãng đã ngưng nhập Avanza từ đầu 2021.

Kia Optima/K5: 96 xe

Kia Optima chính thức hết hàng tại đại lý trong gần nửa năm. Từ tháng 4, Optima đã không có doanh số trong báo cáo bán hàng của VAMA.

Đến tháng 10/2021, mẫu xe này có phiên bản mới và được đổi tên thành K5. Tuy nhiên, tính chung doanh số 4 tháng trước đó là 2 tháng sau khi xe có hàng trở lại cũng chỉ đạt 96 xe được giao đến tay khách hàng. Với kết quả này, Kia Optima/K5 nằm trong top đầu xe ế ẩm nhất Việt Nam năm qua.

Kia Optima/K5: 96 xe.

Xe được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản là 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line có giá lần lượt 869, 929, 1.029 triệu đồng.

Kiểu dáng mới, trang bị hiện đại nhưng K5 khó lòng lọt vào nhóm bán chạy của phân khúc sedan hạng D.

Toyota Alphard: 107 xe

Mẫu MPV cao cấp của Toyota là Alphard có lượng tiêu thụ cả năm là 107 xe, tăng 109% so với năm 2021 (bán 51 xe). Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng chỉ giúp Toyota Alpha giảm bậc xếp hạng trong top xe bán ế của năm chứ không thoát được danh sách này.

Toyota Alphard: 107 xe

Tại thị trường ô tô Việt Nam, Toyota Alphard được bán với giá 4,038 tỷ đồng với duy nhất một phiên bản sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3,5 lít cho công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 361 Nm. Đây cũng là mẫu xe đắt nhất của Toyota Việt Nam (không tính thương hiệu Lexus).

Honda Accord: 120 xe

Xếp vị trí thứ 5 trong top xe bán ế nhất năm 2021 là mẫu sedan cỡ D, Honda Accord với chỉ 120 xe được bán ra thị trường trong suốt 12 tháng vừa qua.

Accord 2021 thuộc thế hệ mới, ra mắt tại triển lãm VMS vào cuối năm 2019 nhưng không đủ sức cạnh tranh với Toyota Camry.

Honda Accord: 120 xe

Sang năm 2022, mẫu xe này được nâng cấp nhẹ nhưng với giá bán cao, công nghệ không bằng với Toyota Camry, nhiều người dự đoán thứ hạng của xe sẽ không được cải thiện.

Xe hiện có giá từ 1,32 tỷ đồng.

Isuzu mu-X: 155 xe

Tại thị trường Việt, phân khúc xe thể thao đa dụng đang là xu hướng và bùng nổ, nhưng mẫu xe Isuzu Mu-X vẫn ế ẩm hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khá. Nguyên nhân được cho là do thiết kế ngoại hình quá xấu dù chất lượng tốt. Năm 2021, Isuzu mu-X cũng chỉ bán được 155 xe và chưa thể thoát kiếp xe ế.

Isuzu mu-X: 155 xe

Isuzu MU-X hiện có giá từ 820 triệu đến 1,120 tỷ đồng. Đối thủ cạnh tranh của Isuzu MU-X tại thị trường Việt Nam bao gồm: Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest, Toyota Fortuner, Honda CR-V, Mazda CX-30. Hyundai Santa Fe…

Ford Tourneo: 182 xe

Mẫu MPV cao cấp Ford Tourneo có lượng tiêu thụ cả năm 2021 là 182 xe, giảm 46,4% so với năm 2020 là 340 xe.

Ford Tourneo: 182 xe

Xe có hai phiên bản Trend và Titanium với mức giá bán lần lượt là 999 triệu đồng và 1,069 tỷ đồng. Do doanh số bết bát vì chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ giữa năm 2021 mẫu MPV Ford Tourneo được thông báo dừng lắp ráp tại Việt Nam.

Toyota Land Cruiser: 257 xe

Doanh số tiêu thụ cả năm 2021 của Toyota Land Cruiser là 257 xe giảm 25,7% so với năm ngoái đạt 346 xe.

Mức giá hơn 4 tỷ đồng kết hợp nguồn cung không dồi dào từ Nhật biến Land Cruiser thành mẫu xe không dành cho số đông tại thị trường Việt.

Isuzu D-Max: 291 xe

Isuzu D-Max là mẫu bán tải rất được ưa chuộng tại Thái Lan song ở Việt Nam thì hoàn toàn trái ngược.

Isuzu D-Max hoàn toàn mới bán ra từ giữa tháng 4/2021 song doanh số mẫu xe vẫn lọt Top ế ẩm nhất tại thị trường Việt Nam.

Isuzu D-Max: 291 xe

Theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), số lượng Isuzu D-Max bán ra trong năm 2021 vẫn rất thấp chỉ đạt 291 xe được bán ra.

Hiện tại, Isuzu D-Max được bán ra với 3 phiên bản gồm 1.9L MT 4x2, 1.9L AT 4x2 và 1.9L AT 4x4 Type Z LSE có giá bán lần lượt 630, 650 và 850 triệu đồng.

Y Nhụy

