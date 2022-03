Thời gian gần đây,"độ hot" của Mitsubishi Xpander được cho là bị giảm dần khi doanh số liên tục sụt giảm, đó có thể là lý do khiến các đại lý tung ưu đãi sâu cho mẫu xe này.

Trong khi chính hãng Mitsubishi tiếp tục duy trì mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 28 triệu và 31 triệu đồng cho lần lượt hai bản MT giá 555 triệu và AT 630 triệu đồng, thì tại một số đại lý, mức giảm giá cho mẫu xe này sâu hơn đáng kể.

Cụ thể, gần cuối tháng 3, một số đại lý đang chào bán Mitsubishi Xpander bản AT với giá chỉ hơn 560 triệu đồng, còn bản Xpander AT đặc biệt có giá hơn 580 triệu đồng. Mức giá này giảm đến 50-70 triệu đồng so với giá niêm yết của mẫu xe này là 630 triệu.

Bên cạnh đó, 2 phiên bản Xpander AT được các đại lý hạ giá sâu còn là xe lắp ráp trong nước hiện đang nhận thêm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Như vậy, hiện tại, nếu mua Mitsubishi Xpander bản AT, AT đặc biệt, người tiêu dùng tiết kiệm số tiền đến 81-101 triệu đồng.

Đây được xem là lần giảm sâu kỷ lục của mẫu xe này trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Theo tiết lộ của nhân viên một đại lý Mitsubishi, Xpander 2022 sắp ra mắt, các đại lý phải kích cầu để xả hàng hết bản cũ bản cũ, chuẩn bị đón bản mới về trong thời gian tới.

Mitsubishi Xpander thuộc phân khúc xe đa dụng (MPV) tại thị trường Việt Nam. dù được đánh giá là mẫu xe thiết kế đẹp, giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng cũng tồn tại khá nhiều nhược điểm khiến người tiêu dùng không khỏi đau đầu.

Một số nhược điểm có thể kể đến như động cơ dung tích nhỏ chỉ phù hợp với việc di chuyển trong nội đô hơn so với việc phải đi ở những đoạn đường hay có dốc, đèo. Tầm nhìn hạn chế, cảm giác lái chưa thực sự tốt. Đèn pha dễ bám bẩn cũng là chi tiết nhỏ khiến nhiều chủ xe khó chịu. Thậm chí, mẫu xe này còn từng dính 2 đợt triệu hồi vì lỗi bơm xăng ảnh hưởng tới 3.696 chiếc, có thời gian sản xuất từ ngày 15/1/2018 đến 21/7/2019.

Mẫu xe này dù là “tân binh” nhưng từng rất hot khi có doanh số bán hàng tốt nhất trong phân khúc cũng như trong dải sản phẩm của Mitsubishi.

Thế nhưng, thời gian gần đây, gần một năm trở lại đây, Xpander dường như dần mất vị thế của mình trên thị trường Việt. Cụ thể, tổng doanh số Xpander trong cả năm 2021 chỉ đạt 12.406 xe, giảm đáng kế so với con số 16.844 xe cùng kỳ năm trước.

Mới nhất, trong tháng 2, Mitsubishi Xpander bán được 828 xe, giảm tới 591 xe so với tháng 1 trước đó (bán 1.419 xe).

Trong bối cảnh thị trường xe liên tục ghi nhận sự ra mắt của nhiều mẫu xe SUV, MPV mới thiết kế đẹp, giá rẻ cũng cạnh tranh không kém, đơn cử như hai đối thủ Toyota Veloz Cross và Avanza Premio 2022, việc Xpander được hãng, đại lý đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá được xem là tất yếu để kích cầu, thu hút người tiêu dùng hơn nữa.

Hoàng Anh

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!