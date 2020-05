Hai “tân binh” mới gia nhập phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam là Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross đang gây nhiều sự chú ý khi được phát triển lên từ phiên bản MPV giá rẻ đã khá thành công trước đó.

Trong 2 năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận sự trở lại của các mẫu xe 7 chỗ, vốn từng sôi động cách đây khoảng 1 thập niên, nhưng ở phân khúc nhỏ hơn. Những cái tên như Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander rồi Suzuki Ertiga dần được người dân quan tâm khi có giá không quá 600 triệu đồng.

Năm 2019, Mitsubishi Xpander lên đỉnh doanh số với 20.098 xe được bán ra, leo lên Top những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam. Không kém cạnh, đối thủ Suzuki Ertiga cũng trở thành mẫu xe du lịch bán chạy nhất của Suzuki Việt Nam, vốn là điều không tưởng vào thời điểm 2015-2016.

Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross là hai “tân binh” trong phân khúc mini SUV ở Việt Nam

Không chỉ ở Việt Nam, hai mẫu MPV cỡ nhỏ trên cũng đang làm mưa gió ở Đông Nam Á, nhất là tại Indonesia, nơi chúng được sản xuất và nhập về Việt Nam.

Được đà “xông tới”, cả hai nhà sản xuất này đã tung ra mẫu SUV cỡ nhỏ phát triển từ nền tảng chung với Suzuki Ertiga và Mitsubishi Xpander, đó chính là mẫu Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross. Cũng giống Toyota Việt Nam đã làm khi bán cả Avanza lẫn Rush để có dải sản phẩm trải dài từ MPV cỡ nhỏ đến SUV cỡ nhỏ, Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross đã bắt đầu về Việt Nam trong tháng 4.

Liệu 2 mẫu xe mới của Suzuki và Mitsubishi có thu hút hơn 2 mẫu Suzuki Ertiga và Mitsubishi Xpander Cross, chúng ta cùng điểm qua một vài nét chính sau.

Giá cao hơn nhưng thêm trang bị

Cho đến thời điểm hiện tại, cả Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross đều chưa chính thức ra mắt nhưng các sale (nhân viên bán hàng) đã báo giá tới các khách hàng tiềm năng. Suzuki XL7 chỉ có một phiên bản số tự động và giá đang chào là 589 triệu đồng, đắt hơn Suzuki Ertiga bản số tự động 34 triệu đồng.

Vì là bản “nâng gầm” từ Ertiga nên khoảng sáng gầm Suzuki XL7 tăng thêm 20mm, đạt mức 200 mm, số đo dài x rộng x cao cũng nhỉnh hơn. Đầu xe khác biệt với Đèn pha, đèn định vị ban ngày và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED.

Suzuki XL7 sử dụng mâm hợp kim kích thước 16 inch kết hợp lốp cỡ 195/60 R16, Ertiga được trang bị mâm 15 inch nhỏ hơn đi kèm bộ lốp có kích thước 185/65 R15. Bên trong, động cơ, hộp số giữ nguyên như Suzuki Ertiga, nhưng XL7 trông “xịn sò” hơn khi trang bị màn hình trung tâm 10 inch lớn hơn bản MPV.

Suzuki XL7

Về phía Mitsubishi Xpander Cross, giá bán hiện vẫn trong tầm “đồn đoán”, nhưng nhiều khả năng sẽ cao hơn phiên bản Xpander SE (giá 650 triệu) để chạm ngưỡng gần 700 triệu đồng (chưa lăn bánh).

Khác biệt với Xpander của Mitsubishi Xpander Cross vẫn đến từ kích thước dài x rộng x cao tăng thêm, cùng khoảng sáng gầm lớn lên tới 225 mm. Nếu so về kích cỡ thì rõ ràng Mitsubishi Xpander Cross vượt trội so với Suzuki XL7. Mitsubishi cũng tăng cỡ mâm trên bản Cross lên loại 17 icnh, lớn hơn các đối thủ hiện tại.

Mitsubishi Xpander Cross

Phần đầu Mitsubishi Xpander Cross cũng tăng sự khác biệt so với bản MPV ở phần cản hầm hố hơn, đèn pha LED và đèn sương mù dùng bóng thấu kính. Ở phía trên là thanh nóc mái mới. Bên trong, nội thất không quá khác biệt so với Xpander SE, thậm chí màn hình trung tâm trên Cross giảm xuống còn 6,2 inch so với 7 inch trước đây nhưng có thêm loạt trang bị an toàn như ga tự động (cruise control).

Khác biệt ngoại hình nhưng tương đồng về nội thất

Cả Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross đều hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp hơn nhóm MPV cỡ nhỏ, đó là gia đình trẻ. Bề ngoài Suzuki XL7 đã dần thoát ly khỏi kiểu dáng MPV, khá dễ nhận diện kiểu dáng của một chiếc SUV nhờ tăng khoảng sáng gầm, cải thiện một vài điểm nhấn như thân thêm đường gân và ốp vè chắn bùn, ốp cản trước hầm hố.

Trong khi đó, trên Mitsubishi Xpander Cross lại thay đổi khá ít, ngoại trừ khoảng sáng gầm cao hơn thì trông mẫu xe này vẫn khá giống Xpander “bản độ” body hơn là một chiếc mini SUV.

Suzuki XL7

Mitsubishi Xpander Cross



Bên trong, hai mẫu xe đều hướng đến thiết kế thân thiện với gia đình khi sở hữu 2 hàng ghế đầu và hàng ghế cộng thêm rộng rãi, dễ dàng gập phẳng. Xung quanh chỗ ngồi nhiều vị trí để nước, đồ cá nhân. Ngoại trừ màn hình trên Suzuki XL7 lớn hơn thì nội thất cả hai đều ở mức phù hợp trong phân khúc.

Nội thất Suzuki XL7

Nội thất Mitsubishi Xpander Cross



Sức mạnh ngang cơ, chỉ “vênh nhau” về trang bị an toàn

Hai mẫu “tân binh” trong phân khúc Mini SUV đều vẫn sử dụng động cơ 1.5L, phù hợp xác xe nhẹ và giảm được thuế tiêu thụ đặc biệt. Mitsubishi Xpander Cross được trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L, công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Trong khi đó, Suzuki XL7 sử dụng động cơ xăng K15B 1.5L, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm cùng hộp số tự động 4 cấp. Cả hai xe đều có hệ dẫn động cầu trước.

Suzuki XL7



Tương đồng về sức mạnh, nhưng về trang bị an toàn, Mitsubishi Xpander Cross vượt hẳn lên so với Suzuki XL7 khi có thêm Cruise Control, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Phần còn lại, cả hai đều áp dụng các trang bị hiện đại cần có ngày nay như phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, camera lùi…

Mitsubishi Xpander Cross



Kết luận

Cho đến thời điểm này, khi Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross đều chưa chính thức “tham chiến” mà mới chỉ “nhá hàng”, thì có thể thấy cả hai đều ở thế “kẻ tám lạng, người nửa cân” khi so bì trang bị.

Về giá bán, Suzuki XL7 có lợi thế hơn khi rẻ hẳn so với ngay cả chiếc Mitsubishi Xpander SE tới 50 triệu đồng, trong khi về lý thuyết, Mitsubishi Xpander Cross không thể chào giá rẻ hơn bản Mini MPV. Tuy nhiên, sự bùng nổ về doanh số của Mitsubishi Xpander trong năm ngoái lại là lợi thế không nhỏ khi so kè với đối thủ Suzuki XL7.

Yếu tố hơn thua lúc này để kéo khách hàng về phía mình có lẽ đến từ các chương trình hậu mãi và đảm bảo lượng xe trong kho. Điểm này thì Mitsubishi có “kinh nghiệm” hơn so với “người đồng hương”.

Các thông số chính của Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander Cross



Đình Quý