Nhiều người là chủ những chiếc ô tô bình dân nhưng may mắn trong quá trình “bấm” biển số trúng “ngũ quý”, “biển VIP”, ngay lập tức được chào mua lại xe với giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 giá xe.

Theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ do Bộ Công an chủ trì biên soạn vừa được thảo luật tại Quốc hội, đề xuất đấu giá biển số đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Lâu nay, biển số xe, nhất là các biển đẹp dạng tứ quý, ngũ quý, số tiến, số gánh, lộc phát... trên xe ô tô luôn là đề tài bàn tán của nhiều người mỗi khi có xe “bốc” trúng hoặc vô tình thấy ngoài đường. Phần đông cho rằng, biển đẹp là “đặc quyền” của giới nhà giàu bởi thường thấy các đại gia đi xe sang và song hành cùng vặp biển số đẹp không kém.

Tuy nhiên, thực tế câu chuyện bốc số ngẫu nhiên được biển đẹp đôi khi xảy ra với những chiếc “xe cỏ”, xe bình dân lại khiến người trong cuộc được phen “lên đời”, coi lộc trời cho!

Dưới đây là những trường hợp đã vô tình bốc được biển VIP giúp người trong cuộc vui mừng như được “trúng số”

Toyota Vios ngũ quý 3 giá 1,65 tỷ đồng

Cuối tháng 5 vừa qua, anh Nguyễn Ngọc Liêm ở Tiền Phong, Mê Linh (Hà Nội) đã may mắn bốc trúng biển số 333.33 (ngũ quý 3) khi đưa chiếc Toyota Vios phiên bản G CVT đi đăng ký.

Toyota Vios biển ngũ quý 3 ở Hà Nội được bán vào Tp.HCM

Ngay sau khi biết tin anh Liêm bốc được biển VIP, một cửa hàng chuyên kinh doanh ô tô xe máy biển đẹp ở Tp.HCM đã liên hệ để mua lại với giá 1,65 tỷ đồng. Sau thương vụ, trừ giá xe lăn bánh ở Hà Nội khoảng 660 triệu đồng, anh Liêm lãi hơn 1 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của cửa hàng mua lại chiếc Vios, đây là biển số “độc” nên khi biết tin đã liên hệ luôn và chốt giá để sớm sở hữu nhằm phục vụ người có nhu cầu sưu tầm xe biển số đẹp.

Toyota Vios là dòng sedan cỡ B nằm trong phân khúc xe bình dân bán chạy tại Việt Nam. Toyota Vios hiện bán ở Việt Nam có 5 phiên bản (không tính bản taxi đặt riêng), giá từ 470 triệu đến 570 triệu đồng tùy thuộc trang bị hộp số sàn hay tự động.

Kia Morning số sàn biển ngũ quý 7

Cuối tháng 3, người đàn ông ở Long Thành (Đồng Nai) mua chiếc Kia Morning số sàn là phiên bản rẻ nhất của dòng xe Kia Morning, với giá lăn bánh khoảng 345 triệu đồng. Khi đi đăng ký tại phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Đồng Nai, chiếc xe nhận được biển số 60A-777.77.

Anh Tâm "tí"-người sưu tầm biển số đẹp ở Bình Dương đã "nhanh tay" thuyết phục chủ xe bán lại ngay khi xe còn chờ ở showroom.

Biết tin chiếc Kia Morning trên trúng biển ngũ quý 7, anh Võ Thanh Tâm (biệt danh Tâm Tí), người chuyên sưu tầm xe máy biển số đẹp nổi tiếng ở Bình Dương đã tìm gặp chủ xe và đề nghị mua lại. Dù anh Tâm không nói về số tiền mua xe nhưng tiết lộ rằng đã phải bỏ số tiền gấp nhiều lần giá xe để sở hữu.

Theo anh Tâm, trước đây bản thân anh thường sưu tầm xe máy biển số đẹp nhưng ô tô thì chưa nên khi biết tin người ở Đồng Nai may mắn có biển ngũ quý đã quyết tâm mua lại bằng được.

Mitsubishi Xpander “trúng” ngũ quý 2, lãi thêm hơn 1 xe

Vào tháng 2 năm nay, một người ở Cần Thơ đã rao bán chiếc Mitsubishi Xpander số sàn mới mua của mình với giá 1 tỷ 400 triệu đồng. Điểm đặc biệt là chiếc xe này sở hữu biển 222.22 (ngũ quý 2).

Chủ xe cho biết đã bấm được biển số ngũ quý 2 này vào giữa tháng 12/2019, do không có nhu cầu dùng xe biển đẹp nên đã rao bán.

Mitsubishi Xpander bản số sàn trúng biển ngũ quý 2

Chiếc Mitsubishi Xpander bản số sàn có giá niêm yết 550 triệu đồng (chưa lăn bánh). Nếu tính chi phí lăn bánh vào khoảng 650 triệu đồng, chủ xe bán sẽ lãi hơn 700 triệu đồng, tương đương việc mua xe không tốn tiền.

Đây không phải là chiếc Mitsubishi Xpander đầu tiên bán lại với giá cao, trước đó vào tháng 8/2019 một chủ xe tại TP.HCM đã bốc được biển số 51H-123.45, và rao bán lại với giá 1,5 – 1,7 tỷ đồng.

Hyundai Accent cũ bốc được ngũ quý 3, chủ rao giá 800 triệu

Vào tháng 9/2019, một người dân ở Hải Dương đi mua chiếc Hyundai Accent đời 2014 màu đỏ ở một cửa hàng xe cũ. Khi đi đăng ký lại, anh này may mắn “bốc” được biển số ngũ quý 3, kết hợp đầu số 34 của địa phương, thành ra có tới 6 số 3.

Theo dân chơi biển số, số 3 có nghĩa là "tài" và người sở biển số nhiều số 3 sẽ có nhiều tiền tài, may mắn. Còn số 6 được coi là "lộc". Với 6 con số 3 ở biển số, có người cho rằng biển này mang ý nghĩa "tài lộc". Vì vậy, tấm biển số này được xem là một trong những biển đẹp bậc nhất Hải Dương.

Hyundai Accent đời 2014 trúng biển ngũ quý 3 khi chủ mới đi đăng ký xe

Biết tin chiếc xe trúng được biển số đẹp, nhiều người đã liên hệ hỏi mua và được chủ xe phát giá khoảng 800 triệu đồng. So với giá xe đời 2014 mua lại khoảng 350 triệu đồng thì giá sau khi có biển đẹp đã giúp chiếc xe tăng giá trị thêm 2,28 lần.

Trúng biển “phát tài”, chủ xe cỏ rao bán giá hơn 1 tỷ đồng

Vào tháng 8/2019, anh Nguyễn Viết Huy, Linh Đàm (Hà Nội) đã quyết định rao bán chiếc Kia Morning Deluxe khi mới đi chưa đến 200 km với giá 1 tỷ 50 triệu đồng.

Kia Morning mang biển "phát tài"

Đây là chiếc Kia Morning thuộc phiên bản mới mới ra mắt từ đầu hè 2019, có giá bán 355 triệu đồng (chưa đăng ký). Sau khi mua, tổng số tiền anh Huy bỏ ra để xe lăn bánh trên đường là 420 triệu đồng. Đồng thời anh cũng tốn thêm 7 triệu đồng để nâng cấp camera hành trình và màn hình android. Với giá rao bán lại, nếu giao dịch thành công anh Huy sẽ lãi thêm được 620 triệu đồng.

Đình Quý

Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc ô tô của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!