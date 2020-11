Sau cuộc cãi vã với bạn trai cũ, cô gái tức giận lao thẳng chiếc xe ô tô hiệu BMW vào cửa hàng tạp hóa của gia đình anh này khiến nhiều hàng hóa đổ vỡ.

Clip: Tông xe ô tô vào cửa hàng



Vụ việc được ghi nhận tại một cửa hàng tạp hóa ở miền bắc Trung Quốc, vào ngày 7/10.



Đoạn video cho thấy, chiếc xe ô tô hiệu BMW lao thẳng vào cửa hàng tạp hóa, bất chấp sự ngăn cản của một phụ nữ. Thậm chí, chiếc xe BMW còn tông vào người phụ nữ này, khiến bà phải bỏ chạy. Cuộc "càn quét" của chiếc BMW khiến nhiều đồ đạc trong cửa hàng tạp hóa bị hư hỏng.



Theo truyền thông địa phương, do cô gái say rượu nên đã nhờ một người đàn ông cầm lái. Tuy nhiên, sau đó, cô đã có cuộc cãi vã qua điện thoại với bạn trai cũ.



Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cô gái đã tự lái xe đến cửa hàng thuộc sở hữu của gia đình người bạn trai cũ. Mặc dù bạn trai cũ của cô không có mặt trong cửa hàng nhưng lúc đó cô gái đã mất kiểm soát và quyết định lái xe tông vào cửa hàng.



Cô gái này có thể phải đối mặt với án phạt từ 1 - 6 tháng tù giam. Ngoài ra, cô gái còn bị phạt tiền, bị thu hồi giấy phép lái xe và không được phép thi bằng lái xe trong vòng 5 năm.



Phương Linh (Theo Newsflare)



