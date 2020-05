Hàng triệu xe dùng bơm nhiên liệu của Denso cần được triệu hồi

Denso cho biết, hơn 2 triệu bơm nhiên liệu mà hãng đã cung cấp cho nhiều hàng xe lớn trên thế giới có vấn đề nên cần được triệu hồi.

Cụ thể, Denso - nhà cung cấp phụ tùng cho hàng loạt thương hiệu ôtô lớn trên thế giới - đã công bố đợt triệu hồi 2 triệu bơm nhiên liệu tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi không hoạt động, làm tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng xe.

Loại bơm nhiên liệu này đã được bán cho nhiều thương hiệu ôtô khác nhau, như Toyota, Mitsubishi, Mazda, Honda, Subaru và Ford.

Theo lý giải của nhà cung cấp Nhật Bản, cánh bơm bằng nhựa bên trong cụm bơm xăng của Denso bị phồng trong quá trình vận hành dẫn đến bị kẹt và không hoạt động.

Việc này làm tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng xe, đặc biệt là trong các trường hợp lái xe với tốc độ cao hoặc trên đường cao tốc, các khu vực nhiều người qua lại; xe chết máy đột ngột sẽ gây khó khăn cho việc điều khiển xe cũng như làm mất hiệu quả của hệ thống phanh.

Đối với những mẫu xe gặp vấn đề với bơm nhiên liệu bị lỗi của Denso, đèn báo check-engine sẽ hiển thị trên bảng đồng hồ chính, động cơ có tình trạng nổ giật cục, thậm chí có xe không thể khởi động được hoặc chết máy đột ngột.

Tại Việt Nam đã có 14.051 chiếc Mitsubishi Xpander sản xuất trước 8/2019 phải thay thế bơm nhiên liệu.

Trước đó, vào hồi tháng 1, Toyota đã phải triệu hồi 690.000 chiếc Toyota và Lexus phiên bản 2018 - 2019 tại Bắc Mỹ Để thay thế bơm nhiên liệu của Denso.

Tháng 3/2020, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này triệu hồi thêm gần 2 triệu xe khác cũng với lỗi này.

Đến tháng 4/2020, Subaru cũng phải triệu hồi khoảng 200.000 xe tại Bắc Mỹ.

Hiện tại, chưa có thông tin nào liên quan đến việc liệu các thị trường khác có liên quan đến đợt triệu hồi bơm xăng này của Denso hay không. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, đã có Mitsubishi Xpander tại Việt Nam và Philippines phải triệu hồi xe để thay thế cụm bơm xăng, nhưng Mitsubishi không tiết lộ nhà cung cấp.

Takata là hãng sản xuất túi khí cung cấp cho nhiều hãng xe trên thế giới, bao gồm các thương hiệu Nhật Bản, Mỹ và Đức… năm 2013 Takata đưa ra tuyên bố đầu tiên về việc triệu hồi túi khí do cụm bơm dùng hợp chất kích nổ amoni nitrat - một chất dễ bay hơi do hơi ẩm khiến túi khí bị bơm quá lực phát nổ, gây thương vong cho người trên xe. Năm 2017, Takata đã phải nộp đơn phá sản tại Nhật Bản do tài chính cạn kiệt trong các đợt triệu hồi này.

Tính đến đầu năm 2018 đã có khoảng 42 triệu xe trên toàn thế giới phải triệu hồi để thay thế khoảng 69 triệu cụm túi khí (hàng ghế trước).

Tháng 6/2018, Takata được bán lại với giá 1,6 tỷ USD cho đối thủ Key Safety Systems - một nhà cung cấp túi khí có trụ sở tại Detroit (Mỹ) nhưng nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn điện tử Ningbo Joyson Electronics (Trung Quốc).

