Tháng 9 có lẽ là quãng thời gian đẹp đối với phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung khi hàng loạt những mẫu xe mới được ra mắt, phần nào làm thoả mãn khách hàng Việt.

Trong tháng 9, ít nhất sẽ có 3 mẫu xe mới thuộc phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung được giới thiệu tại Việt Nam. Đây đều là những cái tên quen thuộc nhưng bản nâng cấp mới nhất với một số thay đổi đáng kể về ngoại thất và động cơ có thể sẽ khiến nhiều người háo hức.

Dưới đây là một số mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng trung được ra mắt thị trường trong tháng 9/2020

Toyota Fortuner 2021

Fortuner 2021 được Toyota Việt Nam ra mắt vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Trước đó, mẫu SUV hạng trung này đã được giới thiệu tại Thái Lan hồi đầu tháng 6.

Fortuner 2021 có tất cả 7 phiên bản, trong đó Toyota Việt Nam vẫn lắp ráp 5 phiên bản máy dầu, còn lại 2 bản máy xăng vẫn được nhập khẩu từ Indonesia.

Fortuner 2021 được công bố giá bán từ 995 triệu đến 1,426 tỷ đồng

Đáng chú ý, Fortuner 2021 có 2 bản Legender thể thao như tại Thái Lan. Mẫu xe này cũng không sản xuất bản máy xăng TRD như đời trước đây.

Các bản dầu lắp ráp gồm: Fortuner 2.4 MT 4x2: 995 triệu đồng; Fortuner 2.4 AT 4x2: 1,080 tỷ đồng; Fortuner 2.4 4x2 AT Legender: 1,195 tỷ đồng; Fortuner 2.8 4x4 AT: 1,388 tỷ đồng; Fortuner 2.8 4x4 AT Legender: 1,426 tỷ đồng.

Hai bản máy xăng nhập khẩu gồm: Fortuner 2.7 AT 4x2: 1,130 tỷ đồng; Fortuner 2.7 AT 4x4: 1,230 tỷ đồng. Như thường lệ bản màu trắng sẽ bị cộng thêm 8 triệu vào giá bán.

So với đời tiền nhiệm, Toyota Fortuner 2021 được tinh chỉnh động cơ cho công suất đầu ra mạnh mẽ hơn. Cụ thể, khối động cơ diesel tăng áp 2.8L trên Fortuner mới cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, tăng 27 mã lực và 50 Nm so với phiên bản tiền nhiệm.

Trong khi đó, phiên bản máy dầu 2.4 tăng áp vẫn duy trì mức công suất tối đa 150 mã lực tại và mô men xoắn cực đại 400 Nm.

Sau 8 tháng đầu năm 2020, Toyota Fortuner đạt tổng doanh số 4.605 chiếc, một kết quá không mấy ấn tượng so với những gì mẫu xe này từng làm được trong nhiều năm vừa qua.

Fortuner đang chịu sức ép lớn và liên tục bị “vượt mặt” bởi các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe và Ford Everest. Chính vì lẽ đó, Fortuner 2021 xuất hiện mang theo nhiều kỳ vọng của hãng xe Nhật Bản.

KIA Sorento 2021

Cũng mới ra mắt vào giữa tháng 9 vừa qua là mẫu SUV 7 chỗ khá quen thuộc với thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua - KIA Sorento.

Ngay sau khi ra mắt ở thị trường quốc tế, mẫu xe KIA Sorento 2021 thế hệ thứ 4 được THACO đưa về lắp ráp trong nước, bỏ qua phiên bản thế hệ thứ 3. Như vậy, mẫu xe này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ đến hết năm 2020.

Cùng với Toyota Fortuner, KIA Sorento cũng vừa được ra mắt vào ngày 14/9

KIA Sorento 2021 có đến 9 phiên bản khác nhau bao gồm 5 phiên bản máy dầu và 4 phiên bản xăng, đi kèm 9 màu ngoại thất. Giá bán của KIA Sorento 2021 được THACO công bố dao động từ 1,079 tỷ đồng đến 1,349 tỷ đồng.

Phiên bản máy dầu sử dụng động cơ Smartstream D2.2 hoàn toàn mới, lần đầu tiên được trang bị trên các mẫu SUV của tập đoàn Hyundai-Kia. Động cơ này có dung tích 2151cc, cho công suất tối đa 198 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 440 Nm tại 1.750-2.750 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Trong khi đó, phiên bản máy xăng dùng động cơ 2.5L, công suất 177 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

KIA Sorento thế hệ thứ hai được ra mắt trước đó là mẫu xe không thực sự thành công của THACO khi doanh số khá “lẹt đẹt”. Trong 8 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số của mẫu xe này chỉ đạt 736 chiếc.

Với việc bỏ qua thế hệ thứ 3 và giới thiệu ngay mẫu Sorento thế hệ thứ 4, THACO mong muốn “đi tắt đón đầu” và đưa Sorento trở lại mạnh mẽ ở phân khúc SUV 7 chỗ hạng trung tại thị trường Việt Nam.

Mitsibishi Pajero Sport 2020

Mặc dù được giới thiệu ra thị trường toàn cầu từ tháng 7 năm ngoái, thế nhưng sau hơn 1 năm, Mitsubishi Pajero Sport 2020 vẫn chưa được hãng xe Nhật đưa về và phân phối tại Việt Nam. Dự kiến, Pajero Sport sẽ chính thức ra mắt thị trường trong nước vào cuối tháng 9 này.

Dự kiến, Pajero 2020 sẽ được ra mắt trong một vài ngày tới

Pajero Sport mới được trang bị động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh, 2.4L sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai hoặc bốn bánh.

Hiện, hãng Mitsubishi Motor vẫn chưa công bố các phiên bản và giá bán tại Việt Nam. Tại Thái Lan, Pajero Sport đang có 3 phiên bản với giá bán từ 42.000 USD đến 51.000 USD (tương đương khoảng 980 triệu đến 1,2 tỷ đồng).

Pajero Sport hiện được Mitsubishi Motor nhập khẩu từ Thái Lan, đây là mẫu xe từng cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu SUV 7 chỗ khác như Toyota Fortuner, Hyundai SantaFe hay Ford Everest.

Tuy nhiên, trong một số năm gần đây, mẫu xe này bán khá chậm tại Việt Nam. Doanh số bán hàng của Pajero Sport trong 8 tháng đầu năm 2020 chỉ vỏn vẹn đạt 391 chiếc.

Hoàng Hiệp

