Trong tháng 9 này, bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhiều mẫu xe mới vẫn được giới thiệu và mở bán.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều mẫu xe ô tô mới đã phải lùi lịch ra mắt tại Việt Nam.

Dưới đây là những cái tên đã và sẽ “chào hàng” trong tháng 9:

Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt

Mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV tại Việt Nam là Mitsubishi Xpander đã “mở hàng” cho thị trường ô tô tháng 9 với phiên bản đặc biệt của mình vào ngày 6/9. Thực chất phiên bản đặc biệt của Xpander giống như một bản kỷ niệm chứ không phải là bản nâng cấp.

Phiên bản đặc biệt của Xpander có nhiều nâng cấp cùng 3 bộ tem ngoại thất "Limited Edition".

Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) cho biết, tính đến nay đã có 50.000 xe Xpander được giao tới tay khách hàng sau 3 năm ra mắt. Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, MMV đã ra mắt mẫu xe Xpander phiên bản đặc biệt sản xuất trong nước với nhiều nâng cấp.

So với phiên bản AT hiện tại, Xpander phiên bản đặc biệt được trang bị thêm hai tính năng an toàn là camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống cảm biến lùi giúp tài xế mở rộng tầm nhìn, giảm thiểu điểm mù khi lùi xe.

Ngoài ra, màn hình giải trí cảm ứng trên Xpander bản đặc biệt có kích thước 10 inch, tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, thay vì 7 inch như phiên bản hiện có.

Nội thất Xpander phiên bản đặc biệt nổi bật hơn nhờ màn hình giải trí mới có kích thước 10 inch.

Đáng chú ý, khi khách hàng mua Xpander phiên bản đặc biệt sẽ được chọn 1 trong 3 bộ tem ngoại thất thể thao được thiết kế riêng. Kết hợp với 5 màu sắc hiện có, 3 bộ tem này sẽ tạo ra đến 15 tuỳ chọn màu sắc ngoại thất.

Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt vẫn sử dụng động cơ MIVEC 1.5L, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Giá bán của Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt được MMV công bố là là 630 triệu đồng, bằng phiên bản AT hiện tại. Như vậy, hiện MMV đang phân phối 4 phiên bản Mitsubishi Xpander tại thị trường Việt Nam gồm: MT có giá 555 triệu đồng, AT và AT phiên bản đặc biệt đều có giá 630 triệu đồng, Xpander Cross có giá 670 triệu đồng.

KIA Sonet

Cách đây vài tháng, mẫu xe KIA Sonet 2021 đã được xuất hiện tại nhà máy của THACO tại Chu Lai (Quảng Nam). Theo nhiều nguồn tin, mẫu xe này dự kiến sẽ được THACO-KIA ra mắt thị trường ngay trong tháng 9 này.

KIA Sonet sẽ mở ra một phân khúc mới là mini SUV tại Việt Nam.

Kích thước tổng thể của mẫu SUV cỡ nhỏ KIA Sonet theo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.790 x 1.642 mm; chiều dài cơ sở 2.500mm. Kia Sonet có 3 cấu hình động cơ là 1.2 xăng; 1.0 xăng T-GDi và 1.5 diesel, kết hợp cùng hộp số sàn hoặc tự động. Theo một số nhân viên bán hàng, Kia Sonet sẽ có mức giá từ 420 triệu.

Tại Việt Nam, KIA Sonet sẽ mở ra một phân khúc mới là mini SUV, nằm giữa hạng A và B và xếp dưới mẫu xe "cùng nhà" đang khá thành công là Seltos. Như vậy, KIA Sonet sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Ford EcoSport và Mazda CX-3.



KIA Cerato 2021

Theo dự kiến, mẫu KIA Cerato 2021 với thiết kế mới cũng sẽ được giới thiệu trong tháng 9 này, có thể là cùng thời điểm với KIA Sonet.

Cerato rất quen thuộc với người tiêu dùng tại Việt Nam khi mẫu xe này đã có nhiều năm được phân phối với nhiều cái tên như Cerato/Forte/K3. Phiên bản hiện tại của Cerato được THACO lắp ráp trong nước và đang dẫn đầu doanh số trong phân khúc sedan hạng C.

KIA Cerato 2021 có sự thay đổi nhẹ so với phiên bản hiện tại.

So với phiên bản hiện tại, KIA Cerato 2021 được cho là có một vài thay đổi nhẹ từ trong ra ngoài, nhưng nhìn chung, yếu tố nhận diện cơ bản của xe không quá khác biệt.

Điểm nhấn rõ ràng nhất là logo KIA mới lần đầu tiên xuất hiện trên nắp ca-pô và bên trong khoang cabin. La-zăng của Cerato 2021 sử dụng loại đa chấu được thiết kế mới.

KIA Cerato 2021 tại Việt Nam nhiều khả năng vẫn được trang bị động cơ Smartstream 1.6L hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Hiện chưa rõ mức giá dự kiến của mẫu xe này.



Volkswagen Teramont 2021

Theo thông tin của hãng xe Đức Volkswagen, mẫu SUV 7 chỗ ngồi Teramont 2021 nhập khẩu từ Mỹ (tên gọi khác Atlas) có thể được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 9 này. Đây sẽ đối thủ cạnh tranh với các mẫu Ford Explorer và Toyota Land Cruiser Prado trong phân khúc SUV 7 chỗ với giá bán khoảng trên 2 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont 2021 nằm giữa Tiguan và Touareg, sẽ cạnh tranh với Ford Explorer và Toyota Land Cruiser Prado.

Về thiết kế ngoại thất, Volkswagen Teramont 2021 sở hữu thiết kế mới đậm chất SUV với những chi tiết tạo hình khối chắc chắn. Trong khi đó, khoang nội thất được đánh giá thoải mái cho 7 người lớn với hàng ghế thứ 3 rất rộng rãi.

Teramont 2021 sử dụng khối động cơ tăng áp TSI 4 xi-lanh 2.0L sản sinh công suất tối đa 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm kết hợp với hộp số 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc 4 bánh toàn thời gian 4Motion tùy chọn.

Ngoài những cái tên được nêu ở trên đã và sẽ dự kiến giới thiệu trong tháng 9, một số mẫu xe rất đáng chú ý khác cũng hứa hẹn sẽ ra mắt và đến tay khách hàng trong giai đoạn cuối năm 2021 là MG 5, Honda City Hatchback, Ford Territory, Toyota Raize, Nissan Terra 2021 hay mẫu xe điện Vinfast VF e34.

