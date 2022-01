INDI EV dự kiến nhận đặt hàng mẫu One từ quý I/2022, thời gian giao xe sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Với giá bán 45.000 USD và kích thước ngang một mẫu xe hạng C, INDI EV One cũng được xếp là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF 7 tại thị trường Mỹ trong tương lai.