Ngay trong tháng đầu năm 2021, đã có tới 4 mẫu xe mới lần lượt ra mắt khách hàng Việt Nam, từ phân khúc CUV tầm trung, bán tải cho đến sedan và MPV cao cấp.

Lexus IS 2021 giá từ 2,13 tỷ đồng

Tối 14/1, mẫu sedan hạng sang cùng phân khúc Mercedes C-class, BMW series 3, Audi A4 là Lexus IS đã chính thức ra mắt phiên bản 2021 tại Việt Nam.

Lexus IS 2021

Lexus cho biết, IS 2021 ra đời là phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ 3 với những cải tiến về kiểu dáng, hệ thống treo tinh chỉnh thể thao hơn giúp tăng sức cạnh tranh. Gần đây nhất, phiên bản này ra mắt tại Mỹ vào mùa hè 2020.

Lexus IS 2021 bán tại Việt Nam có 3 phiên bản gồm bản 300 Standard giá 2,13 tỷ, bản 300 Luxury giá 2,49 tỷ và IS 300h giá 2,82 tỷ đồng, đắt hơn khá nhiều so với các đối thủ đến từ Đức.

Nội thất Lexus IS 2021

Ở phiên bản mới, kích thước Lexus IS 2021 không thay đổi nhưng diện mạo được làm lại. Xe trang bị cụm đèn pha LED mới, tích hợp đèn LED ban ngày. Hai bên sườn tạo đường nét uốn lượn tăng tính khí động học.

Cụm đèn hậu với dải LED mảnh, trải dài. Bộ vành 18 inch và lốp kích thước lớn hơn so với đối thủ. Bên trong, nội thất xe tập trung vào tính tiện nghi thay vì độ sang, với màn hình chính 8 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Hai phiên bản Lexus IS 300 Standard và Luxury lắp chung động cơ 2.0 I4 tăng áp, công suất 241 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau. Bản Standard có 3 chế độ lái, trong khi bản Luxury có 4 chế độ lái. Bản IS 300h trang bị động cơ xăng 2.5 I4 kết hợp với một động cơ điện, cho tổng công suất 220 mã lực. Xe sử dụng hộp số CVT kết hợp dẫn động cầu sau, cùng 4 chế độ lái.

Toyota Alphard 2021 giá từ 4,219 tỷ đồng

Thường xuyên nằm trong Top xe bán chậm tại Việt Nam, nhưng Toyota Alphard vẫn có thị trường riêng và nhà phân phối chưa bao giờ có ý định ngừng bán xe, khác hẳn đối thủ Honda Odyssey.

Ngày 14/1, Toyota Việt Nam đã bất ngờ ra mắt Toyota Alphard 2021 đồng thời công bố giá bán 4,219 tỷ đồng, tăng 181 triệu đồng so với phiên bản cũ. Riêng màu sơn trắng có giá đắt nhất lên tới 4,227 tỷ đồng.

Toyota Alphard 2021

Nguyên nhân của việc tăng giá có thể bởi Toyota Alphard 2021 đã tăng thêm một số trang bị tiện nghi và an toàn mới, trong khi thiết kế không thay đổi.

Nâng cấp đáng kể nhất ở phiên bản này chính là gói Toyota Safety Sense (TSS) hỗ trợ người lái với những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình chủ động, đèn pha tự động. Bên cạnh đó, Alphard 2021 còn trang bị thêm hệ thống camera 360, hệ thống kiểm soát lực kéo và giám sát áp suất lốp.

Nội thất Toyota Alphard 2021

Mẫu MPV 7 chỗ cao cấp cũng nâng cấp tiện nghi như sấy gương chiếu hậu, lắp kính chống ồn (hàng ghế đầu và thứ hai), màn hình giải trí phía trước tăng từ 8 inch lên 10,5 inch, màn hình ở hàng ghế sau từ 9 inch lên 13,3 inch. Hàng ghế thứ hai bọc da tự nhiên, đệm để chân chỉnh điện, tựa tay, bàn và đèn đọc sách. Xe trang bị động cơ 3,5 lít V6 Dual VVT-i, công suất 296 mã lực tại vòng tua 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 361 Nm tại 4.600-4.700 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp.

MG ZS mới giá từ 569 triệu đồng

Sau khoảng nửa năm ra mắt Việt Nam, hãng xe MG đã thay đổi chiến lược kinh doanh bằng việc nhập khẩu mẫu ZS từ Thái Lan thay vì Trung Quốc. Mẫu ZS mới đã chính thức bán ra thị trường từ đầu tháng 1/2021. So với MG ZS nhập Trung Quốc có 3 phiên bản thì ở lần nhập Thái, nhà phân phối chỉ bán ra 2 phiên bản là Com+ và Lux+, lần lượt có giá 569 và 619 triệu đồng.

MG ZS nhập Thái Lan

Nhờ lợi thế nhập Thái Lan, bản cao cấp nhất có giá giảm 20 triệu đồng so với trước nhưng vẫn có sự khác biệt. Vẻ ngoài MG ZS làm mới cụm đèn trước, sau, hốc và đèn sương mù mạnh mẽ hơn. Lưới tản nhiệt thay vì cánh đồng sao kiểu cũ chuyển sang tổ ong được sơn đen cùng màu với cụm đèn sương mù. Mâm xe cũng được thiết kế lại.

Bên trong, MG ZS tăng kích thước màn hình lên 10,1 inch thay vì 7 inch như trước đây. Phanh tay điện tử có kèm hỗ trợ giữ phanh (Auto Hold), khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động kèm lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió hàng ghế thứ hai.

Nội thất MG ZS

Màn hình người lái cũng chuyển sang dạng điện tử với cách hiển thị thông tin chi tiết hơn. Chất liệu nội thất cũng làm mới với ghế da, cần số khâu chỉ đỏ, táp-lô được làm bằng nhựa mềm, nhiều chi tiết được bọc da hơn bản cũ.

Động cơ vẫn là loại 1.5 cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, nhưng hộp số đã thay loại tự động 4 cấp (4AT) thành tự động vô cấp (CVT) cùng 3 chế độ lái.

Bản ZS Com+ sẽ chỉ có 4 túi khí trên, la-zăng 16 inch. Với Lux+ sẽ có 6 túi khí, la-zăng 17 inch và thêm đèn pha tự động, camera 360 và cửa sổ trời toàn cảnh, tay nắm cửa mạ crôm. Các trang bị an toàn khác như ABS, EBD, cảm biến áp suất lốp, ga tự động vẫn được giữ nguyên trên hai phiên bản mới.

Ranger Wildtrak bản cao cấp nhất giá 925 triệu đồng

Mặc dù chưa chính thức công bố do xe đang tiếp tục chuyển từ cảng về các đại lý, nhưng hiện khách hàng đã bắt đầu được đặt mua Ford Ranger Wildtrak 2021 phiên bản cao cấp nhất 2.0L AT 4x4. So với phiên bản Wildtrak Limited 2020, Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 mới tăng 7 triệu đồng.

Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4

Khác với một số phiên bản 2021 đã nhập về từ cuối năm 2020 bị cho là thiếu trang bị thì phiên bản cao cấp nhất Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 có đầy đủ như ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control), hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp khi có chướng ngại vật phía trước (AEB), cảnh báo lệch làn và giữ làn đường (Lane Keeping Aid), hỗ trợ đỗ xe song song (Active Park Assist), đèn pha cốt tự động (Auto High Beam).

Ở ngoại hình, điểm khác biệt dễ nhận biết về Ford Ranger Wildtrak 2021 là ngay phía đầu xe dùng kiểu lưới tản nhiệt với hai ô hình tứ giác nằm hai bên, có viền cùng màu thân xe và lớp lưới màu đen.

Ford Ranger 2021 sẽ vẫn sử dụng động cơ Bi-Turbo 2.0L công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm đi cùng với hộp số tự động 10 cấp. Đây là loại động cơ đã gây “ồn ào” về vấn đề chảy dầu trong năm 2020 tại Việt Nam khiến hãng xe Mỹ phải tổ chức nhiều buổi gặp mặt với khách hàng nhằm làm rõ vấn đề.

Đình Quý

