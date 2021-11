Ông Trần Quang Trung (SN 1962), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác.

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết, ông Trần Quang Trung (SN 1962), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vừa bị ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam do có hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác theo quy định tại điều 361 Bộ luật Hình sự. Thời gian tạm giam 3 tháng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Ảnh VOV

Sau khi nhận được thông báo về các quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Quang Trung, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái (đơn vị chủ quản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái) đang tiến hành phân công nhân sự phụ trách điều hành để đảm bảo Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái hoạt động bình thường.

Căn cứ Thông báo số 816 ngày 5/11 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái về việc thông báo khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, ngày 8/11, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Trần Quang Trung, kể từ ngày 8/11.

Được biết vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến