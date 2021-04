Hai nghi can giết người ở chợ Đầu mối Thủ Đức rồi tẩu thoát nhưng ngay trong đêm đã bị bắt giữ.

Đêm 25/4, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ giết người vừa xảy ra ở khu chợ đầu mối trên địa bàn.

Nạn nhân bị sát hại là anh T.V.N (SN 1987, quê Bắc Ninh, tạm trú phường Tam Bình, TP.Thủ Đức), là công nhân bốc xếp ở chợ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ giết người

Trước đó, 17h30 cùng ngày, người dân nghe tiếng cự cãi xảy ra tại quán cơm ở góc đường D, chợ đầu mối Thủ Đức. Ngay sau đó, người xung quanh thấy một người nằm gục xuống và hai người bên cạnh nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người dân tiếp cận thì thấy trên người nạn nhân có vết đâm nên khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Công an khi nhận tin báo đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là anh T.V.N.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh, công an xác định được kẻ gây án. Trong đêm, công an đã bắt giữ hai nghi can gây án.

Hai nghi phạm là anh em ruột cùng quê Sóc Trăng, làm nghề bốc vác ở chợ đầu mối. Còn nạn nhân là thầu đề ở chợ.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong việc chung chi tiền cờ bạc.

Linh An