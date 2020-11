Thầy giáo ở Bình Dương nhắn tin qua mạng xã hội rồi gạ gẫm đưa nữ sinh 12 tuổi đến khách sạn ở quận 9 vui vẻ và thậm chí dùng điện thoại quay lại cảnh nóng.

Công an quận 9, TP.HCM ra quyết định bắt khẩn cấp đối với D.V.L (SN 1993, quê Đồng Nai) lập hồ sơ chuyển giao cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. L. hiện là giáo viên của 1 trường cấp 2 đóng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và đã có vợ con.

Nạn nhân vụ xâm hại tình dục này là em Hoa (tên nạn nhân đã thay đổi, SN 2008), là học sinh của trường trên.

Theo điều tra, thầy giáo L. và em Hoa thường xuyên nhắn tin qua điện thoại và qua mạng xã hội. Cách đây chừng 3 tháng, thầy giáo L. em Hoa qua quận 9 chơi và đưa vào 1 khách sạn ở đây để quan hệ tình dục.

Khi vui vẻ, thầy giáo L. dùng điện thoại quay lại cảnh nóng và có gửi qua mạng xã hội cho em Hoa xem. Tuy nhiên sau đó, cha mẹ em Hoa kiểm tra điện thoại của con, tình cờ phát hiện đoạn clip sốc nên trình báo Công an.

Qua đấu tranh, thấy giáo L. đã thừa nhận có 2 lần đưa em Hoa đi khách sạn để quan hệ tình dục. Được biết, những lần đó em Hoa đều có sự đồng thuận.

Công an xác định, lời khai của thầy giáo L, em Hoa phù hợp với công tác điều tra, thu thập chứng cứ và các công tác điều tra khác.

Hiện, Công an quận 9 chuyển giao Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý.

Gã thanh niên đưa con gái ông chủ vào nhà trọ để hiếp dâm Gã thanh niên chở con gái ông chủ đi ăn rồi đưa vào nhà trọ để thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Linh An