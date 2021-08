Ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương bị C03 Bộ Công an khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, ngoài ông Hùng, C03 còn khởi tố ông Nguyễn Duy Hải về tội môi giới hối lộ quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Các lệnh và quyết định nêu trên được VKSND Tối cao phê chuẩn hôm nay (17/8).

Ông Trần Hùng. Ảnh: Bộ Công an

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Trần Hùng và ông Nguyễn Duy Hải bị khởi tố liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát; Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 17/8, C03 Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với hai bị can nêu trên.

Hiện C03, Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án.

Đoàn Bổng