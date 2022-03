Người đàn ông cầm hai con dao xộc vào nhà chém người phụ nữ tử vong. Con của người đàn bà này cũng bị chém thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 21h20 tối 15/3, Chiến cầm hai con dao xông vào điểm buôn bán và là nơi thuê để ở của bà N.T.T.T (47 tuổi ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức). Tại đây, Chiến cầm dao truy đuổi và chém bà T.

Con trai của bà T, là T.H.D (17 tuổi) chạy đến can ngăn cũng bị Chiếm chém vào đầu, bất tỉnh tại chỗ.

Bà T đã chạy vào cửa hàng buôn bán điện thoại di động bên cạnh để ẩn náu. Chiến đuổi theo, chém nhiều nhát vào cơ thể, khiến bà T gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Chiến định rời hiện trường nhưng người dân xung quanh đã truy đuổi, tước đoạt hung khí và giao đối tượng cho cơ quan công an.

Mẹ con bà T được dân đưa đi cấp cứu. Bị thương nặng, bà T đã tử vong. Còn cháu D hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, giữa Chiến và bà T có mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để mở rộng điều tra.

